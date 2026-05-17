Wyprzedzanie traktora na ciągłej. Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:50
Zielony traktor z pomarańczową przyczepą jadący drogą w Polsce, za którym jedzie srebrny samochód osobowy tuż przy linii podwójnej ciągłej
Wyprzedzanie ciągnika rolniczego na podwójnej ciągłej linii to częsta pokusa, która może słono kosztować/Shutterstock
Widzisz przed sobą traktor, który "pędzi" z prędkością około 40 km/h, a na jezdni ciągnie się podwójna linia ciągła. Większość kierowców w takiej sytuacji od razu zakłada jedno: wyprzedzanie odpada. Problem w tym, że to nie do końca prawda. W efekcie część z nas niepotrzebnie traci czas w żółwim tempie, podczas gdy inni łamią przepisy, nawet o tym nie wiedząc.

Pułapka 40 km/h. Ile naprawdę może jechać traktor?

Obecnie dopuszczalna maksymalna prędkość ciągnika rolniczego wynosi 40 km/h. Jeszcze wolniej poruszają się pojazdy wolnobieżne, takie jak kombajny – ich prędkość konstrukcyjna nie przekracza 25 km/h.

Dla kierowcy samochodu osobowego taka różnica prędkości to często ogromna pokusa, by wyprzedzić poruszającego się żółwim tempem kolosa. Problem pojawia się, gdy na jezdni widnieje linia podwójna ciągła (oznaczana jako P-4). Co mówią na to przepisy?

Wyprzedzanie traktora na ciągłej: kiedy jest legalne?

Wbrew powszechnemu przekonaniu linia ciągła nie zakazuje samego manewru wyprzedzania, a jedynie najeżdżania na nią i jej przekraczania. Teoretycznie możesz więc wyprzedzić traktor, jeśli zmieścisz się na swoim pasie i nie najedziesz na białą linię P-4.

W praktyce, przy szerokich maszynach rolniczych, jest to niemal niemożliwe bez złamania przepisów lub stworzenia zagrożenia na drodze. Trzeba też pamiętać, że sam manewr musi być wykonany bezpiecznie – z odpowiednią widocznością i zachowaniem bezpiecznego odstępu. Nie wolno również wyprzedzać poboczem.

Znak B-25 zmienia wszystko

Nawet jeśli masz wystarczająco dużo miejsca, by wyprzedzić ciągnik bez najeżdżania na linię, musisz zwracać uwagę na znaki pionowe. Jeśli przy drodze stoi znak B-25 (zakaz wyprzedzania), manewr jest bezwzględnie zabroniony. Dotyczy to bowiem wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych, więc ciągnik również podlega temu zakazowi.

Kosztowny pośpiech: mandat 1000 zł i 15 punktów karnych

Złamanie zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-25 może słono kosztować. Kierowca dostanie mandat w wysokości 1000 zł (2000 zł w przypadku recydywy) oraz aż 15 punktów karnych. To już prosta droga do utraty prawa jazdy po przekroczeniu limitu 24 punktów.

Ciągła to nie wszystko. Tu za wyprzedzanie też stracisz punkty

Manewr wyprzedzania należy do najbardziej ryzykownych manewrów na drodze, dlatego przepisy jasno wskazują sytuacje, w których nie wolno go wykonywać. Zakaz dotyczy m.in.:

  • miejsc o ograniczonej widoczności, takich jak wierzchołki wzniesień czy niebezpieczne zakręty;
  • przejść dla pieszych oraz bezpośrednio przed nimi;
  • przejazdów kolejowych i rowerowych;
  • skrzyżowań (z wyjątkami przewidzianymi w przepisach, np. o ruchu okrężnym).
Tomasz Sewastianowicz
