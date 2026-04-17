Paliwowe tąpnięcie na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle

Tomasz Sewastianowicz
17 kwietnia 2026, 15:55
[aktualizacja 17 kwietnia 2026, 22:55]
Ceny paliw
Eksperci nie mają wątpliwości: na polskich stacjach zaczyna się wielkie odliczanie do nowej, niższej ceny/Tomasz Sewastianowicz
Sytuacja na rynku paliw zmieniła się o 180 stopni. Po nagłym odblokowaniu Cieśniny Ormuz przez Iran, ceny ropy na giełdach światowych runęły o 10 proc. To wywołało reakcję łańcuchową. Eksperci z e-petrol.pl i Reflex są zgodni: od poniedziałku 20 kwietnia tankowanie na stacjach w Polsce będzie znacznie tańsze.

Cieśnina Ormuz otwarta, giełdy reagują. Ropa w dół

Wszystko zaczęło się od deklaracji Teheranu. Szef irańskiego MSZ ogłosił, że cieśnina Ormuz – kluczowy szlak morski, przez który przepływa co piąta baryłka ropy na świecie – zostaje otwarta dla handlu.

Informację potwierdził Donald Trump, a rynek zareagował błyskawicznie. Efekt? Ropa Brent tanieje w oczach, a to prosta droga do wyraźnych obniżek na stacjach w Polsce.

Diesel tanieje najszybciej. Ile kosztuje benzyna 95 i LPG? Nowe ceny od 20 kwietnia

Największą ulgę poczują właściciele samochodów z silnikami Diesla. Z najnowszych prognoz biura Reflex wynika, że w nadchodzącym tygodniu ceny oleju napędowego mogą spaść nawet o 27 groszy, lądując w okolicy 6,90 zł/l.

Benzyna 95 od poniedziałku 20 kwietnia ma kosztować średnio 5,96 zł/l. Z kolei cena LPG powinna wynieść około 3,80 zł/l, co oznacza spadek o 5 groszy.

Podobny optymizm płynie z analiz e-petrol.pl – eksperci przewidują, że benzyna 95 zmieści się w przedziale 5,97-6,06 zł/l. Ucieszą się też użytkownicy samochodów z instalacją LPG – autogaz może spaść nawet do 3,76 zł/l.

Czy "piątka" z przodu to realny scenariusz? Sprawdziłem to

Dla benzyny 95 poziom poniżej 6 złotych jest już na wyciągnięcie ręki. Według biura Reflex, na niektórych stacjach średnia cena już od soboty 18 kwietnia może wynieść nawet 5,90 zł/l.

Potwierdzają to moje dzisiejsze obserwacje z trasy. Na stacji Carrefour zatankowałem benzynę 95 już za 5,99 zł/l. Jeszcze taniej jest na stacjach Auchan – tam na pylonie widnieje cena 5,88 zł/l. Z kolei duże sieci, jak BP czy Circle K, trzymają się na razie okolic 6,04 zł/l, ale i tam widać presję na obniżki.

Stacja paliw Carrefour

Wiele zależy od weekendowych negocjacji pokojowych w Pakistanie. Jeśli dyplomacja wygra z bronią, kierowcy w Polsce mogą liczyć na trwałą stabilizację. Dodatkowym "bezpiecznikiem" dla portfeli są rządowe ceny maksymalne.

Minister ogłosił ceny na weekend. Są limity

Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem Ministra Energii, od soboty do poniedziałku stacje nie mogą windować cen powyżej określonego pułapu. Cena maksymalna litra benzyny 95 wyniesie 6,03 zł, benzyny 98 – 6,57 zł, a oleju napędowego – 7,07 zł. To gwarancja, że mimo zawirowań na świecie, przy dystrybutorach nie spotka nas niemiła niespodzianka.

Circle K, tankowanie paliwa
Powiązane
Srebrny SUV Exlantix ET testowany na wzniesieniu podczas jazd próbnych na torze, widok na profil auta i duże felgi
Niemieckie marki pod ścianą? Jeździliśmy chińskim "luksusem" i mamy jeden wniosek
wyprzedzanie traktora przez samochód Czy można wyprzedzać traktor na ciągłej linii?
Czy można wyprzedzić traktor na ciągłej? Większość kierowców źle to rozumie
Cupra Raval
Oto najładniejszy samochód świata 2026. Ceną rozjechał konkurencję
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Policja, prawo jazdy
Czy zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się, 7/10 to wynik pozytywny
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. Nieliczni trafią 25/25
Jemiołuszka
Quiz z polskich ptaków. Tylko orły trafią 20/20
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa nie jest zadowolony ze swojej emerytury. Ile dostaje były prezydent?
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Niedziela handlowa w kwietniu - czy jest to niedziela 19.04.2026 r.
Niedziela handlowa 19.04.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 19 kwietnia czy tylko Żabka?
Policja kontroluje kierowcę blankiet prawa jazdy
Zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Mniej niż 8/10 i wracasz na kurs. Sprawdź się
