Nowa Mazda CX-80 już w Polsce. Silnik Diesla rozchwytywany

Nowa Mazda CX-80 to dziś najbardziej okazała perła w koronie firmy z Hiroszimy. Tym SUV-em Japończycy rzucają wyzwanie niemieckiej trójce z segmentu premium, a jednym z atutów jest mocny silnik Diesla.

Właśnie ta nowatorska jednostka napędowa okazuje się tak silnym magnesem, że kierowcy kupują najnowszą Mazdę w ciemno, a Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem liczby zamówień. Skąd takie wzięcie? Oto szczegóły…

Mazda CX-80 to największy SUV japońskiej marki. Wygląda ekstra

Mazda CX-80 jako największa w gamie imponuje rozmachem sylwetki, ale nie chodzi wyłącznie o wymiary (499,5 cm długości, 189 cm szerokości, 171 cm wysokości; rozstaw osi 312 cm – jest o 25 cm dłuższa, 2,4 cm wyższa, a rozstaw osi jest o 25 cm większy niż w CX-60 ). Wizerunek królowej podkreśla troska o detale, nisko położony środek ciężkości i proporcjonalne rozłożenie masy.

Za drzwiami CX-80 wita ekstraklasa designu według Mazdy. Biała skóra Nappa i naturalne drewno klonowe dają poczucie dotykania detali wykonanych ręcznie. Tu różnorodne faktury czy szwy reagują na zmiany oświetlenia, a japońska technika nakładania ściegów zwana Kakenui tworzy "szwy zawieszone" z odstępem pomiędzy fragmentami tkaniny, tak by można było zobaczyć materiał pod spodem. Oświetlenie rozproszone na boczkach przednich i tylnych drzwi dyskretnie podkreśla dopieszczone wnętrze.

Wnętrze wysokiej jakości. Z tyłu i z przodu przestronnie jak w kinie

Mazda zawsze projektuje wnętrze wokół kierowcy, stąd kokpit CX-80 prezentuje wzorową proporcję między liczbą przycisków i pokręteł a elementami sterowanymi dotykowo. Górnej części powierzono funkcje informacyjne, a dolnej operacyjne. Wystarczy chwila zabawy z 12,3-calowym ekranem do obsługi multimediów i pokrętłem na konsoli między fotelami by połapać się w logice pokładowego systemu zawiadującego autem (bezprzewodowo Android Auto i Apple CarPlay). Wirtualny 12,3-calowy kokpit zamiast tradycyjnych analogowych zegarów można niemal dowolnie konfigurować. Do tego kierowca ma przed oczami wyświetlacz head-up (seryjny w każdej wersji).

W przednim rzędzie CX-80 oferuje mnóstwo miejsca. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu wygoda jest nawet większa. Siedzenia w drugim rzędzie są przesuwane w zakresie 12 cm, a także mają regulowane odchylenie oparć w przedziale 15-33 stopni. Szerokość na wysokości ramion wynosi 147,6 cm (3,5 cm więcej niż w CX-60), a od siedziska do sufitu jest niemal metr (1,2 cm więcej wobec CX-60).

W praktyce oznacza to, że mimo delikatnie opadającej linii dachu nie brakuje przestrzeni, także w wersji z dużym panoramicznym oknem (95 cm x 102,1 cm) nad głową. Rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i pod sufitem jest bardzo dużo miejsca. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 19 cm luzu. To zasługa imponującego ponad 3-metrowego rozstawu osi. Drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane). Dostęp do trzeciego rzędu ułatwia zmyślny mechanizm składania siedzeń drugiego rzędu, płaska podłoga i uchwyt wyprofilowany wewnątrz przy słupku C. Tam jednak powinny podróżować osoby o wzroście do 170 cm.

Mazda CX-80 – jaka pojemność bagażnika?

Bagażnik pod elektrycznie podnoszoną klapą przy komplecie pasażerów (7 osób) zapewnia 258 litrów pojemności (wliczając schowek pod uchylaną podłogą). Pojemność wzrasta do solidnych 687 litrów przy złożonym na płasko trzecim rzędzie siedzeń, 1221 litrów przy złożonym na płasko drugim rzędzie siedzeń i 1971 litrów przestrzeni bagażowej liczonej do sufitu. Jedną z supermocy CX-80 jest możliwość holowania. Nawet jako hybryda plug-in poradzi sobie z przyczepą o masie do 2500 kg.

Mazda CX-80 z silnikiem Diesla czy jako hybryda plug-in o mocy 327 KM?

Mazda CX-80 jest dostępna w dwóch wersjach napędowych. Jako hybryda PHEV wykorzystującą czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra e-Skyactiv G z napędem elektrycznym oraz rzędowy sześciocylindrowy silnik Diesla 3.3 e-Skyactiv D, współpracujący z układem miękkiej hybrydy M Hybrid Boost o napięciu 48V.

Zespół hybrydowy plug-in stanowi czterocylindrowy silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G z dużym silnikiem elektrycznym o mocy 136 KM i akumulatorem o pojemności 17,8 kWh zamkniętym pomiędzy przednią a tylną osią (dla uzyskania szczególnie niskiego położenia środka ciężkości). Połączenie pracy obu jednostek składa się na moc systemową 327 KM i potężny maksymalny moment obrotowy 500 Nm. Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. CX-80 PHEV popędzona przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,8 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 195 km/h.

Mazda CX-80 e-Skyactiv PHEV - zużycie paliwa i zasięg hybrydy

W przypadku hybrydy ładowanej z gniazdka kluczowe znaczenie mają parametry jazdy w trybie EV. CX-80 e-Skyactiv PHEV w trybie elektrycznym zapewnia 60 km zasięgu. Mało? Z badań przeprowadzonych wśród kierowców w Polsce wynika, że średni dzienny przebieg wynosi 50 km. Zaletę zasięgu docenią osoby, które na co dzień mają gdzie ładować baterie (dom, biurowiec), wtedy hybrydowa Mazda z wtyczką może być wykorzystywana jako samochód elektryczny. Naładowanie akumulatora trakcyjnego od zera do pełna przy użyciu standardowego gniazdka 240 V potrwa 4 godziny.

Producent podaje średnie zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 1,6 litra benzyny na 100 km. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się ze znacznie szybszym osuszaniem zbiornika paliwa.

Mazda CX-80 z silnikiem Diesla 3.3 Skyactiv-D. Jakie zużycie paliwa i przyspieszenie?

Kierowców w Polsce najbardziej jednak ucieszy prawdziwy skarb w dzisiejszych czasach – rzędowy sześciocylindrowy silnik Diesla 3.3 Skyactiv-D o mocy 254 KM wspomagany przez systemem M Hybrid Boost, czyli 48-woltowy układ miękkiej hybrydy. Takie rozwiązanie ma przełożyć się na bardzo dobre osiągi, oczywiście bez uszczerbku na ekologiczności. Już dane na papierze mówią same za siebie. Silnik e-Skyactiv D jest połączony z ośmiobiegową automatyczną skrzynią i napędem 4x4. Taka konfiguracja zapewni przyspieszenie od zera do 100 km/h w zaledwie 8,4 sekundy. Prędkość maksymalna – 219 km/h, przy średnim zużyciu paliwa na poziomie zaledwie 5,7-5,8 l/100 km.

Jak jeździ Mazda CX-80? Zwrotna i stabilna

Kiedy droga zacznie skręcać toru jazdy CX-80 dopilnuje stosowany jedynie przez Mazdę system kontroli zachowania kinematycznego pojazdu KPC (Kinematic Posture Control). Za naukowo brzmiącą nazwą kryje się układ, który stabilizuje zachowanie auta na zakrętach i przyhamowuje tylne koło wewnętrzne wobec łuku, by zmniejszać przechył nadwozia i poprawiać docisk podwozia do nawierzchni. Prawie 5-metrowa Mazda CX-80 pod względem manewrowania również zadziwi – zawróci na niecałych 12 m (promień skrętu wynosi 5,8 m, czyli średnica zawracania – 11,6 m).

Mazda CX-80 to pięć wersji wyposażenia. Już bazowa zaskakuje bogatym standardem

Mazda CX-80 w bazowej wersji Exclusive-line to: fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach i fotel pasażera z przodu regulowany w 6 kierunkach, podgrzewanie kierownicy, podgrzewane przednie fotele, trójstrefową klimatyzację, 12,3-calowy kolorowy centralny ekran dotykowy TFT i pokrętło wielofunkcyjne HMI Command, pokładowe sterowanie głosowe Alexa, radio DAB z 8 głośnikami, Bluetooth, bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto, nawigacja hybrydowa, head-up i tempomat. Dodatkowo dostępne są pakiety wyposażenia: Comfort dla wersji Exclusive-line, Driver Assistance także dla wersji Exclusive-line, Convenience & Sound oraz przeszklony panoramiczny dach.

Trzy pakiety do wyboru

Pakiet Comfort do wersji Exclusive-line obejmuje czarne skórzane fotele, przednie fotele z elektryczną regulacją w 10 kierunkach, wentylację przednich foteli, podgrzewanie foteli w drugim rzędzie, oświetlenie przestrzeni na nogi w drugim rzędzie, funkcję wygodnego wsiadania dla pasażerów podróżujących w drugim rzędzie, system personalizacji kierowcy i funkcję automatycznego opuszczania lusterek zewnętrznych podczas cofania. Pakiet Driver Assistance dla wersji Exclusive-line zapewnia adaptacyjne reflektory LED, aktywny tempomat oraz automatyczne przyciemnianie lusterek.

Pakiet Convenience & Sound obejmuje elektrycznie sterowaną tylną klapę z funkcją zamykania i otwierania bez potrzeby angażowania rąk, przyciemniane tylne szyby, system kamer 360 stopni z funkcją See-Through View i Trailer Connection Support View, gniazdo AC 150 W, oświetlenie schowka w tylnej konsoli, bezprzewodowe ładowanie telefonu i system nagłośnienia Bose. Wersje PHEV są również wyposażone w gniazdo prądu zmiennego o mocy 1500 W w bagażniku.

Mazda CX-80 w wersji Homura czy jednak Takumi? Jakie różnice?

CX-80 w wersjach Homura i Takumi są standardowo wyposażone w pakiet Comfort, który występuje opcjonalnie dla wersji Exclusive-line oraz zestaw wyposażenia dodatkowego w ramach pakietu Driver Assistance, także dostępnego już do wersji Exclusive-Line. Wersje Homura Plus i Takumi Plus dodatkowo mogą być wzbogacone o pakiet Convenience & Sound oraz panoramiczny dach, dostępny jako wyposażenie standardowe.

Mazda CX-80 Exclusive-line dostała grill ze szczeblami w kolorze czarnym Piano Black, listwy wokół szyb w tym samym kolorze, 20-calowe alufelgi w kolorze srebrnym metallic. Opcjonalne wnętrze z czarnej skóry (tapicerka materiałowa w standardzie) obejmuje deskę rozdzielczą wykończoną materiałem imitującym skórę cordovan z lamówkami i przeszyciami w kolorze tytanowym, a także tytanowe wykończenie środkowego panelu siedzeń i przeszycia.

Odmiana Takumi to inny kształt przedniego zderzaka, grill wykończony w kolorze czarnym Piano Black, srebrne obramowanie atrapy chłodnicy oraz 20-calowe alufelgi z diamentowym szlifem. Homura to jednorodny kolor nadwozia. Do tego jest kratownica grilla we wzór plastra miodu w kolorze piano Black i motyw skrzydła wokół atrapy chłodnicy oraz ozdoby na przednich błotnikach w kolorze Jet Black, a także czarne obudowy lusterek zewnętrznych oraz aerodynamiczne felgi ze stopów lekkich o średnicy 20 cali.

Nowa Mazda CX-80 kosztuje od 280 900 zł – najtańsza wersja z silnikiem Diesla

Nowa Mazda CX-80 kosztuje od 280 900 zł – to cena za najtańszą wersję 3.3 e-Skyactiv D AWD 254 KM z siedmiomiejscowym wnętrzem i poziomem wyposażenia Exclusive-line. Szybkie zestawienie i wygląda na to, że nowy SUV jest tylko o 10 proc. droższy od porównywalnej CX-60 Exclusive-line również wyposażonej w silnik Diesla 3.3/254 KM AWD (254 900 zł).

Mazda CX-80 Exclusive-line z napędem hybrydowym plug-in e-Skyactiv PHEV/327 KM, ośmiobiegową automatyczną skrzynią i napędem 4x4 kosztuje od 297 900 zł. Najbogatsza wersja Takumi Plus to wydatek od 331 900 zł dla napędu z silnikiem Diesla i od 348 900 zł w przypadku hybrydy plug-in.

Mazda CX-80 sprzedaje się w ciemno. Silnik Diesla wielkim hitem. Polska wśród największych rynków

Mazda CX-80 jeszcze nie wjechała do salonów, a już trzęsie rynkiem. Okazuje się, że zamówienia posypały się w ciemno.

– Zebraliśmy już 164 zamówienia klienckie na Mazdę CX-80. Polska jest na drugim miejscu w Europie jeśli chodzi o popularność tego auta – tuż po Niemcach, którzy wyprzedzają nas o kilkadziesiąt sztuk – powiedział dziennik.pl Szymon Sołtysik z Mazda Motor Poland. – Zdecydowanym faworytem jest odmiana z silnikiem Diesla, którą wybrało ponad 82 proc. zamawiających. w kwestii wyposażenia dominują wersje Homura i Takumi (63 proc. zamówień) a wśród kolorów wyróżnia się nowy Artisan Red, na który zdecydowało się niemal 60 proc. klientów. Do końca roku planujemy sprzedać ok. 500 sztuk CX-80 – wyjaśnił.

Najchętniej w Polsce wybierane są topowe wersje – Homura Plus to ponad 46 proc. zamówień, a Takumi Plus – 29 proc. Wśród kolorów przoduje u nas nowy Artisan Red – 36 proc., potem Jet Black – 15 proc. i nowy Melting Copper – 14 proc. zamówień.

– Z grona klientów – dominują osoby prywatne i posługujące się REGON-em – 69 proc., pozostali to małe firmy, operatorzy flot oraz wypożyczalnie. Pierwsze samochody demonstracyjne trafią do dealerów jeszcze w październiku, ale ze względu na chęć zapewnienia pełnej dostępności klientom ograniczyliśmy na razie liczbę samochodów demonstracyjnych do jednego na salon, z kilkoma wyjątkami, gdzie będą dwa – PHEV i diesel. Pierwsze samochody klienckie powinny zostać wydane na przełomie października i listopada. Do końca roku fiskalnego, czyli do 31 marca 2025 r. planujemy sprzedaż w Polsce 500 Mazd CX-80 – wyjaśnił Sołtysik.

Mazda CX-80 Exclusive-line Homura Takumi Homura Plus Takumi Plus 2.5 e-SKYACTIV PHEV 327 KM 8AT 4x4 297 900 zł 325 900 zł 331 900 zł 342 900 zł 348 900 zł 3.3 e-SKYACTIV D 254 KM 8AT 4x4 280 900 zł 308 900 zł 314 900 zł 325 900 zł 331 900 zł

Mazda CX-80 - dane techniczne, wymiary, silniki, osiągi

Rodzaj nadwozia SUV Drzwi 4 + pokrywa bagażnika Liczba miejsc 6/7 Wymiary zewnętrzne Długość całkowita z uchwytem do montażu tablicy rejestracyjnej mm 4995 Szerokość całkowita mm 1890 Wysokość całkowita – bez bagażu +1 osoba do poziomu relingów dachowych mm 1710 Wysokość całkowita – bez bagażu +1 osoba do poziomu krawędzi dachu mm 1705 Rozstaw osi mm 3120 Nawis przedni (bez uchwytu do mocowania tablicy rejestracyjnej) mm 850 Nawis tylny mm 1020 Rozstaw kół z przodu mm 1640 Rozstaw kół z tyłu mm 1645 Prześwit pomiędzy osiami – bez bagażu + 1 osoba z/bez dachu panoramicznego mm 165 165/170 Promień skrętu od krawężnika do krawężnika m 5,8 Wnętrze Wysokość kabiny z przodu – z/bez szyberdachu mm 998 / 1011 Szerokość kabiny z przodu na wysokości ramion mm 1504 Miejsce na nogi – przedni rząd siedzeń mm 1058 Szerokość kabiny z przodu na wysokości bioder mm 1427 2 rząd - wysokość kabiny – z/bez szyberdachu mm 974 / 996 2 rząd - szerokość kabiny na wysokości ramion mm 1476 2 rząd – szerokość kabiny - miejsce na nogi mm 998 2 rząd - szerokość kabiny na wysokości bioder mm 1410 3 rząd – wysokość kabiny mm 900 3 rząd – szerokość kabiny na wysokości ramion mm 1296 3 rząd – miejsce na nogi mm 736 Przestrzeń bagażnika Pojemność bagażnika (wszystkie oparcia podniesione), w tym przestrzeń pod podłogą bagażnika l 258 Pojemność bagażnika z 2. rzędem siedzeń najbardziej wysuniętym do przodu / 2. rzędem siedzeń najbardziej wysuniętym do tyłu (ze złożonymi siedzeniami 3. rzędu), w tym przestrzeń pod podłogą bagażnika l 566 / 687 Pojemność bagażnika (przy złożonych siedzeniach 2. i 3. rzędu), w tym przestrzeń pod podłogą bagażnika l 1221 Pojemność bagażnika (przy złożonych siedzeniach 2. i 3. rzędu) mierzona do sufitu, w tym przestrzeń pod podłogą bagażnika l 1971 Wysokość od podłogi do rolety mm 390 Długość przestrzeni bagażowej za oparciami przednich foteli mm 2038 Szerokość między nadkolami z tyłu mm 1050

Przeniesienie napędu AWD AWD Skrzynia biegów 8AT 8AT Typ silnika I4 DOHC, 16 zaworów I6 DOHC, 24 zaworów Typ wtrysku paliwa Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni Common rail Pojemność skokowa cc 2488 3283 Średnica cylindra x skok tłoka mm x mm 89,0 x 100,0 86,0 x 94,2 Stopień sprężania 13,0 15,2 PHEV M-HEV Maksymalna łączna moc kW/KM @obr./min 241/327@6000 - Maksymalny łączny moment obrotowy Nm @obr./min 500@4,000 - Moc maksymalna silnika spalinowego kW/KM @obr./min 141/191@6000 187/254@3750 Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego Nm @obr./min 261@4000 550@1500-2400 Moc maksymalna silnika elektrycznego kW/KM @obr./min 129/175@5500 12,4/17,0@900 Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego Nm @obr./min 270@400 153@200 Pojemność zbiornika paliwa L 70 74 Akumulator 12-volt Q-85 S-95 Akumulator PHEV M-HEV Typ Litowo-jonowy Litowo-jonowy Napięcie V 355 44,4 Pojemność akumulatora kWh / Ah 17,8 0,33 Masa akumulatora kg 177,5 15

2.5 E-SKYACTIV PHEV 327 KM; 8-biegowy automat; AWD 3.3 E-SKYACTIV D 254 KM; 8-biegowy automat; AWD Przyspieszenie 0-100 km/h s 6,8 8,4 Prędkość maksymalna (z ogranicznikiem) km/h 195 219 Zużycie paliwa wg WLTP (dane wstępne) Zasięg napędu EV – cykl mieszany km 60 N.A. Zużycie paliwa – cykl mieszany l/100km 1,6 5,7-58 Zużycie paliwa wg WLTP (dane wstępne) Emisja CO₂– cykl mieszany g/km 36 148-151 Europejska klasa emisji Euro Stage 6e