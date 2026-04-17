Czy można wyprzedzić traktor na ciągłej? Większość kierowców źle to rozumie

Pułapka 40 km/h. Ile naprawdę może jechać traktor?

Obecnie dopuszczalna maksymalna prędkość ciągnika rolniczego wynosi 40 km/h. Jeszcze wolniej poruszają się pojazdy wolnobieżne, takie jak kombajny – ich prędkość konstrukcyjna nie przekracza 25 km/h.

Dla kierowcy samochodu osobowego taka różnica prędkości to często pokusa do wyprzedzenia "zawalidrogi". Problem pojawia się, gdy na jezdni widnieje linia podwójna ciągła (P-4). Co wtedy?

Wyprzedzanie traktora na ciągłej: kiedy jest legalne?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, linia ciągła nie zakazuje samego wyprzedzania, a jedynie jej najeżdżania i przekraczania. Teoretycznie więc możesz wyprzedzić traktor, jeśli zmieścisz się na swoim pasie i nie najedziesz na linię.

W praktyce przy szerokich maszynach rolniczych jest to niemal niemożliwe bez złamania przepisów lub stworzenia zagrożenia. Trzeba też pamiętać, że sam manewr wyprzedzania musi być wykonany bezpiecznie – z odpowiednią widocznością i odstępem. Nie wolno również wyprzedzać poboczem.

Znak B-25 zmienia wszystko

Nawet jeśli masz wystarczająco dużo miejsca, by wyprzedzić ciągnik bez najeżdżania na linię, musisz zwracać uwagę na znaki pionowe. Jeśli przy drodze stoi znak B-25 (zakaz wyprzedzania), manewr jest zabroniony. Dotyczy to wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych, więc ciągnik również podlega temu zakazowi.

Kosztowny pośpiech: mandat i 15 punktów karnych

Złamanie zakazu wyprzedzania może słono kosztować. Kierowca dostanie mandat w wysokości 1000 zł (2000 zł w przypadku recydywy) oraz 15 punktów karnych. To już prosta droga do utraty prawa jazdy po przekroczeniu limitu 24 punktów.

Kiedy wyprzedzanie jest zabronione?

Manewr wyprzedzania należy do najbardziej ryzykownych na drodze, dlatego przepisy jasno wskazują sytuacje, w których nie wolno go wykonywać. Zakaz dotyczy m.in.:

miejsc o ograniczonej widoczności, takich jak wierzchołki wzniesień czy niebezpieczne zakręty,

przejść dla pieszych,

przejazdów kolejowych,

skrzyżowań (z wyjątkami przewidzianymi w przepisach),

nie wolno wyprzedzać również wtedy, gdy zabraniają tego znaki drogowe.