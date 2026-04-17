Paliwowe tąpnięcie na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle

Cieśnina Ormuz otwarta, giełdy reagują. Ropa w dół

Wszystko zaczęło się od deklaracji Teheranu. Szef irańskiego MSZ ogłosił, że cieśnina Ormuz – kluczowy szlak morski, przez który przepływa co piąta baryłka ropy na świecie – zostaje otwarta dla handlu.

Informację potwierdził Donald Trump, a rynek zareagował błyskawicznie. Efekt? Ropa Brent tanieje w oczach, a to prosta droga do wyraźnych obniżek na stacjach w Polsce.

Diesel tanieje najszybciej. Ile kosztuje benzyna 95 i LPG? Nowe ceny od 20 kwietnia

Największą ulgę poczują właściciele samochodów z silnikami Diesla. Z najnowszych prognoz biura Reflex wynika, że w nadchodzącym tygodniu ceny oleju napędowego mogą spaść nawet o 27 groszy, lądując w okolicy 6,90 zł/l.

Benzyna 95 od poniedziałku 20 kwietnia ma kosztować średnio 5,96 zł/l. Z kolei cena LPG powinna wynieść około 3,80 zł/l, co oznacza spadek o 5 groszy.

Podobny optymizm płynie z analiz e-petrol.pl – eksperci przewidują, że benzyna 95 zmieści się w przedziale 5,97-6,06 zł/l. Ucieszą się też użytkownicy samochodów z instalacją LPG – autogaz może spaść nawet do 3,76 zł/l.

Czy "piątka" z przodu to realny scenariusz? Sprawdziłem to

Dla benzyny 95 poziom poniżej 6 złotych jest już na wyciągnięcie ręki. Według biura Reflex, na niektórych stacjach średnia cena już od soboty 18 kwietnia może wynieść nawet 5,90 zł/l.

Potwierdzają to moje dzisiejsze obserwacje z trasy. Na stacji Carrefour zatankowałem benzynę 95 już za 5,99 zł/l. Jeszcze taniej jest na stacjach Auchan – tam na pylonie widnieje cena 5,88 zł/l. Z kolei duże sieci, jak BP czy Circle K, trzymają się na razie okolic 6,04 zł/l, ale i tam widać presję na obniżki.

Wiele zależy od weekendowych negocjacji pokojowych w Pakistanie. Jeśli dyplomacja wygra z bronią, kierowcy w Polsce mogą liczyć na trwałą stabilizację. Dodatkowym "bezpiecznikiem" dla portfeli są rządowe ceny maksymalne.

Minister ogłosił ceny na weekend. Są limity

Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem Ministra Energii, od soboty do poniedziałku stacje nie mogą windować cen powyżej określonego pułapu. Cena maksymalna litra benzyny 95 wyniesie 6,03 zł, benzyny 98 – 6,57 zł, a oleju napędowego – 7,07 zł. To gwarancja, że mimo zawirowań na świecie, przy dystrybutorach nie spotka nas niemiła niespodzianka.