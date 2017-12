Mitsubishi ASX zadebiutował w 2010 roku. Od tamtej chwili na drogi całego świata wyjechało 1,2 mln sztuk tego auta. W efekcie ASX stał się najpopularniejszym modelem w całej gamie producenta. Także w Polsce to bestseller japońskiej marki.



Teraz spece z Kraju Kwitnącej Wiśni doszli do wniosku, że z ASX-a można wycisnąć więcej i po zeszłorocznej kuracji odmładzającej ponownie zabrali się za lifting tego modelu. W efekcie ASX 2018 debiutuje właśnie na polskim rynku.

W ASX 2018 do słynnych już srebrnych wąsów w kształcie litery C nazywanych Dynamic Shield dołączy chromowana listwa na środku wlotu powietrza do chłodnicy. W zderzak wpasowano diodowe światła do jazdy dziennej - kształtem przypominają szpic klingi samurajskiego miecza.

Mitsubishi ASX 2018. Samochód można zamówić w nowym lakierze Sterling Silver, który w słońcu ma lepiej eksponować samochód niż stosowany wcześniej srebrny metalik o nawie Cool Silver / Mitsubishi

Skalpel japońskiego chirurga zabłądził też z tyłu auta. Po zdjęciu opatrunków wyłonił się ostrzej zarysowany zderzak, w którym na rogach wbudowano światła odblaskowe w kształcie litery "C" i wąski pasek czerwonego światła przeciwmgielnego LED na środku. Wyżej na klapie błyszczy nowa, szeroka i chromowana listwa z logo marki.

Mitsubishi ASX 2018 / Mitsubishi

Zmiany wlały się także do wnętrza ASX. Podobno specjaliści od wyciszenia solidnie zapracowali na swoje wynagrodzenie - wytropili i poprawili pod tym względem wszelkie niedoskonałości. Kabinę "podkręcono" nowymi kolorami i wstawkami. Górna część konsoli powinna być przyjemniejsza w dotyku. Niżej tu i tam błyszczą metalizowane aplikacje. Drzwi wyścieła tapicerka, a panel sterowania otwieraniem okien polakierowano na srebrno. Projektanci zapewniają, że po poprawkach będzie łatwiej podłączyć się do portu USB czy wygodniej korzystać z tacki i uchwytów na napoje w dolnej części konsoli centralnej.

Mitsubishi ASX 2018 / Mitsubishi

Na liście nowości znajdziemy też rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo. Pierwszymi z brzegu są m.in. system łagodzenia kolizji czołowych i układ ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu. Mitsubishi ASX 2018 już w najtańszej wersji oferuje 7 poduszek powietrznych, system aktywnej kontroli trakcji i stabilizacji pojazdu, system wspomagający ruszanie pod górę, ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania, system zapobiegający wypchnięciu pedału hamulca do wnętrza kabiny pasażerskiej podczas zderzenia z dużą prędkością i siedzenia redukujące obrażenia odcinka szyjnego kręgosłupa, układ wspomagania hamowania, system ostrzegania o nagłym hamowaniu i dwa mocowania fotelików dziecięcych isofix.

Mitsubishi ASX 2018 / Mitsubishi

Pomyślano też o bezpieczeństwie pieszych, dlatego m.in. dla amortyzacji maska silnika jest teraz podwójnie wybrzuszona. Plastikowe przednie błotniki i przedni zderzak absorbujący energię powinny zmniejszyć obrażenia nóg.

W Polsce Mitsubishi ASX 2018 jest oferowany w 5 wersjach wyposażenia i 7 kolorach nadwozia, z benzynowym silnikiem 1.6/117 KM, współpracującym z 5-biegową, manualną skrzynią i napędem na przednią oś. Producent twierdzi, że zużycie paliwa cyklu mieszanym powinno wynosić ok. 5,8 l/100 km.

Mitsubishi ASX 2018 / Mitsubishi

W podstawowej specyfikacji Inform znajdziemy między innymi systemy stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji oraz wspomagania ruszania pod górę i 7 poduszek powietrznych, tylne światła LED, klimatyzację, kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny LCD, elektrycznie sterowane szyby i lusterka boczne oraz radioodtwarzacz CD/MP3 z 4 głośnikami. Tak wyposażony samochód kosztuje od 65 490 zł, czyli taniej niż przed modernizacją.

Odmiana Invite to dodatkowo światła do jazdy dziennej LED i przednie reflektory przeciwmgielne, automatyczna klimatyzacja, tempomat, wielofunkcyjna kierownica, 16-calowe alufelgi, czujniki parkowania z tyłu, czujnik deszczu i zmierzchu, skórzane obszycie kierownicy i gałki dźwigni zmiany biegów, gniazdo USB i sześciogłośnikowy zestaw audio.

Mitsubishi ASX 2018 / Mitsubishi

Specyfikacja Intense Plus jest bogatsza o podgrzewane przednie fotele, dostęp bezkluczykowy, zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem w kierownicy, kamerę cofania, radioodtwarzacz z dotykowym ekranem, przednie reflektory ksenonowe z funkcją autopoziomowania i spryskiwaczami, 18-calowe alufelgi, przyciemniane tylne szyby, elektrycznie składane boczne lusterka z wbudowanymi kierunkowskazami, ozdobne osłony nadkoli i aluminiowe nakładki na pedały.

Do wersji Intense Plus Navi dodano stację multimedialną z nawigacją.

Wersja Instyle oferuje system ograniczający skutki kolizji czołowych, asystent pasa ruchu, szklany, panoramiczny dach z oświetleniem LED, skórzaną tapicerkę, fotel kierowcy elektrycznie regulowany w 4 płaszczyznach, relingi dachowe w kolorze czarnym oraz zestaw nawigacji zintegrowany z nagłośnieniem Rockford Fosgate i 9 głośnikami.

Dla wielu osób ważną informacją może być fakt, że mitsubishi ASX jest produkowany w Japonii - powstaje w fabryce Mitsubishi Okazaki.

A kiedy skończy się pudrowanie ośmioletniego już auta? Tego ludzie z Mitsubishi nie mówią otwarcie. Nieoficjalnie wiadomo, że ASX drugiej generacji jest częścią ostatnio ogłoszonego planu trzyletniego, który zakłada wprowadzanie na rynek aż 11 nowych modeli. CZYTAJ WIĘCEJ>>