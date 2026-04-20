Oto nowy Fiat za 54 900 zł. Jest ładny, oszczędny i wygodny

Rekordowa sprzedaż Fiata w Polsce. Nowa Pandina ma być hitem

Mamy dwie dobre wiadomości. Po pierwsze: Fiat notuje w Polsce rekordowy wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale 2026 roku. Na drogi wyjechało ponad 3000 aut, co oznacza wzrost o 40% rok do roku. Jest co świętować. Koniem pociągowym biznesu jest model Grande Panda. Tak dochodzimy do drugiej dobrej informacji: Fiat Pandina – czyli sprawdzona i uwielbiana Panda w nowocześniejszym wydaniu – wjeżdża na polski rynek z nową ceną, lepszym wyposażeniem i dłuższą gwarancją rynkowej obecności.

Skąd taka decyzja? Popyt na niedrogie, proste samochody z silnikami benzynowymi wciąż rośnie. Koncern Stellantis zdecydował, że fabryka w Pomigliano zwiększy produkcję o 20%, do 175 tys. egzemplarzy rocznie. Co najważniejsze dla kierowców szukających oszczędności – auto będzie wytwarzane przynajmniej do 2027 roku.

Koniec spekulacji. Wiemy, jak długo Fiat będzie produkował Pandinę

Nazwa Pandina wzięła się od pieszczotliwego określenia tego modelu przez Włochów. Samochód został przystosowany do unijnych regulacji, które nakładają na producentów obowiązek wyposażenia już bazowej wersji w szereg nowych systemów wsparcia kierowcy. Unowocześniona Panda stylistycznie nawiązuje do pandy wielkiej. Pełno tu odwołań do tego sympatycznego, łaciatego zwierzęcia – np. na dekielku felgi pojawiła się buźka małej pandy.

Wnętrze w nowym stylu. Fiat Pandina z bogatym wyposażeniem

Wnętrze Fiata od progu wita polakierowaną na biało deską rozdzielczą i fotelami z wytłoczonym monogramem oraz logo Pandina. Do tego producent dorzucił nowy, 7-calowy wirtualny zestaw wskaźników, który można konfigurować w trzech widokach. Stacja multimedialna to nowy, 7-calowy ekran z Apple CarPlay i Android Auto. Bagażnik zapewnia 225 litrów pojemności – do załatwienia codziennych spraw w sam raz.

Standardowe wyposażenie obejmuje sześć poduszek powietrznych i zupełnie nowe funkcje wspomagania kierowcy. O bezpieczeństwo zadba system hamowania awaryjnego zapobiegający uderzeniom w tył innych pojazdów, asystent utrzymania pasa ruchu i czujnik zmęczenia. Samochód oferuje również rozpoznawanie znaków drogowych. Tylne czujniki parkowania ułatwią manewrowanie, a tempomat utrzyma ustawioną prędkość (dostępny od 30 km/h). Automatyczne światła drogowe dostosowują oświetlenie do warunków drogowych. Większość funkcji jest obsługiwana przez kamerę zamontowaną na wewnętrznym lusterku wstecznym.

Pancerny silnik i niskie spalanie. Ile naprawdę pali nowy Fiat?

Włosi nie eksperymentują tam, gdzie liczy się niezawodność. Sercem Pandiny jest układ miękkiej hybrydy (Mild Hybrid). Silnik 1.0 o mocy 70 KM współpracuje z 12-woltowym generatorem BSG (Belt-integrated Starter Generator) i niewielką baterią litową.

Jak to działa w praktyce? Układ BSG odzyskuje energię podczas hamowania i wspomaga silnik spalinowy podczas przyspieszania. System Start-Stop działa niemal bezgłośnie, co podnosi komfort. Za przeniesienie napędu na przednią oś odpowiada 6-biegowa skrzynia manualna. Choć Pandina nie jest demonem prędkości (0–100 km/h w 13,9 s), to jej niskie spalanie na poziomie 5 l/100 km czyni ją idealnym wyborem do miasta.

To oficjalnie najtańsze auto w Polsce. Fiat Pandina nokautuje Dacię ceną

Fiat Pandina w podstawowej wersji Pop kosztuje od 54 900 zł. To obecnie najtańszy nowy samochód na polskim rynku. Dla porównania Dacia Sandero startuje od 63 900 zł. Toyota Aygo X hybrid wymaga 85 400 zł. Kia Picanto to wydatek minimum od 66 000 zł. Wyposażenie bazowej odmiany włoskiego auta obejmuje:

Zderzak w kolorze nadwozia z czarną wstawką z przodu,

Felgi stalowe 14 cali,

Czarne osłony lusterek bocznych i czarne klamki,

Fotele pokryte czarną tapicerką z monogramem FIAT,

Szyby przednie sterowane elektrycznie,

6 poduszek powietrznych,

Radio DAB z 5 calowym ekranem i łącznością Bluetooth,

Tempomat,

Klimatyzacja manualna,

Fotel kierowcy z regulacją wysokości,

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne,

System hamowania awaryjnego,

Aktywny system utrzymania pasa ruchu,

System wykrywania zmęczenia kierowcy,

Rozpoznawanie znaków drogowych,

Cyfrowy 7-calowy zestaw zegarów.

Fiat Pandina Icon czy Fiat Pandina Cross? Oto różnice

Fiat Pandina Icon kosztuje od 67 000 zł. Taki samochód jest bogatszy o:

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Sterowanie audio z kierownicy

Radio DAB z 5-calowym ekranem dotykowym

Fiat Pandina Cross kosztuje 79 500 zł. To najbogatsza wersja włoskiego auta, która oferuje:

Światła do jazdy dziennej LED,

Przednie światła przeciwmgłowe,

Przednie/tylne osłony podwozia lakierowane w kontrastowych kolorach (białe lub czarne),

Lakierowane listwy boczne z logo Pandina (białe lub czarne),

Serigrafia Pandina na szybie,

Czarne relingi dachowe,

Obudowy lusterek bocznych żółte lub w kolorze nadwozia,

Felgi stylizowane 15 cali,

Nowe fotele z logo i tapicerką z przędzy Seaqual,

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne,

Radio DAB z 7 calowym ekranem dotykowym kompatybilne z CarPlay i Android Auto.

Fiat Pandina, czyli Fiat Panda w nowym wydaniu

