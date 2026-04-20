Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle

Cieśnina Ormuz raz otwarta, raz zamknięta. Giełdy reagują, ropa w dół

Sytuacja na Bliskim Wschodzie to prawdziwy rollercoaster. Choć piątkowe otwarcie cieśniny Ormuz zbiło ceny ropy o 12 proc., to już w sobotę Iran przywrócił blokadę w odpowiedzi na ruchy USA. Mimo incydentów na morzu, rynki wciąż liczą na dyplomatyczny przełom – kluczowe negocjacje w Pakistanie mają ruszyć na początku tygodnia, a stawką jest przedłużenie wygasającego w środę rozejmu.

Donald Trump sugeruje, że trwałe zakończenie wojny jest blisko, choć jednocześnie grozi Iranowi surowymi konsekwencjami w razie fiaska rozmów. Według źródeł CNN, we wtorek spodziewana jest irańska delegacja, która ma dążyć do symbolicznego przedłużenia zawieszenia broni. To właśnie od wyniku tego dyplomatycznego wyścigu z czasem zależy, paliwowy los kierowców.

Orlen tnie ceny paliw. Diesel i benzyna tanieją w hurcie

Tymczasem krajowy rynek nie czeka na ostateczne rozstrzygnięcia. Orlen obniżył hurtową cenę diesla (o 143 zł/m3), benzyna 95 staniała o 35 zł/m3 - wynika z danych opublikowanych przez koncern. Tak wyraźne cięcia u polskiego giganta to zielone światło dla dalszych obniżek na stacjach w Polsce.

Diesel tanieje najszybciej. Ile kosztuje benzyna 95 i LPG? Nowe ceny od 20 kwietnia

Największą ulgę poczują właściciele samochodów z dieslem pod maską. Z najnowszych prognoz BM Reflex wynika, że w tym tygodniu ceny oleju napędowego mogą spaść nawet o 27 groszy, lądując w okolicy 6,90 zł/l.

Benzyna 95 od poniedziałku 20 kwietnia ma kosztować średnio 5,96 zł/l. Z kolei cena LPG powinna wynieść około 3,80 zł/l, co oznacza spadek o 5 groszy.

Podobny optymizm płynie z analiz e-petrol.pl – eksperci przewidują, że benzyna 95 zmieści się w przedziale 5,97-6,06 zł/l. Ucieszą się też użytkownicy samochodów z instalacją LPG – autogaz może spaść nawet do 3,76 zł/l.

Czy "piątka" z przodu to realny scenariusz? Sprawdziłem to stacjach

W przypadku benzyny 95 poziom poniżej 6 złotych jest już na wyciągnięcie ręki. Potwierdzają to moje dzisiejsze obserwacje z trasy. Na stacji Carrefour zatankowałem benzynę 95 już za 5,95 zł/l. Jeszcze taniej jest na stacjach Auchan – tam na pylonie widnieje cena 5,88 zł/l. Z kolei duże sieci, jak BP czy Circle K, trzymają się na razie okolic 6,03 zł/l, ale i tam widać presję na obniżki.

Teraz wiele zależy od negocjacji pokojowych w Pakistanie. Jeśli dyplomacja wygra z bronią, kierowcy w Polsce mogą liczyć na trwałą stabilizację. Dodatkowym "bezpiecznikiem" dla portfeli są rządowe ceny maksymalne.

Minister ogłosił ceny benzyny i diesla na poniedziałek. Są limity

Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem Ministra Energii, od soboty do poniedziałku stacje nie mogą windować cen powyżej określonego pułapu. Cena maksymalna litra benzyny 95 wyniesie 6,03 zł, benzyny 98 – 6,57 zł, a oleju napędowego – 7,07 zł. To gwarancja, że mimo zawirowań na świecie, przy dystrybutorach nie spotka nas niemiła niespodzianka.