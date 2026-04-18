Przekraczają 120 km/h, ale mandat nie przychodzi. To skuteczny i legalny sposób na odcinkowy pomiar

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na S3 już działa. Gdzie uważać?

Odcinkowy pomiar prędkości, fotoradary, nieoznakowane radiowozy i system RedLight, którego kamery wyłapują przejazd na czerwonym świetle – to cztery typy rozwiązań wykorzystywanych w sieci CANARD. Przy czym za lwią część ujawnionych wykroczeń odpowiadają właśnie urządzenia OPP.

W 2025 roku żółte kamery zamontowane w 73 lokalizacjach przyłapały na przekroczeniu limitów ponad 470 tys. zmotoryzowanych. Dlatego GITD nie zwalnia tempa rozbudowy sieci. Do ponad 80 już działających instalacji właśnie dołączył kolejny system OPP...

Kamery już odliczają czas przejazdu. Jakie ograniczenie prędkości?

Nowy odcinkowy pomiar prędkości zaczął rejestrować wykroczenia na S3, między węzłami Gorzów Zachód i Gorzów Południe w woj. lubuskim. Kamery monitorują odcinek o długości 4,2 km.

Zasady są jasne – limit dla samochodów osobowych to 120 km/h, a dla ciężarowych 80 km/h. Czy teraz każda próba nadrobienia czasu na tym dystansie zakończy się automatycznym mandatem? Niekoniecznie.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na S3

Dlaczego odcinkowy pomiar prędkości wygrywa z fotoradarem?

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca auta, który przekroczył limit, zobaczy szereg danych, w tym m.in.:

miejsce i datę pomiaru,

dokładny czas wjazdu i wyjazdu,

długość odcinka pomiarowego,

maksymalną dozwoloną prędkość.

Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym jechał samochód. Rozwiązania techniczne umożliwiają rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w nocy. Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem inaczej niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Kiedy odcinkowy pomiar prędkości robi zdjęcie?

Wiele osób zastanawia się, czy istnieje margines błędu. W przypadku systemów OPP zasady są jasne:

Próg tolerancji wynosi 10 km/h. Jeśli pojedziesz 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie.

Przekroczenie o 11 km/h i więcej oznacza już gwarantowaną karę.

Najwyższy mandat: 2500 zł (za przekroczenie o co najmniej 71 km/h). W warunkach recydywy kwota ta rośnie do 5000 zł.

Punkty karne: Za zbyt szybką jazdę można dostać nawet 15 punktów, co oznacza, że dwie wpadki mogą skutkować pożegnaniem się z prawem jazdy.

Jak uniknąć mandatu z OPP? To prosty sposób. Jest od tego przycisk

Wielu kierowców źle i niepotrzebnie kombinuje: Najpierw docisnę gazu, a potem postoję chwilę na poboczu albo drastycznie zwolnię przed samą bramką. Teoretycznie to zadziała, bo system liczy średnią, ale w praktyce to najkrótsza droga do kłopotów.

Gwałtowne hamowanie przed końcem pomiaru czy bezpodstawne zatrzymywanie się na pasie awaryjnym to proszenie się o wypadek i mandat z zupełnie innego paragrafu. Jak więc bez stresu przetrwać przejazd pod okiem kamer OPP?

Tempomat to najlepszy przyjaciel: Choć wydaje się to banalne, to właśnie korzystanie z tempomatu to najskuteczniejszy sposób na odcinki OPP. Jednym przyciskiem ustawiasz dozwoloną prędkość (np. 124-125 km/h według licznika) i zdejmujesz nogę z gazu . Auto samo pilnuje limitu, a końcową bramkę mijasz z czystym sumieniem.

Aplikacje jako wsparcie: Jeśli nie masz pewności, jaki limit obowiązuje na danym fragmencie, rzuć okiem na Mapy Google, Waze czy Yanosika. Nawigacje w czasie rzeczywistym pokazują średnią prędkość na mierzonym odcinku.

Pamiętaj o progu tolerancji, ale nie ryzykuj: Systemy mają zazwyczaj 10 km/h marginesu, jednak jazda "na krawędzi" bywa zgubna – wskazania licznika w aucie nie zawsze pokrywają się idealnie z GPS-em.

Krótki postój: Niektórzy kierowcy decydują się na zjazd na MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych) lub stację benzynową, jeśli znajdują się one wewnątrz mierzonego odcinka. Postój wydłuża czas przejazdu, co obniża średnią prędkość.

Najprostsza rada? Przepisowa jazda na OPP to nie tylko brak mandatu, ale przede wszystkim święty spokój. Na 10-kilometrowym odcinku różnica między jazdą 120 km/h a 140 km/h to zaledwie kilkadziesiąt sekund zysku – gra zupełnie niewarta ryzyka słonej kary.

Taryfikator mandatów 2026 – ile zapłacisz za prędkość?

Jaki mandat grozi za przekroczenie prędkości? W przypadku tzw. recydywy (drugie to samo wykroczenie w ciągu 2 lat), stawki kar od 31 km/h w górę są podwójne.