Czy można wyprzedzić rowerzystę na ciągłej? Są dwa warunki

Można wyprzedzić na ciągłej, ale pod jednym warunkiem

Sama linia ciągła – pojedyncza (P-2) lub podwójna (P-4) – nie oznacza bezwzględnego zakazu wyprzedzania. Przepisy zabraniają natomiast najeżdżania i przekraczania tej linii.

W praktyce: jeśli twoje auto jest na tyle wąskie, a pas ruchu na tyle szeroki, że zmieścisz się bez najechania na linię – możesz wyprzedzić. Jeśli nie – musisz poczekać.

Kluczowa zasada: minimum 1 metr odstępu od rowerzysty

Przepisy (art. 24 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym) mówią jasno: wyprzedzając rowerzystę, trzeba zachować co najmniej 1 metr odstępu. To tutaj pojawia się najczęstszy problem. Na większości polskich dróg lokalnych:

pas ruchu jest zbyt wąski,

rowerzysta jedzie zgodnie z prawem blisko krawędzi (ale nie po samym piachu),

samochód osobowy ma ok. 1,8–2 m szerokości.

Efekt? Niemal niemożliwe jest zachowanie metra odstępu bez najechania na linię ciągłą. To oznacza, że wyprzedzanie jest niedozwolone.

Co w sytuacji, gdy nie da się wyprzedzić?

Wyobraź sobie drogę z podwójną linią ciągłą. Nie ma ścieżki rowerowej, pobocze jest wąskie, a z naprzeciwka jadą auta. W takiej sytuacji nie masz wyboru – musisz jechać za rowerzystą.

Choć bywa to frustrujące, prawo nie przewiduje tu taryfy ulgowej. Wyprzedzanie "na gazetę" lub przeciskanie się na centymetry to proszenie się o kolizję i wysoki mandat. To kierowca odpowiada za bezpieczne wykonanie manewru.

Ważne: Znak zakazu wyprzedzania (B-25) nie dotyczy rowerów jednośladowych. Możesz więc wyprzedzić rowerzystę "na zakazie", o ile... nie przejedziesz linii ciągłej.

Pułapka: Rowerzysta się zatrzymał?

Wielu kierowców sądzi, że jeśli rowerzysta stanie na krawędzi jezdni, linia ciągła przestaje obowiązywać. To błąd. Manewr zmienia się z wyprzedzania w omijanie, ale zakaz najeżdżania na linię P-2 lub P-4 pozostaje w mocy. Jeśli nie mieścisz się na swoim pasie – formalnie wciąż powinieneś czekać, aż pojazd ruszy lub usunie się z drogi.

Ile kosztuje wyprzedzanie rowerzysty? Taryfikator mandatów

W starciu samochodu z rowerem na linii ciągłej, portfel kierowcy ucierpi najbardziej. Policja często stosuje tu kumulację:

Co zrobił kierowca? Mandat Punkty karne Przejazd zbyt blisko rowerzysty 300 zł 6 pkt Najechanie na podwójną ciągłą (P-4) 200 zł 5 pkt Najechanie na linię ciągłą (P-2 lub P-7b) 100 zł 1 pkt

Kumulacja za rower, czyli 11 punktów karnych i mandat 500 zł

Warto pamiętać, że policjant nie musi wybierać. Jeśli podczas wyprzedzania jednocześnie najedziesz na podwójną ciągłą i zrobisz to "na gazetę" (zbyt blisko roweru), kary mogą się zsumować. Wtedy pośpiech może kosztować 500 zł i aż 11 punktów karnych.

Gdy sprawa trafi do sądu...

W skrajnych przypadkach, gdy manewr zostanie uznany za stworzenie realnego zagrożenia bezpieczeństwa (np. zmuszenie rowerzysty do gwałtownego zjechania na pobocze), sprawa może trafić do sądu. Tam grzywny są znacznie wyższe.

Wniosek? 30 sekund cierpliwości za rowerzystą to najtańszy sposób na zachowanie czystego konta punktowego.