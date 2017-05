Fiat argo będzie produkowany w Brazylii i trafi na rynek Ameryki Południowej. Silniki? Tamtejsi kierowcy dostaną do wyboru jednostki benzynowe od 1.0 do 1.8 l, które przystosowano do spalania bezołowiowej i etanolu.

Fiat argo / Fiat

Uroda? Argo wygląda zadziornie i ma prawo się podobać. Z tyłu pięciodrzwiowy hatchback przypomina tipo nowej generacji, które w Europie sprzedaje się na pniu. Z najnowszego raportu opublikowanego przez JATO Dynamics wynika, że w marcu włoski rywal golfa zanotował największy wzrost popularności w całym zestawieniu i w klasie kompaktowej - tipo sprzedawał się o… 324 proc. lepiej niż rok wcześniej.

Tipo to model numer 1 dla marki Fiat w Polsce

Tipo nowej generacji także w Polsce sprzedaje się świetnie - jest najczęściej wybieranym modelem Fiata i stanowi 60 proc. całej sprzedaży włoskiej marki nad Wisłą. Miesięcznie z salonów wyjeżdża 600-700 sztuk tego auta. To właśnie dzięki tipo Fiat w segmencie samochodów kompaktowych zdobył już 5 proc. rynku.

Fiat tipo / dziennik.pl

- Obecnie trwają dostawy wersji station wagon, czyli kombi. Liczymy, że ta odmiana umocni pozycję rodziny tipo na rynku i wzmocni nasza ofertę w kanale sprzedaży flotowej, czyli do firm - powiedział dziennik.pl Rafał Grzanecki, szef marki Fiat w Polsce.

Fiat argo / Fiat

Pytany o argo wykluczył jego wprowadzenie do Europy. - Nie mamy też informacji na temat następcy fiata punto - skwitował.

Gdyby jednak włoska marka zmieniła zdanie i zdecydowała się na wprowadzenie argo na Stary Kontynent, to samochód po odpowiednich modyfikacjach pod gust Europejczyków mógłby stać się rywalem volkswagena polo czy skody fabii. A wtedy w palecie silników nie powinno zabraknąć jednostek wysokoprężnych i odmiany LPG.