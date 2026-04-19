Czy można wyprzedzić rowerzystę na ciągłej? Są dwa warunki

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
Rower rowerzysta wyprzedzanie
Wyprzedzanie rowerzysty "na styk" czy czekanie? Ten jeden błąd kosztuje 300 zł i 6 punktów karnych/Shutterstock
Rowerzyści masowo wrócili na drogi, a wraz z nimi odwieczny dylemat: czy na linii ciągłej wolno wyprzedzić rower? Art. 24 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi jasno, ale diabeł tkwi w centymetrach. Wyjaśniamy, kiedy manewr jest legalny, a kiedy grozi za niego kumulacja punktów karnych.

Można wyprzedzić na ciągłej, ale pod jednym warunkiem

Sama linia ciągła – pojedyncza (P-2) lub podwójna (P-4) – nie oznacza bezwzględnego zakazu wyprzedzania. Przepisy zabraniają natomiast najeżdżania i przekraczania tej linii.

W praktyce: jeśli twoje auto jest na tyle wąskie, a pas ruchu na tyle szeroki, że zmieścisz się bez najechania na linię – możesz wyprzedzić. Jeśli nie – musisz poczekać.

Kluczowa zasada: minimum 1 metr odstępu od rowerzysty

Przepisy (art. 24 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym) mówią jasno: wyprzedzając rowerzystę, trzeba zachować co najmniej 1 metr odstępu. To tutaj pojawia się najczęstszy problem. Na większości polskich dróg lokalnych:

  • pas ruchu jest zbyt wąski,
  • rowerzysta jedzie zgodnie z prawem blisko krawędzi (ale nie po samym piachu),
  • samochód osobowy ma ok. 1,8–2 m szerokości.

Efekt? Niemal niemożliwe jest zachowanie metra odstępu bez najechania na linię ciągłą. To oznacza, że wyprzedzanie jest niedozwolone.

Co w sytuacji, gdy nie da się wyprzedzić?

Wyobraź sobie drogę z podwójną linią ciągłą. Nie ma ścieżki rowerowej, pobocze jest wąskie, a z naprzeciwka jadą auta. W takiej sytuacji nie masz wyboru – musisz jechać za rowerzystą.

Choć bywa to frustrujące, prawo nie przewiduje tu taryfy ulgowej. Wyprzedzanie "na gazetę" lub przeciskanie się na centymetry to proszenie się o kolizję i wysoki mandat. To kierowca odpowiada za bezpieczne wykonanie manewru.

Ważne: Znak zakazu wyprzedzania (B-25) nie dotyczy rowerów jednośladowych. Możesz więc wyprzedzić rowerzystę "na zakazie", o ile... nie przejedziesz linii ciągłej.

Pułapka: Rowerzysta się zatrzymał?

Wielu kierowców sądzi, że jeśli rowerzysta stanie na krawędzi jezdni, linia ciągła przestaje obowiązywać. To błąd. Manewr zmienia się z wyprzedzania w omijanie, ale zakaz najeżdżania na linię P-2 lub P-4 pozostaje w mocy. Jeśli nie mieścisz się na swoim pasie – formalnie wciąż powinieneś czekać, aż pojazd ruszy lub usunie się z drogi.

Ile kosztuje wyprzedzanie rowerzysty? Taryfikator mandatów

W starciu samochodu z rowerem na linii ciągłej, portfel kierowcy ucierpi najbardziej. Policja często stosuje tu kumulację:

Co zrobił kierowca?

Mandat

Punkty karne

Przejazd zbyt blisko rowerzysty

300 zł

6 pkt

Najechanie na podwójną ciągłą (P-4)

200 zł

5 pkt

Najechanie na linię ciągłą (P-2 lub P-7b)

100 zł

1 pkt

Kumulacja za rower, czyli 11 punktów karnych i mandat 500 zł

Warto pamiętać, że policjant nie musi wybierać. Jeśli podczas wyprzedzania jednocześnie najedziesz na podwójną ciągłą i zrobisz to "na gazetę" (zbyt blisko roweru), kary mogą się zsumować. Wtedy pośpiech może kosztować 500 zł i aż 11 punktów karnych.

Gdy sprawa trafi do sądu...

W skrajnych przypadkach, gdy manewr zostanie uznany za stworzenie realnego zagrożenia bezpieczeństwa (np. zmuszenie rowerzysty do gwałtownego zjechania na pobocze), sprawa może trafić do sądu. Tam grzywny są znacznie wyższe.

Wniosek? 30 sekund cierpliwości za rowerzystą to najtańszy sposób na zachowanie czystego konta punktowego.

rower-rowerzysta-wyprzedzanie-39109059.jpg
Rower rowerzysta wyprzedzanie
Powiązane
Nowy Fiat 126 Vision
Oto nowy Fiat za 58 600 zł. Włosi zaszaleli, to wielki powrót Malucha
Odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S3 w Gorzowie Wielkopolskim – znak drogowy z limitem 120 km/h oraz zbliżenie na żółtą kamerę CANARD zamontowaną na bramownicy
Przekraczają 120 km/h, ale mandat nie przychodzi. To skuteczny i legalny sposób na odcinkowy pomiar
Policja kontroluje kierowcę blankiet prawa jazdy
Zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Mniej niż 8/10 i wracasz na kurs. Sprawdź się
Ceny paliw
Paliwowe tąpnięcie na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
Czy można wyprzedzić rowerzystę na ciągłej? Są dwa warunki
Zobacz
|
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. Nieliczni trafią 25/25
Jemiołuszka
Quiz z polskich ptaków. Tylko orły trafią 20/20
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa nie jest zadowolony ze swojej emerytury. Ile dostaje były prezydent?
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Niedziela handlowa w kwietniu - czy jest to niedziela 19.04.2026 r.
Niedziela handlowa 19.04.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 19 kwietnia czy tylko Żabka?
Policja kontroluje kierowcę blankiet prawa jazdy
Zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Mniej niż 8/10 i wracasz na kurs. Sprawdź się
