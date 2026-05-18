Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 19 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:06
Czas na tańsze tankowanie kurczy się z godziny na godzinę. Od wtorku, 19 maja, kierowców czeka nowa rzeczywistość na pylonach/Tomasz Sewastianowicz
Analitycy z e-petrol.pl i biura Reflex są zgodni: w tym tygodniu kierowców powita nowa rzeczywistość. Orlen podniósł już stawki hurtowe, co momentalnie przełoży się na ceny na pylonach. Ile dokładnie zapłacisz za benzynę 95, diesla i LPG od wtorku, 19 maja? Sprawdziliśmy, jak będą wyglądać nowe cenniki.

Ile kosztuje benzyna 95, LPG i diesel? Byłem dziś na Orlenie, Circle K, BP i Amic

Dziś za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 6,37 zł/l, a za diesla do 6,82 zł/l – to efekt obwieszczenia ministra energii, które obowiązuje do końca dnia. Zdjęcia, które zrobiłem rano na stacjach największych sieci w Polsce, potwierdzają jedno: Orlen, Circle K, BP i Amic idealnie trzymają się maksymalnych limitów.

Tak wyglądają stawki dla kierowców tuż przed zmianą cen na wtorek:

  • Benzyna 95: Na każdej z odwiedzonych stacji kosztuje równo 6,37 zł/l.
  • Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,70 zł/l (Orlen i Amic) do 6,82 zł/l (BP i Circle K).
  • LPG: Autogaz kosztuje średnio od 3,75 do 3,76 zł/l (najdrożej na Orlenie).

Okazja potrwa jeszcze tylko chwilę. Paliwo premium w cenie zwykłego

Podczas wizyty na stacjach zauważyłem ciekawą anomalię. Na Circle K zwykła benzyna 95 i uszlachetniona milesPlus kosztują dokładnie tyle samo (6,37 zł/l). Identycznie jest z dieslem – wersję standardową oraz premium zatankujesz za 6,82 zł/l.

Stacja paliw Circle K/Tomasz Sewastianowicz

Podobną sytuację zastałem na BP z dieslem Ultimate (również po 6,82 zł/l). Taka okazja potrwa jeszcze przez cały poniedziałek, bo od wtorku wejdą w życie nowe stawki. Warto wykorzystać ten moment i zalać paliwo premium bez żadnej dopłaty – silnik na pewno to doceni.

Stacja paliw BP/Tomasz Sewastianowicz

Orlen już podnosi ceny w hurcie. Od poniedziałku nowa rzeczywistość

Z najnowszych analiz wynika, że przestrzeń do obniżek na stacjach właśnie się kończy. Potwierdzają to ruchy krajowego potentata – Orlen podniósł hurtowe ceny paliw. Benzyna 95 poszła w górę o 43 zł, odmiana 98 o 38 zł, a olej napędowy o 29 zł za metr sześcienny.

Przed nami podwyżki. Choć rządowy pakiet CPN chroni przed wielkimi skokami, to rynek rządzi się własnymi prawami. Eksperci biura Reflex przewidują, że benzyna i diesel zdrożeją o około 5-6 groszy na litrze. Jedynym światełkiem w tunelu pozostaje LPG, który jako jedyny może jeszcze potanieć.

Ceny paliw

Prognoza e-petrol.pl

Prognoza Reflex (podwyżki)

Benzyna 95

6,24 – 6,35 zł/l

6,40 zł/l (+6 gr)

Benzyna 98

6,73 – 6,84 zł/l

6,99 zł/l (+6 gr)

Diesel (ON)

6,74 – 6,85 zł/l

6,90 zł/l (+5 gr)

Autogaz (LPG)

3,63 – 3,72 zł/l

3,65 zł/l (-7 gr)

Nerwowość na Bliskim Wschodzie dotknie kierowców w Polsce

Dlaczego taniej już nie będzie? Analitycy banku PKO BP stawiają sprawę jasno: konflikt na Bliskim Wschodzie utrzyma ceny ropy Brent na wysokim poziomie, a surowca na rynku po prostu brakuje. Amerykański Departament Energii idzie krok dalej i prognozuje, że średnia cena Brent w 2026 roku dobije do około 95 dolarów za baryłkę.

Wszystko rozbija się o strategiczną cieśninę Ormuz, która z powodu wojny jest zablokowana od ponad dwóch miesięcy. Europa próbuje negocjować z Iranem otwarcie szlaku handlowego dla statków. Amerykanie liczą, że sytuacja unormuje się pod koniec maja, ale Teheran już zapowiedział, że wprowadzi własne opłaty za "usługi specjalistyczne" i przepuści tylko wybranych partnerów. Wniosek? Transport będzie droższy i bardziej skomplikowany, a rachunek za to i tak ostatecznie zapłacą kierowcy na stacjach.

W tych województwach paliwo jest najtańsze. Sprawdź swój region

Jeśli ktoś szuka oszczędności, to warto zerknąć na różnice regionalne. Ranking najtańszych województw dla benzyny 95 otwierają obecnie Podkarpacie, Górny Śląsk oraz Wielkopolska (średnio 6,22 zł/l). Najdrożej jest w Małopolsce (6,28 zł/l).

Użytkownicy diesli najtaniej tankują na Pomorzu (6,79 zł/l). Z kolei najtańszy gaz LPG oferują na Warmii i Mazurach (3,63 zł/l), podczas gdy na Dolnym Śląsku cena autogazu doszła do 3,78 zł/l.

Decyzja rządu w ostatniej chwili. Kierowcy mają czas do 31 maja

Na finał ważny bezpiecznik dla kierowców. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przedłużył działanie mechanizmów programu "Ceny Paliw Niżej" do 31 maja. Dzięki tej decyzji, nawet jeśli sytuacja na świecie mocno tąpnie przez kryzys na Bliskim Wschodzie, obniżony VAT i akcyza zamortyzują uderzenie.

Stacja paliw Orlen/Tomasz Sewastianowicz
Stacja paliw Amic/Tomasz Sewastianowicz
