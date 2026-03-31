Nowy limit 12 punktów karnych. Od 3 czerwca zmiany dla kierowców

Nowe przepisy dla kierowców. MSWiA: zmiany w punktach i ostrzejsze kary

Kierowcy znaleźli się na celowniku rządu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szykuje nowe przepisy, które zmienią zasady dotyczące punktów karnych oraz konsekwencji za przekroczenie prędkości.

– Resort pracuje nad rozporządzeniem, w którym zniknie możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych poprzez kurs doszkalający za przewinienia, które są najczęstszymi przyczynami wypadków – powiedziała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. – To jest propozycja na podstawie rozmów i analiz ze służbami, która trafi do uzgodnień międzyresortowych – dodała. Co to oznacza dla zmotoryzowanych?

Nowy taryfikator od 3 czerwca 2026. Kary pójdą w górę

Od 3 czerwca 2026 MSWiA zamierza zaostrzyć system przyznawania punktów. Za przekroczenie prędkości w zakresie 41-50 km/h sankcja wzrośnie z obecnych 11 do 13 punktów karnych. Z kolei za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h ma być przyznawanych aż 15 punktów karnych – niezależnie od tego, jak bardzo limit został przekroczony.

– Pamiętajmy też o tym, że punkty karne "wiszą" dłużej niż trwa zawieszenie prawa jazdy – przestrzega Mariusz Cichomski, zastępca dyrektora departamentu porządku publicznego. MSWiA proponuje również, żeby o skierowaniu na egzamin sprawdzający decydował stan z dnia przekroczenia limitu, a nie dzień wystawienia pisma przez urzędnika.

Masz punkty karne? To masz problem

Zaostrzone prawo zablokuje możliwość redukowania punktów karnych za poważne wykroczenia. W związku z tym wzrośnie ryzyko utraty prawa jazdy ze względu na liczbę zebranych „oczek”. Zmiany te również wejdą w życie 3 czerwca 2026 roku. Do tego czasu wielu kierowców z pewnością postara się zmniejszyć saldo punktowe na kursach WORD. Do udziału w szkoleniu mogą przystąpić osoby posiadające prawo jazdy od co najmniej roku, które nie przekroczyły limitu 24 punktów.

Z nowelizacją powiązany jest projekt rozporządzenia MSWiA uwzględniający listę 66 wykroczeń drogowych (ze 130 pozycji w taryfikatorze), za które nie będzie można kasować punktów (znikną one z konta dopiero po upływie roku). Spis obejmuje następujące naruszenia:

Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo – 15 punktów karnych (kod A 01);

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – 12 punktów karnych (kod A 02);

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 15 punktów karnych (kod A 03);

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 15 punktów karnych (kod A 04);

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – 15 punktów karnych (kod A 05);

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia – 10 punktów karnych (kod A 06);\Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim – 15 punktów karnych (kod A 09);

Koniec redukcji punktów za wykroczenia wobec pieszych

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 15 punktów karnych (kod B 01);

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – 15 punktów karnych (kod B 02);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście – 15 punktów karnych (kod B 03);

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej (...) – 15 punktów karnych (kod B 04);

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża – 12 punktów karnych (kod B 05);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – 10 punktów karnych (kod B 06);

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych – 8 punktów karnych (kod B 07);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów albo podczas jazdy po placu wspólnym – 8 punktów karnych (kod B 08);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu – 8 punktów karnych (kod B 09);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania – 8 punktów karnych (kod B 10);

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumny pieszych – 8 punktów karnych (kod B 11);

Koniec kasowania punktów za wykroczenia polegające na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych:

Niezastosowanie się do sygnału kontroli w celu uniknięcia zatrzymania (ucieczka z miejsca kontroli) – 15 punktów karnych (kod C 01);

Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych – 15 punktów karnych (kod C 02);

Niezastosowanie się sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym/ kontroli ruchu drogowego – po 15 punktów karnych (kod odpowiednio C 03 i C 04);

Za te wykroczenia na skrzyżowaniach też nie wyczyścisz punktów

Nieustąpienie pierwszeństwa lub miejsca innemu pojazdowi lub osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – punkty karne jak w A 02, A 06 lub A 08 (kod D 01);

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu – 5 punktów karnych (kod D 02);

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej – 12 punktów karnych (kod D 04);

Nie skasujesz punktów za prędkość

Z projektu rozporządzenia wynika również, że nie będzie już możliwości kasowania punktów karnych przyznanych za przekroczenie prędkości. Spis obejmuje:

Przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych (kod E 01);

(kod E 01); Przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych (kod E 02);

Przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych (kod E 03);

Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (kod E 04);

Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (kod E 05);

Przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych (kod E 06);

Przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych (kod E 07);

Przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne (kod E 08);

Przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty (kod E 09);

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt (kod E 10).

Punkty zostaną na koncie również za niebezpieczne wyprzedzanie. Lista manewrów

Wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany – 10 punktów karnych (kod F 02);

Wyprzedzanie przed wierzchołkiem wzniesienia – 10 punktów karnych (kod F 03);

Wyprzedzanie na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi – 10 punktów karnych (kod F 04);

Wyprzedzanie na skrzyżowaniu, z wyjątkiem ronda lub na którym ruch jest kierowany – 10 punktów karnych (kod F 05);

Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim – 10 punktów karnych (kod F 06);

Wyprzedzanie na torach tramwajowych lub bezpośrednio przed nimi – 10 punktów karnych (kod F 07);

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania" – 15 punktów karnych (kod F 08);

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 10 punktów karnych (kod F 09);

Naruszenia innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym:

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 12 punktów karnych (kod H 09);

Objeżdżanie opuszczonych zapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte – 15 punktów karnych (kod H 10);

Wjeżdżanie na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle lub mimo braku możliwości kontynuacji jazdy – 15 punktów karnych (kody H 11 i H 12);

Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia – 10 punktów karnych (kod H 17);

Kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień – 10 punktów (kod H 21);

Blokowanie przejazdu pojazdu uprzywilejowanego (blokowanie korytarza życia) – 8 punktów (kod H 22);

Jazda pod prąd autostradą lub drogą ekspresową – 15 punktów (kod H 23).

Wykroczenia związane z przewozem osób:

Przewożenie dziecka niezgodnie z przepisami (np. bez fotelika): jedno dziecko – 5 pkt, dwoje – 10 pkt, troje lub więcej – 15 punktów karnych.

niezgodnie z przepisami (np. bez fotelika): jedno dziecko – 5 pkt, dwoje – 10 pkt, troje lub więcej – 15 punktów karnych. Przewóz osób ponad limit wpisany w dowodzie rejestracyjnym: od 1 do 15 punktów (zależnie od liczby nadprogramowych pasażerów).

Okres próbny dla młodych kierowców. Ministerstwo wyjaśnia

Od marca 17-latkowie mogą robić prawo jazdy na samochód osobowy. Pojawiło się jednak wiele niejasności dotyczących okresu próbnego. Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury jest klarowna.

– Przepisy dotyczące okresu próbnego dla osób, które uzyskają po raz pierwszy kategorię B prawa jazdy, wejdą w życie 3 września 2026 roku – wyjaśnia Anna Szumańska, rzecznik prasowy MI.

Oznacza to, że osoby, które zdadzą egzamin do 2 września, unikną okresu próbnego. Dla 18-latków potrwa on 2 lata, natomiast dla 17-letnich "świeżaków" – 3 lata (jednak nie dłużej niż do ukończenia 20. roku życia).

Nowy limit 12 punktów karnych i płatne szkolenie

Od 3 września wejdzie także limit 12 punktów karnych dla kierowców w okresie próbnym. Po jego przekroczeniu kierowca będzie musiał ukończyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Taki kurs ma trwać 1 godzinę, a jego cena została ustalona na 300 zł.

Program obejmuje m.in. hamowanie awaryjne z systemem ABS oraz jazdę w zakręcie z włączonym i wyłączonym systemem ESP (na płycie poślizgowej), co ma uświadomić młodym kierowcom granice przyczepności pojazdu.