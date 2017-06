Konkurs Elegancji Villa d'Este to prestiżowa impreza, podczas której wyróżniane są najlepsze zabytkowe samochody świata oraz nagradzane najbardziej fascynujące prototypy, na które głosuje się publicznie. W tegorocznej edycji wzięło udział około 50 klasycznych aut wyprodukowanych od lat 20. do 80. XX wieku, w podziale na różne kategorie.

Bezdyskusyjną królową wydarzenia była Alfa Romeo Giulietta Prototipo z 1957 roku, która zdobyła główny tytuł "Concorso d'Eleganza Best of Show". To jednak nie wszystko. Ten spektakularny samochód został nagrodzony również przez publiczność. Perła włoskiej motoryzacji zgarnęła też laur o nazwie "Trofeo BMW Group Italia"; zaś inna Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo z 1932 roku otrzymała "Trofeo BMW Group".

Alfa Romeo Giulietta Prototipo z 1957 / BMW

Alfa Romeo Giulietta Prototipo z 1957

Alfa Romeo Giulietta Prototipo została zaprojektowana przez Franco Scaglione. Pokazany nad jeziorem Como egzemplarz z 1957 roku został gruntownie odrestaurowany i właśnie w 60. rocznicę narodzin pojawił się na Konkursie Elegancji Villa d'Este. Auto zaprezentowała córka słynnego projektanta Giovanna Scaglione. Przypominamy, że Franco Scaglione stworzył między innymi ikonę - Alfę Romeo 33 Stradale w 1967 roku.

Alfa Romeo Giulietta Prototipo, która tak zachwyciła przedstawicieli BMW była wzorowana na Alfie Romeo B.A.T. ("Berlinetta Aerodinamica Tecnica", trzy prototypy zbudowane w latach 1953-1955). W 1959 roku Giulietta Prototipo trafiła do produkcji jako Giulietta SS - do 1962 roku wyprodukowano około 1350 sztuk tej Alfy.

Abarth najlepszym autem powojennym

Nagrodę ASI, czyli za najlepszy samochód powojenny zdobył Abarth 1000 Record Pininfarina. Włoska wyścigówka została też wyróżniony w kategorii "Shaped by Speed".

Abarth 1000 Record Pininfarina / BMW

Za najładniejszy współczesny prototyp uznano Renault TreZor z napędem elektrycznym.

Renault TreZor / Renault

Główną nagrodę "Best of Show" wśród motocykli zgarnął Puch 250 Indien-Reise z 1933 roku.

Puch 250 Indien-Reise / BMW / Gudrun Muschalla

Zaś Ducati Cafe Racer zdobyło laur publiczności.