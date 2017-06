Nagroda "International Engine of the Year Award" należy do najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży motoryzacyjnej - jest przyznawana od 1999 roku. Przed wyłonieniem zwycięzcy 58 ekspertów z 31 krajów (w tym jeden Polak) sprawdzało silniki pod kątem ich osiągów, kultury pracy i ekonomii spalania.

- Mimo powszechnego stosowania turbosprężarek widać powolny odwrót od malutkich silników prezentujących ideę downsizingu, które zwyciężały w konkursie w poprzednich latach. Ale jeszcze wyraźniej rysuje się schyłek diesli, które już dziś są sporadycznie nagradzane, i które w ostatnich latach zostały osławione aferami emisyjnymi - powiedział dziennik.pl Szczepan Mroczek, juror International Engine of the Year i dziennikarz magazynu "Auto Świat".

OTO WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH POJEMNOŚCIOWYCH:

Najlepszy silnik poniżej jednego litra pojemności

Opracowany przez inżynierów Forda benzynowy trzycylindrowy 1.0 l EcoBoost już szósty raz z rzędu zdobył wyróżnienie dla "Najlepszego silnika poniżej 1.0 litra". Co ciekawe, konstrukcja ta wygrywała w swojej kategorii każdego roku od momentu wprowadzenia do sprzedaży w 2012 roku. - Konkurencja ciągle stara się odebrać koronę, ale Ford kolejny raz udowadnia, że jest królem w kategorii małych silników z turbo. Jeszcze bardziej imponujące jest to, że jest to pierwszy w historii silnik, który zapewnia sobie tytuł w swojej klasie każdego roku, gdy jest nominowany - czytamy w uzasadnieniu werdyktu.

Litrowy silnik Forda stając na najwyższym podium pokonał konkurencyjne propozycje Volkswagena, BMW, General Motors (Opel), Hondy oraz Renault/Nissan. W tym roku klasyfikowano w konkursie 35 silników o pojemności do jednego llitra, o dziewięć więcej niż w roku, gdy debiutował 1.0 EcoBoost.

Nowa fiesta będzie też pierwszym modelem Forda napędzanym przez trzycylindrowy silnik 1.0 EcoBoost, w którym jeden z cylindrów będzie odłączany / Ford

Silnik 1.0 EcoBoost jest dostępny w wersjach o mocy 100, 125, 140 KM, a nawet 180 KM w rajdowej wersji fieście R2. Producent oferuje tę jednostkę w 72 państwach na całym świecie.

Zdaniem inżynierów ta niewielka jednostka (podobno jej blok mieści się na kartce A4) w 140-konnej odmianie oferuje lepszy stosunek mocy do pojemności, niż silnik bugatti veyron. Ponadto, drogowa odmiana modelu formula ford z silnikiem EcoBoost 1,0 litra o mocy 205 KM pokonała okrążenie północnej pętli słynnego toru Nürburgring w czasie 7 minut i 22 sekund, wyprzedzając tym samym supersamochody z silnikami o mocy ponad 600 KM, jak na przykład lamborghini aventador, ferrari enzo czy pagani zonda.

Ludzie z Forda zapowiadają, że silnik 1.0 EcoBoost będzie pierwszym seryjnym 3-cylindrowym silnikiem świata, w którym zostanie zastosowana dezaktywacja cylindra. Opracowany przez Forda system jest w stanie wyłączyć lub ponownie włączyć do pracy jeden z cylindrów w czasie 14 milisekund - czyli 20 razy szybciej, niż trwa mrugnięcie powieką oka.

Silnik od 1.0 do 1.4 litra

Wśród jednostek napędowych w kategorii pojemności skokowej od 1.0 do 1.4 litra najlepszy okazał się motor 1.2 PureTech znany z modeli Citroena i Peugeota. Można go mieć w takich autach jak: peugeot 208 (110 KM), 308, 2008 (110 KM, 130 KM), 3008, 5008 (130 KM); citroen C3, C3 Picasso, C4 Cactus (110 KM), C4, DS3 (110 KM, 130KM), C4 Picasso/Grand Picasso, DS4 (130 KM). Francuska jednostka pokonała propozycje BMW, Volkswagena i Fiata.

Peugeot 308 / Peugeot

W kategorii silników między 1.4 a 1.8 l jury plebiscytu uznało, że najlepszą konstrukcją jest napęd BMW i8. Układ składa się z trzycylindrowej jednostki benzynowej 1.5 o mocy 231 KM, wspomaganej motorem elektrycznym (131 KM). W wyścigu o laur w tej kategorii przegrało Audi i Volkswagen.

Który silnik od 1.8 do 2.0 litra?

W opinii jury dwulitrowy doładowany czterocylindrowy benzynowy silnik Porsche w klasie między 1.8 a 2.0 l jest najlepszy. Jednostka jest montowana w Porsche Porsche 718 Boxster i 718 Cayman. W rywalizacji o najwyższe podium w tej kategorii poległy Audi, Mercedes, Volvo i BMW.

Porsche 718 cayman S / Porsche

Silnik Audi wygrywa ósmy raz

Jury kapituły "International Engine of the Year" za najlepsze "mechaniczne serce" w przedziale pojemnościowym między 2.0 a 2.5 l uznało 2,5-litrową, rzędową, pięciocylindrową, turbodoładowaną jednostkę Audi. W ten sposób, motor 2,5 TFSI zwyciężył w swej klasie już ósmy raz.

Audi RS 3 Limousine / Audi

Konstrukcji Audi montowanej m.in. w RS3 i TT RS uległy propozycje Porsche, Toyoty/Lexusa, Forda, Mazdy i Mercedesa. Dwie ostatnie marki wystawiły silniki Diesla.

Silnik między 2.5 a 3.0 l?

Zdaniem jury trzylitrowy sześciocylindrowy benzynowy silnik Porsche w klasie między 2.5 a 3.0 l jest najlepszy. Jednostka napędza porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4; 911 Carrera S, 911 Carrera 4S i Carrera GTS). Konstrukcja z Zuffenhausen pokonała propozycje inżynierów z BMW, koncernu Fiat Chrysler (Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio) i Mercedesa.

Najlepszy silnik 2017 roku ze stajni Ferrari

Wreszcie NAJWAŻNIEJSZA nagroda. Najlepszym silnikiem 2017 roku okazało się drugi rok z rzędu turbodoładowane V8 o pojemności 3.9 litra, które napędza Ferrari 488 GTB. Jury przyznało 251 punktów. Wyższość włoskich inżynierów musieli uznać konstruktorzy z Niemiec. Drugie miejsce zajął również turbodoładowany, w tym wypadku bokser z Porsche 911. Na trzecim miejscu znalazł się napęd hybrydowego BMW i8 (151 pkt.).

Ferrari 488 GTB / Newspress / Jakob Ebrey

Jednostka z Modeny okazała się także najlepsza w przedziale pojemności między 3,0 a 4,0 l. Do Ferrari trafiła też nagroda za najlepszy nowy silnik oraz za najlepszą jednostkę o sportowych osiągach.

W kategorii powyżej 4 litrów za najlepszą uznano ponownie konstrukcję Ferrari - zwyciężył w niej silnik V12 o pojemności 6,3 litra i mocy 780 KM z ferrari F12 tdf (203 pkt.). Drugie miejsce przypadło Audi i silnikowi 5.2 V10 (R8 i lamborghini huracan; 153 pkt.). Podium zamknęło Lamborghini i serce modelu aventador 6.5 V12, któremu przyznano 75 pkt.

Ferrari F12tdf / Ferrari

W kategorii "zielony silnik" zwyciężył napęd elektryczny skonstruowany przez Teslę (model S i X).

Honda wygrała kategorię na najlepszy nowy silnik 2017. A zawdzięcza to modelowi NSX, w którym doładowana jednostka 3.5 V6 jest wspomagana przez trzy silniki elektryczne (dwa odpowiadają za napęd przednich kół; trzeci umieszczono pomiędzy silnikiem benzynowym a skrzynią biegów). Efekt to napęd 4x4. Zespół napędowy wytwarza 573 KM.