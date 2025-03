Nowe Audi A6 Avant wjeżdża na rynek. Niemcy świętują premierę

W Audi nazwa Avant od 1977 roku to synonim smukłego nadwozia, które łączy elegancję z wysoką funkcjonalnością. Przez 48 lat powstało wiele kultowych samochodów, które łączyły sportowe osiągi z praktycznością – szczególnie modele z linii RS.

Z generacji na generację kierowca Audi A6 Avant dostawał coraz to lepsze osiągi zamknięte w przestronnej karoserii z pojemnym bagażnikiem. Teraz na rynek wjeżdża zupełnie nowy obiekt pożądania…

Tak wygląda nowe Audi A6 Avant

Nowe Audi A6 Avant to niemal 5 metrów technologii opakowanej w nadwozie o genialnie dobranych proporcjach. Samochód jest niesamowicie aerodynamiczny i może pochwalić się współczynnikiem oporu powietrza Cx wynoszącym 0,25 – to najlepsza wartość dla Avanta z silnikiem spalinowym w historii Audi. Podobne parametry osiągają auta elektryczne. Ten znakomity rezultat osiągnięto dzięki zastosowaniu kilku technicznych trików, w tym dużych kurtyn powietrznych, regulowanych wlotów powietrza z przodu, spojlera dachowego i paneli po bokach tylnej szyby, które rozszerzają nadwozie dla lepszego przepływu powietrza. Jednak zanim zakręcą się koła warto lepiej rozejrzeć się w środku…

W kabinie A6 Avant totalna cyfryzacja

Wewnątrz nowe Audi A6 Avant robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Widać dbałość o detale charakterystyczną dla klasy premium. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku.

Wszechobecne ekrany świadczą o totalnej cyfryzacji. Lista wyposażenia obejmuje także czterostrefową klimatyzację, automatycznie przyciemniający się szklany dach czy system audio z głośnikami w przednich zagłówkach.

Silnik 2.0 TDI czy 3.0 V6 TFSI?

Układy napędowe z technologią mild hybrid MHEV plus odgrywają kluczową rolę w wyjątkowym doświadczeniu z jazdy. Oprócz czterocylindrowego 2.0 TDI o mocy 150 kW (204 KM), sześciocylindrowy 3.0 TFSI o mocy 270 kW (367 KM) również wyposażono w ten rodzaj częściowej elektryfikacji. System MHEV plus wspomaga silnik spalinowy - składa się z trzech głównych komponentów: akumulatora 48V, rozrusznika-alternatora napędzanego paskiem (BAS) oraz generatora układu napędowego (PTG) ze zintegrowaną elektroniką mocy. PTG umożliwia w pełni elektryczne parkowanie i manewrowanie. A6 Avant porusza się również na napędzie elektrycznym podczas powolnej jazdy w mieście, w korkach lub poza miastem podczas swobodnego toczenia się. Ponadto PTG generuje dodatkowy moment obrotowy do 230 Nm i moc do 18 kW (24 KM) podczas ruszania lub wyprzedzania. Podczas hamowania PTG może odzyskać do 25 kW energii.

Standardowy układ kierowniczy nowego A6 Avant reaguje teraz jeszcze bardziej bezpośrednio. W porównaniu z poprzednikiem cała konstrukcja od kierownicy do kół została zaprojektowana jako sztywniejsza. Obejmuje to drążek skrętny, sztywno przykręconą przekładnię kierowniczą i sztywniejsze tuleje wahaczy. Pochylenie kół na przedniej osi również nieznacznie zwiększono.

Skrętna tylna oś jest dostępna opcjonalnie w połączeniu z napędem na wszystkie koła quattro. Przy niskich prędkościach tylne koła skręcają się do 5 stopni w przeciwnym kierunku do kół przednich. Samochód jest dzięki temu bardziej zwinny w ruchu miejskim i w ciasnych zakrętach, a promień skrętu zmniejsza się o nawet 1 metr. Przy średnich i wyższych prędkościach tylne koła skręcają w tym samym kierunku poprawiając prowadzenie.

Ile kosztuje nowe Audi A6 Avant?

Nowe Audi A6 Avant będzie można zamawiać już w marcu 2025 roku. Cena wersji z podstawowym silnikiem 2.0 TFSI/204 KM zaczyna się od 58 000 euro (ok. 240 tys. zł). Audi A6 Avant 2.0 TDI z technologią MHEV plus kosztuje od 61 700 euro (ok. 257 tys. zł). W salonach auta pojawią się pod koniec maja 2025 roku.