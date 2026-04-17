Tak wygląda elegancki hit dla rodziny. Cena? Nokaut. Nowy XPENG P7+ to zupełnie inna liga

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
17 kwietnia 2026, 05:50
Nowy XPENG P7+ wyjeżdża z tej samej fabryki, co legendarny Mercedes klasy G, ale jego prawdziwa siła tkwi w cenniku. Podczas gdy europejska konkurencja za 200 tys. zł oferuje rozsądne minimum, Chińczycy za mniejszą kasę dają 5-metrową limuzynę, która w topowej wersji ma 503 KM. Efekt? Skoda Superb, właśnie zyskał rywala, który gra w zupełnie innej lidze.

Nowy XPENG P7+ już w Polsce. To limuzyna w stylu coupe

XPENG to młoda marka, założona w 2014 roku i notowana na giełdach w Nowym Jorku oraz Hongkongu. Dziś jest jedną z najszybciej rozwijających się firm motoryzacyjnych i high-tech. Siedziba w Kantonie, biura w Dolinie Krzemowej i Amsterdamie – to gracz globalny.

Chińczycy nie bawią się w półśrodki. Ich plany obejmują nawet latający samochód XPENG Aeroht, na który zebrano już 3000 zamówień. Teraz jednak marka skupia się na ziemi i na polskim rynku, wprowadzając nowy model XPENG P7+, którym zamierza namieszać w segmencie premium.

Produkcja w Europie: Ten sam adres, co Mercedes Klasy G

To najważniejszy argument dla sceptyków: XPENG P7+ będzie powstawał w austriackich zakładach Magna Steyr w Grazu. To legendarna fabryka, z której od dekad wyjeżdża kultowy Mercedes klasy G. Dla polskich kierowców to jasny sygnał – auto ma "europejski paszport" i jakość wykonania, która nie uznaje kompromisów. P7+ nie chce być tylko ciekawostką. Co to oznacza w praktyce?

5-metrowy XPENG P7+ na 20-calowych felgach z oponami Michelin, w matowym lakierze Galaxy Gray i w połączeniu z czarnym, szklanym dachem wygląda świetnie. Podporządkowana aerodynamice sylwetka z ostro pochyloną kabiną, długą maską i niską linią szyb bardziej przypomina duże, przyczajone coupe niż limuzynę. Elektryczne klamki idealnie wkomponowano w połacie drzwi, a czarna listwa boczna optycznie obniża nadwozie i daje ciekawy akcent.

P7+ patrzy na świat przez reflektory LED, w których dolne światła do jazdy dziennej i górny pas świetlny układem przypominają literę X, czyli logo marki. Elegancki wizerunek podkreślają detale w stylu high-tech, choćby listwa świetlna pod tylnym spoilerem.

Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Wnętrze klasy premium: skóra, welur i sztuczna inteligencja

Domykane automatycznie, bezramkowe drzwi to tylko wstęp. XPENG P7+ robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne i imponuje jakością wykonania. Tworzywa są porządnie spasowane i miękkie tam, gdzie należy. Mięsista, spłaszczona kierownica leży w dłoniach idealnie. Uczucie luksusu podbija jasna tapicerka z naturalnej skóry nappa, połączona z metalowymi wstawkami. Do tego podsufitka, boczki drzwi i deska rozdzielcza są wykończone przyjemnym w dotyku welurem. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana, chłodzona ładowarka na dwa smartfony (50 W).

Kokpit polega na cyfrowych interfejsach z systemem opartym o AI, a jego układ – z dużym, 15,6-calowym centralnym ekranem – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny jest bardzo szybki, choć chwili zastanowienia wymaga rozplanowanie menu z dużymi ikonami. To nowość dla każdego, kto jest przyzwyczajony do europejskich, japońskich czy koreańskich rozwiązań. W poszczególnych zakładkach mamy mnóstwo opcji i ustawień. Wąski, 8,8-calowy ekran za kierownicą prezentuje najważniejsze informacje, a wyświetlacz head-up na szybie pokazuje prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji oraz informacje z aktywnych systemów wspomagających. Bezpieczeństwo ma zapewniać moc obliczeniowa chipów Turing AI na poziomie 750 TOPS (tera operacji na sekundę), 26 czujników (w tym radary fal milimetrowych) i systemy ADAS.

Czy można wyprzedzić traktor na ciągłej? Większość kierowców źle to rozumie
Czy można wyprzedzić traktor na ciągłej? Większość kierowców źle to rozumie
Miejsce na nogi jak w kinie, bagażnik wielki jak w kombi

XPENG P7+ to niezwykle przestronny samochód. Dzięki płaskiej podłodze i 3-metrowemu rozstawowi osi zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu. Fotele są obszerne, miękkie i z długim siedziskiem. Ten kierowcy ma 12-stopniową elektryczną regulację, a pasażera 10-stopniową; w obu dostępny jest masaż, pamięć ustawień, podgrzewanie i wentylacja oraz funkcja rozkładania do trybu relaksu. Z tyłu pasażerowie poczują się niemal jak w kinie – na stopy, nogi oraz nad głową jest bardzo dużo miejsca i nie przeszkadza nawet opadająca linia dachu. Za pomocą osobnego ekranu można pochylać dzielone oparcie i sterować multimediami, klimatyzacją, ogrzewaniem i wentylacją siedzeń.

P7+ jest też rodzinnie pakowny. Bagażnik oferuje 573 l regularnie uformowanej przestrzeni, którą można powiększyć do 1931 l. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowana klapa. Praktyczność zwiększają dodatkowo haczyki na torby czy lampki LED. Pojemne schowki znajdziemy także w kabinie. Ładowność również jest solidna, bo wynosi 485 kg.

Nowy XPENG P7+ daje trzy napędy do wyboru i osiągi, które wciskają w fotel

Wreszcie napęd. Bazowy XPENG P7+ skrywa akumulator 61,7 kWh i silnik o mocy 245 KM. Taki samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,9 s. Zasięg wynosi 455 km.

Długodystansowy XPENG P7+ Long Range Pro dostał baterię 74,9 kWh oraz silnik o mocy 313 KM, co przekłada się na aż 530 km zasięgu. Start od zera do 100 km/h zajmie tu 7,4 sekundy.

Najmocniejszy XPENG P7+ AWD Performace Pro wykorzystuje akumulator 74,9 kWh i dwa silniki, stąd napęd 4x4 i moc systemowa na poziomie 503 KM. Osiągi? 5 sekund do "setki" wciska w fotele. Zasięg też niczego sobie – 500 km.

Wysoka moc ładowania dzięki 800-woltowej instalacji i podgrzewanie wstępne akumulatora podnoszą uniwersalność auta. Przy mocy do 446 kW akumulator można naładować prądem stałym od 10 do 80 proc. w ciągu zaledwie 12 minut. To świetny wynik!

Ile kosztuje XPENG P7+? Nie tylko Skoda ma twardy orzech do zgryzienia

XPENG P7+ w Polsce bierze na celownik takie modele jak Lexus ES czy BMW serii 5. W najtańszej wersji kosztuje od 197 900 zł – to znacznie taniej od konkurentów i na poziomie Skody Superb. Długodystansowy P7+ wymaga wyłożenia 218 000 zł. Najmocniejszy i najszybszy P7+ o mocy 503 KM to wydatek 239 900 zł. Za podobną kwotę można mieć Skodę Superb 2.0 TSI/265 KM 4x4.

Oto najładniejszy samochód świata 2026. Ceną rozjechał konkurencję
Oto najładniejszy samochód świata 2026. Ceną rozjechał konkurencję
Nowy XPENG P7+ w Polsce - dane techniczne, osiągi, wymiary

 XPENG P7+

RWD Standard Range Pro

RWD Long Range Pro

AWD Performance Pro

Wymiary

Długość/Szerokość/Wysokość (mm)

5071/1937/1512

Rozstaw osi (mm)

3000

Liczba miejsc siedzących

5

Masa własna (kg)

1999 (R19 bez haka holowniczego)
 2024 (R19 z hakiem holowniczym)

2100 (R20 bez haka holowniczego)
 2125 (R20 z hakiem holowniczym)

2200 (R20 bez haka holowniczego)
 2225 (R20 z hakiem holowniczym)

Całkowita dopuszczalna masa pojazdu (kg)

2485

2585

2685

Maksymalna ładowność (kg)

486

485

485

Pojemność bagażnika (l)

573 / 1931 (po złożeniu tylnych foteli)

Udźwig elektrycznego haka holowniczego (kg)

Pionowo: 75; Poziomo: 1500 (z hamulcem) / 750 (bez hamulca)

Wydajność

Napęd

2WD

2WD

4WD

Moment obrotowy - przód (Nm)

-

-

220

Moment obrotowy - tył (Nm)

450

450

450

Moc (KM)

245

313

503

Przyspieszenie (0-100 km/h) (s)

7.9

7.4

5.1

Maksymalna pojemność brutto baterii (kWh)

61.7

74.9

Zasięg WLTP (km)

455 (R19)

530 (R20)

500 (R20)

Moc ładowania (kW) AC;

11

11

11

Moc ładowania DC (kW)

350 (10-80% w 12 min.)

446 (10-80% w 12 min.)

446 (10-80% w 12 min.)

Powiązane
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Policja, prawo jazdy
Czy zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się, 7/10 to wynik pozytywny
Kierowca w samochodzie
1920 zł opłaty karnej. Kierowcy dostają wezwania bez ostrzeżenia. Nie ma odwołania
Nowa Toyota Yaris Cross w kolorze Precious Bronze z nowym grillem i reflektorami LED na tle nowoczesnego budynku
Nowa Toyota Yaris Cross to trzęsienie ziemi. Spala tylko 2,73 l i ma 10 lat gwarancji
Nowa Kia Seltos 2026 w kolorze jasnoniebieskim, widok 3/4 na przód SUV-a, nowoczesne światła LED Star Map
Nowa Kia zamiast Sportage. Tak wygląda koreańska rakieta 1.6 Turbo. Jaka cena?
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTak wygląda elegancki hit dla rodziny. Cena? Nokaut. Nowy XPENG P7+ to zupełnie inna liga »
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. Nieliczni trafią 25/25
Jemiołuszka
Quiz z polskich ptaków. Tylko orły trafią 20/20
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa nie jest zadowolony ze swojej emerytury. Ile dostaje były prezydent?
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Niedziela handlowa w kwietniu - czy jest to niedziela 19.04.2026 r.
Niedziela handlowa 19.04.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 19 kwietnia czy tylko Żabka?
Policja kontroluje kierowcę blankiet prawa jazdy
Zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Mniej niż 8/10 i wracasz na kurs. Sprawdź się
