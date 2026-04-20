Polacy kupują 662 auta dziennie. Nowa Skoda ośmieszyła cenniki konkurencji

Grupa Volkswagen świętuje sukces w Polsce. Wjeżdża 20 nowych modeli w 2026

W pierwszym kwartale 2026 roku w Polsce zarejestrowano łącznie ponad 170 tys. aut. Blisko co czwarte z nich (41 tys. sztuk) wyjechało z salonów Volkswagen Group Polska. Oznacza to, że w każdym z 62 dni roboczych polskie drogi zasilały średnio 662 samochody tego giganta. Na drugim stopniu podium stanął koncern Toyota (wspólnie z Lexusem) z wynikiem 30 tys. aut, a zestawienie zamyka Grupa Renault (alians Renault-Nissan-Mitsubishi), która dostarczyła 16,5 tys. pojazdów.

– Nasz sukces budujemy na jasnej koncentracji na potrzebach klienta. W 2026 roku wprowadzamy 20 nowych modeli, znacznie poszerzając gamę pojazdów elektrycznych. Jako lider innowacyjnych napędów dajemy kierowcom pełną swobodę wyboru: od nowoczesnych silników spalinowych i hybryd, po w pełni elektryczne modele w coraz lepszych cenach – powiedziała serwisowi dziennik.pl Carla Wentzel, prezeska zarządu Volkswagen Group Polska. Jak te okrągłe słowa wyglądają w praktyce?

Skoda rośnie szybciej niż Chińczycy. Octavia 1.5 TSI hitem

Prawdziwym koniem pociągowym Grupy VW w Polsce jest Skoda. Polacy kupili ponad 16 tys. aut czeskiego producenta, co oznacza wzrost o 19,6% rok do roku. Królową salonów pozostaje Octavia, najchętniej wybierana z silnikiem 1.5 TSI.

To imponujący wynik, zwłaszcza gdy zestawimy go z ofensywą producentów z Państwa Środka. Ciekawie wygląda tu przykład marki Jaecoo. Choć po pierwszym kwartale notuje ona świetną dynamikę wzrostu (19,5%), to przy wolumenie 1400 sztuk jest on niemal identyczny jak w przypadku Skody, która sprzedaje dziesięciokrotnie więcej aut. Można przypuszczać, że wraz z nasyceniem rynku dynamika Jaecoo zacznie wyhamowywać. Tym bardziej że Chińczycy muszą dziś walczyć już nie tylko z Europą czy Japonią, ale coraz agresywniej również między sobą.

Skoda Octavia / MACIEJ LUBCZYNSKI

Najpopularniejsze marki Grupy Volkswagen w Polsce:

Skoda – 16 279 sztuk; +19,6%

Volkswagen – 10 850 sztuk; +3%

Audi – 7654 sztuki; -3,1%

Cupra – 3255 sztuk; +13,4%

Seat – 806 sztuk; -35,3%

Najpopularniejsze samochody Grupy VW w pierwszym kwartale 2026 roku

Skoda Octavia – 5622 szt.; +21,66%,

Volkswagen T-Roc – 2353 szt.; +4,81%,

Skoda Kamiq – 2097 szt.; +27%,

Skoda Superb – 1941 szt.; +13%,

Skoda Kodiaq – 1782 szt.; +16,62%,

Cupra Formentor – 1765 szt.; +22,4%

Rewolucja w gniazdku: Grupa VW idzie jak burza

Grupa Volkswagen dominuje także w segmencie samochodów elektrycznych i hybryd plug-in (PHEV). W pierwszym kwartale zarejestrowano łącznie 3753 takie auta marek niemieckiego koncernu. To wzrost o 150%, czyli dwukrotnie lepiej niż rósł cały rynek. VGP trzyma w garści 18,5% tego segmentu (z niemal 20 300 aut zelektryfikowanych).

Volkswagen Group – 3753 rejestracje (+150% r/r), Chery Automobile – 3186 rejestracji (+1641%), BMW Group – 2227 rejestracji (+118%), BYD Auto – 2041 rejestracji (+284%), Toyota Motor Corp. – 1593 rejestracje (+30%).

Volkswagen T-Roc / Maciej Lubczyński

Nowa Skoda hitem w Polsce. Jest ładna, szybka i wygodna

Tu Skoda ponownie wjeżdża na scenę cała na biało. Czeski producent sprzedał najwięcej samochodów elektrycznych i może pochwalić się największą dynamiką wzrostu pośród marek VGP. Następne są Volkswagen i Audi. Hitem wśród polskich kierowców jest Skoda Elroq – to właśnie ten SUV odpowiada za ponad 360% wzrostu, i to mimo wyłączenia programu dopłat "NaszEauto".

Dlaczego Polacy go wybierają? Elroq to pierwsza seryjna Skoda stworzona w zgodzie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid. Wnętrze jest przestronne, praktyczne i solidnie wykonane. Dzięki płaskiej podłodze zapewnia przestronność na poziomie aut z wyższego segmentu. Przy wzroście 186 cm kierowca bez trudu znajduje idealną pozycję, a pasażerowie z tyłu nie muszą martwić się o miejsce nad głową. Bagażnik o pojemności 470 l (1580 l po złożeniu siedzeń) deklasuje np. VW Golfa.

Piekło zamarzło w salonach. Nowa Skoda tańsza od spalinówek, Polacy kupują 662 auta dziennie / MACIEJ LUBCZYNSKI

Ile kosztuje nowa Skoda?

Skoda Elroq zapewnia pięć wariantów układu napędowego: 50, 60, 85, 85x oraz najszybszy RS (5,4 s od 0 do 100 km/h). W ten sposób czeski producent daje demokratyczny wybór i pokazuje, że jeden samochód może jednocześnie być stworzony z myślą o miejskiej jeździe i o długich podróżach, a dzięki bazowej wersji zapewnia nowoczesne auto elektryczne w cenie spalinowego.

Najtańsza Skoda Elroq 50 kosztuje teraz od 141 900 zł. Jak cena czeskiego auta wygląda na tle konkurencji? Zaskakująco dobrze! Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł (akumulator 58,3 kWh i silnik 204 KM). Volvo EX30 z baterią 49 kWh netto wymaga wyłożenia od 169 990 zł.

Nowa Skoda Elroq RS

Piekło zamarzło: Elektryk tańszy niż spalinówka. Porównanie

Zresztą najnowsza polityka cenowa Grupy Volkswagen zmienia realia rynku. W wielu przypadkach samochody elektryczne stały się po prostu tańsze od spalinowych odpowiedników. ID.7 oferuje znacznie wyższą moc i bogatsze wyposażenie standardowe przy minimalnie wyższej cenie bazowej. Najlepiej widać to w poniższym porównaniu:

Model elektryczny Cena od vs Spalinowy VW Cena od Różnica VW ID.4 (190 KM) 127 490 zł < Tiguan (131 KM) 146 390 zł -18 900 zł VW ID.7 (204 KM) 157 890 zł < Passat (150 KM) 154 190 zł +3700 zł

– Rosnące wolumeny pozwalają nam oferować modele elektryczne w coraz przystępniejszych cenach. ID.4 jest dziś wyraźnie tańszy od spalinowego Tiguana – powiedział dziennik.pl Tomasz Tonder, dyrektor PR & Corporate Affairs w VGP. – Wkrótce ofertę uzupełnią kolejne nowości: Cupra Raval w cenie od 99 900 zł oraz modele VW ID. Polo i Skoda Epiq – dodał.

Cupra Raval

Polak kocha automat (i mocne Audi)

Mimo elektrycznej rewolucji fani klasycznej motoryzacji wciąż mają w czym wybierać. Ofertę powiększą także samochody spalinowe i hybrydowe. Wśród nich nowe Audi RS 5, które dysponuje mocą 639 KM.

Zresztą Audi z wynikiem 93 rejestracji jest liderem w segmencie najmocniejszych spalinowych pojazdów o mocy ponad 600 KM. Najpopularniejszym modelem w tej kategorii jest Audi A6 (49 sztuk), a drugie miejsce zajmuje Audi Q8 (42 sztuki).

Ciekawostką jest zmiana nawyków: aż 88% samochodów sprzedanych przez VGP w pierwszym kwartale miało skrzynię automatyczną (w Audi to już ponad 99%). Dodatkowo co czwarte auto wyjeżdżające z salonu posiadało napęd na cztery koła.

Nowe Audi RS 5 Avant

Nowa Skoda Epiq

Nowy Volkswagen ID. Polo i ID. Polo GTI