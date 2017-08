SKYACTIV X jest pierwszym na świecie silnikiem benzynowym z zapłonem samoczynnym (do tej pory zastosowanie miał tylko w dieslu), w którym zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej następuje pod wpływem kompresji w cylindrze - ogłosiła Mazda.

W opracowanej przez japońską markę metodzie spalania - tzw. zapłon samoczynny sterowany iskrowo (Spark Controlled Compression Ignition) - rozwiązano dwa problemy, które utrudniały wprowadzenie do seryjnej produkcji silników benzynowych o zapłonie samoczynnym: maksymalizację strefy, w której zapłon samoczynny jest możliwy oraz osiągnięcie płynnego przejścia między zapłonem pod wpływem sprężania a zapłonem iskrowym.

Silnik benzynowy jak... silnik Diesla

Co to oznacza dla użytkowników samochodów? Konstrukcja benzynowa opracowana przez inżynierów Mazdy ma łączyć to co najlepsze z dwóch światów.

Kierowcy dostaną w niej zalety jednostek wysokoprężnych: wysoki moment obrotowy - od 10 do 30 proc. więcej niutonometrów w porównaniu do obecnych silników benzynowych SKYACTIV-G; ekonomiczne spalanie - od 20 do 30 proc. mniejsze zużycie w porównaniu do obecnych benzynowców Mazdy.

Inżynierowie twierdzą, że pod względem zapotrzebowania na paliwo SKYACTIV-X dorównuje lub nawet okazuje się być lepszy od najnowszego silnika wysokoprężnego SKYACTIV-D.

A ze świata konstrukcji benzynowych kierowca dostanie szeroki zakres użytecznych prędkości obrotowych. Nowa jednostka SKYACTIV X ma zadebiutować na rynku już w 2019 roku.

Mazda CX-5 / dziennik.pl

Mazda na prąd i bez pomocy kierowcy

Nowy program "Sustainable Zoom-Zoom 2030" obejmuje też rozwój elektromobilności. Mazda wspólnie z Toyotą mają pracować nad nowymi napędami elektrycznymi. A pierwsza mazda na prąd powinna trafić na drogi już za dwa lata.

Japońska marka na 2020 r. zapowiada również rozpoczęcie testów jazdy autonomicznej. Technologie te są obecnie rozwijane, a ich wprowadzenie do standardowego wyposażenia we wszystkich modelach Mazdy powinno nastąpić do 2025 r.