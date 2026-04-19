Nowa Skoda Octavia wjeżdża do Polski i tak wygląda. Pod maską rewolucja

Skoda notuje rekordową sprzedaż: Octavia hitem w Polsce

Skoda stała się trzecią siłą na europejskim rynku motoryzacyjnym. Świetna sprzedaż wprowadziła czeską markę do elitarnego grona najbardziej rentownych marek popularnych, a tempem wzrostu zawstydziła konkurencję. To efekt rekordowych wyników – najlepszych od sześciu lat. Obok sprawdzonych hitów, takich jak Octavia czy Kodiaq, sukces napędza rosnący popyt na modele zelektryfikowane. Europejczycy pokochali Skody z wtyczką – już co czwarte auto opuszczające salon posiadało napęd elektryczny lub hybrydowy typu PHEV. W Polsce Skoda idzie jak burza. Zajmuje 2. miejsce na podium najchętniej wybieranych producentów w pierwszym kwartale 2026 roku. Koniem pociągowym biznesu jest Octavia, czyli drugi najchętniej kupowany samochód nad Wisłą.

Czesi nie zdejmują jednak nogi z gazu. Najbliższe premiery to odpowiedź na agresywną ekspansję chińskich marek. Dlatego na rynku zadebiutuje Octavia kombi nowej generacji. Co dostaną kierowcy?

Tak wygląda nowa Skoda Octavia: Większa i w stylu Modern Solid

Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu smukłego kombi o nazwie Vision O. Najpopularniejszy model czeskiej marki zmienia proporcje oraz wygląd i zapowiada kolejną generację języka stylistycznego Modern Solid. Ma 4,85 m długości (o 15,2 cm więcej niż obecna Octavia kombi), 1,9 m szerokości i 1,5 m wysokości.

Nadwozie stawia na czyste formy. Za to lakier mieni się niesamowicie – od barwy niebieskiej do piaskowego beżu. Czarny dach dodaje elegancji. Słupek B w kształcie haka jest pochylony do przodu i wtapia się w bryłę nadwozia. Samochód zyska spłaszczony grill oraz wąskie reflektory połączone pasem świetlnym. Ciekawostką są animowane kierunkowskazy, które zmieniają kolor, gdy samochód przechodzi w tryb jazdy autonomicznej. Z tyłu zamiast logotypu znajdziemy duży napis SKODA oraz lampy w kształcie litery T. Opadającą linię dachu niczym w coupe zamyka dzielony spojler.

To najładniejsze auto w Grupie Volkswagen? Jest na czym zawiesić oko

Nowe kombi szczyci się dopracowaną aerodynamiką. Zastosowano aktywne żaluzje w przednim pasie, kanały kierujące powietrze na koła oraz specjalnie zaprojektowane felgi. Dwa otwory wentylacyjne na masce nie tylko poprawiają przepływ powietrza, ale też skuteczniej odprowadzają wodę z przedniej szyby. Świetny design oraz miłe dla oka kształty z pewnością przypadną do gustu i na długo zachowają świeżość. Można stwierdzić, że nowa Skoda Octavia będzie najładniejszym autem oferowanym przez Grupę Volkswagen.

Octavia przestronna jak Superb. Wnętrze z ekranem o długości 1,2 m

W kabinie rewolucja. Mistrzem pierwszego wrażenia jest 1,2-metrowy wyświetlacz Horizon Display, który biegnie pod szybą przez całą szerokość deski rozdzielczej. Niżej ustawiony pionowy ekran centralny płynnie przełącza się między zakładkami – można go obsługiwać dotykowo lub pokrętłem na tunelu środkowym. Przyciski na kierownicy umożliwiają regulację głośności, zmianę stacji radiowej, odbieranie połączeń czy włączenie tempomatu. W środku jest naprawdę dużo miejsca. Dzięki niemal 3-metrowemu rozstawowi osi i płaskiej podłodze, nowa Octavia oferuje przestrzeń znaną dotychczas z wyższego segmentu (np. modelu Superb).

Nowa Skoda Octavia z bagażnikiem o rekordowej pojemności

Skoda ponownie zawstydza konkurencję pod względem praktyczności. Bagażnik nowego kombi zapewnia ponad 650 litrów pojemności (1700 po złożeniu siedzeń). Obecna Octavia pomieści o 10 litrów mniej.

Dodatkowe rozwiązania to m.in.: przenośny głośnik Bluetooth, zintegrowana lodówka czy cztery parasole. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana wydajna ładowarka na dwa smartfony. Niezwykłe rozwiązanie to asystent załadunku oparty na AI, który pomaga zdalnie złożyć tylne siedzenia i przygotować przestrzeń bagażową do transportu nieporęcznych przedmiotów. Również przez aplikację można przyciemnić szyby.

Nowa Skoda Octavia kombi na platformie SSP: To rewolucja pod maską

Napęd? To najważniejszy punkt programu. Nowa Octavia będzie pierwszym elektrycznym kombi opartym na najnowocześniejszej platformie SSP (Scalable Systems Platform).

Nowa architektura wpłynie na koszty. Oczekuje się, że wydatki inwestycyjne i badawczo-rozwojowe zostaną zmniejszone o około 30 proc. w porównaniu z obecną platformą MEB. Co w przypadku większości modeli elektrycznych powinno dać marżę na poziomie odpowiedników napędzanych silnikami spalinowymi. SSP pozwoli też na dowolną konfigurację napędów i stosowanie akumulatorów zgodnych z potrzebami. Przejście na SSP kierowcy odczują w radykalnej poprawie zasięgu, wydajności, mocy i przystępności cenowej na poziomie samochodów spalinowych.

Ile kosztuje nowa Skoda Octavia? Cena sensacją

Teraz wystarczy połączyć kropki i wychodzi, że nowa Skoda Octavia Combi zyska innowacyjne zarządzanie akumulatorem i ładowaniem z technologią 800 V. A to zapewni uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w zaledwie 12 minut – w porównaniu z około 30 min. w przypadku obecnego Enyaqa.

Kolejnym istotnym ulepszeniem w erze SSP będzie nowe oprogramowanie, które umożliwi m.in. autonomiczną jazdę 4. poziomu (bez rąk na kierownicy). I przy tych fajerwerkach nowa Skoda Octavia kombi ma być w cenie spalinowego odpowiednika. Dziś Octavia kombi z silnikiem benzynowym 1.5 TSI kosztuje od 107 300 zł.

