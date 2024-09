Nowa Kia EV3 już w Polsce. Premiera w Łodzi

Nowa Kia EV3 właśnie wylądowała w Polsce i jest jedną z najjaśniejszych gwiazd Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi. Koreańczycy spodziewają się, że ten samochód zostanie ich bestsellerem w świecie aut EV. Początek wygląda obiecująco, ponieważ kierowcy już zaczęli zamawiać EV3 w ciemno. Skąd to wzięcie?

EV3 z 4,3-metrowym kanciastym nadwoziemto auto o niezwykłej urodzie. Wyróżniający design to zasługa sztuczek stylistycznych. Pierwszą z brzegu jest dach lewitujący nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnym odcięciu przy tylnym spoilerze. Pionowe reflektory na krańcach gładkiej karoserii optycznie poszerzają sylwetkę.

Kia EV3 opływowa i atrakcyjna, Volvo ma słabszy wynik

Nowa Kia EV3 szczyci się również dopracowaną aerodynamiką – jej współczynnik oporu powietrza Cx wynosi ledwie 0,263 (dla porównania Volvo EX30 to 0,28, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W SUV-ie to świetny rezultat. Osiągnięto go dzięki zastosowaniu kilku zmyślnych rozwiązań, w tym osłon 3D pod podwoziem, aerodynamicznie ukształtowanych felg i specjalnych kurtyn w przednim zderzaku.

Nowa Kia EV3 przestronna jak Sportage

W kabinie panoramiczny wyświetlacz o przekątnej niemal 30 cali obejmuje 12,3-calowy zestaw wskaźników, 5-calowy panel klimatyzacji i 12,3-calową stację multimedialną. Do tego są ukryte w desce rozdzielczej przyciski haptyczne od sterowania audio. Obsługa całości jest intuicyjna. Elegancka konsola środkowa obejmuje przesuwany stolik i schowek. W dolnej części można przechowywać napoje, przekąski czy nawet mały plecak. EV3 to pierwszy model elektryczny wyposażony w technologię sztucznej inteligencji AI Assistant.

Kompaktowa Kia EV3 dzięki płaskiej podłodze oraz rozstawieniu kół niemal na rogach karoserii zapewnia przestronność na poziomie aut z segmentu wyżej (np. Sportage). Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Kia EV3 zapewnia mały i duży bagażnik. Jaka pojemność?

Kia EV3 skrywa dwa bagażniki. Przedni to 25 l pojemności. Tradycyjny kufer z tyłu zapewni od 460 l do 1250 l. Regulowana na poziomie 14 cm podłoga pozwala przewozić rzeczy o różnych gabarytach. Po złożeniu asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy powstaje płaska powierzchnia.

Kia EV3 z rekordowym zasięgiem w tej klasie aut

Kia EV3 góruje także możliwościami napędu. Przewidziano dwie wielkości baterii. Wersja Standard to akumulator 58,3 kWh i zasięg na poziomie 436 - 414 km. Tu maksymalna moc ładowania wynosi 100 kW.

Odmiana Long Range to już zestaw, który zmagazynuje 81,4 kWh energii elektrycznej, co przełoży się na rekordowe 605 - 563 km zasięgu! Tak daleko w tej klasie nie zajedzie nikt. EV3 LR umożliwia naładowanie akumulatora od 10 do 80 proc. w około 31 minut. Moc ładowania na szybkiej ładowarce DC to ponad 127 kW. Do tego mimo większej pojemności akumulatora (81,4 kWh), EV3 jest lżejsze od Volkswagena ID.3 (79 kWh) o 175 kg.

Kia EV3 - dane techniczne

EV3 to jeden z nielicznych modeli w segmencie, który dzięki funkcji vehicle to load (V2L) może służyć jako źródło prądu dla innych urządzeń. Dzięki temu zasili nie tylko laptopa, ale również turystyczną lodówkę czy ekspres do kawy.

Kia EV3 Standard Long Range Pojemność akumulatora 58,3 kWh 81,4 kWh Moc silnika elektrycznego 204 KM 204 KM Przyspieszenie 7,4 s 7,7 s Zasięg WLTP 436 - 414 km 605 - 563 km Czas ładowania 10-80 proc. DC 31 min 31 min Moc ładowania AC 11 kW 11 kW Moc ładownia DC 102 kW 128 kW

Jakie przyspieszenie i osiągi? Kia EV3 jest mocna i szybka

EV3 w każdej odmianie napędza silnik elektryczny o mocy 204 KM, który generuje 283 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h może zająć jedynie 7,4 sekundy, a maksymalna prędkość EV3 wynosi 170 km/h.

Ile kosztuje Kia EV3? Cena od 166 900 zł plus ładowarka

Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł - to auto w bazowej wersji Air z akumulatorem 58,3 kWh i silnikiem 204 KM. Z kolei EV3 81,4 kWh to wydatek od 184 900 zł. Do każdego wariantu wyposażeniowego EV3 producent dodaje mobilną ładowarkę Green Cell Habu SE. Kia przygotowała także specjalny leasing 102 proc. Alternatywą może być kredyt 60/40 z zerowym oprocentowaniem. Warunki przewidują 60 proc. wpłaty własnej przy zakupie EV3, a pozostałe 40 proc. trzeba zapłacić jednorazowo w 12 miesiącu.

Kia EV3 Zasięg Air Earth Business Line GT-Line 58,3 kWh/204 KM 436-414 km 166 900 zł 179 400 191 400 - 81,4 kWh/204 KM 605-563 km 184 900 197 400 209 400 222 400

Kia EV3 zaskakuje ceną za 1 kWh pojemności baterii

Na rynku koreański SUV powalczy m.in. z Volvo EX30, Renault Megane E-Tech czy VW ID.3. Jeśli brać pod uwagę stosunek ceny do wielkości akumulatora, to 1 kWh pojemności baterii wychodzi najtaniej w przypadku EV3.

Model Pojemność akumulatora Cena za 1 kWh pojemności Różnica Kia EV3 81,4 kWh 2271 zł MG4 64 kWh 2306 zł +1,5 proc. VW ID.3 77 kWh 2452 zł +7,9 proc. Cupra Born 77 kWh 2596 zł +14,3 proc. Volvo EX30 69 kWh 2927 zł +28,9 proc. Renault Megane E-Tech 60 kWh 3215 zł +41,5 proc.

Wyposażenie EV3 wersji Air obejmuje 20 pozycji:

System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz hamowania na skrzyżowaniach (FCA 1.5),

7 poduszek powietrznych, w tym centralna poduszka powietrzna w fotelu kierowcy,

Światła mijania i drogowe LED w stylistyce Vertical Cubes z 3 diodami LED z funkcją automatycznych świateł drogowych,

Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu (LFA 2) z funkcją wykrywania rąk na kierownicy,

Asystent jazdy po autostradzie,

System powiadamiania ratunkowego E-Call,

Kamera wewnętrzna monitorująca poziom koncentracji kierowcy,

Przednie oraz tylne czujniki parkowania,

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z nawiewami dla drugiego rzędu,

Panoramiczny potrójny wyświetlacz składający się z cyfrowego 12,3-calowego zestawu wskaźników kierowcy zintegrowanego z 5,3-calowym dotykowym ekranem do sterowania klimatyzacją oraz 12,3-calowym centralnym ekranem nawigacji,

Ukryte w desce rozdzielczej, podświetlane oraz haptyczne przyciski dotykowe do sterowania multimediami,

Tylna kamera cofania,

Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (SCC 2),

System przygotowania baterii do szybkiego ładowania,

Relingi dachowe,

Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu,

Klamki zewnętrzne drzwi przednich lakierowane w kolorze nadwozia, chowane w drzwiach,

17-calowe felgi aluminiowe,

System otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka Smart Key,

Wykończenie wnętrza wnęki schowka przedniego między kierowcą a pasażerem w odcieniu niebieskim,

Elementy wykończenia nadkoli, progów bocznych i dolnych części zderzaków w kolorze czarnym.

Kia EV3 w wersji Earth kosztuje od 179 400 zł

Kia EV3 w wersji Earth kosztuje od 179 400 zł za model z akumulatorem 58.3 kWh. Model z większą baterią 81,4 kWh wymaga przynajmniej 197 400 zł. W porównaniu do bazowej odmiany Air bogatsze wyposażenie obejmuje:

System monitorowania martwego pola z funkcją automatycznej korekty toru jazdy,

Monitorowanie ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania,

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne,

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie,

Kluczyk cyfrowy Digital Key 2.0 pozwalający otworzyć i uruchomić samochód bez posiadania fizycznego kluczyka,

Podgrzewane fotele przednie, 3-stopniowa regulacja,

Podgrzewana kierownica z 2-stopniową regulacją,

Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości,

Materiałowe wstawki wykończeniowe deski rozdzielczej w odcieniu szarości,

Technologia V2D (Vehicle-to-Device) umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych (V2L) i pojazdów (V2V),

Automatycznie chowane i uchylane klamki zewnętrzne drzwi przednich,

Przyciemniane szyby tylne,

Indukcyjna ładowarka do telefonu z funkcją chłodzenia,

Podświetlana osłona przeciwsłoneczna kierowcy i pasażera z przodu.

Kia EV3 w wersji Bussines Line to dobry wybór

Kia EV3 Bussines Line 58,3 kWh to wydatek od 191 400 zł. Większy akumulator 81,4 kWh podnosi cenę do 209 400 zł. Poza wyposażeniem Earth taki samochód oferuje:

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8-kierunkach,

Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa w fotelu kierowcy,

19-calowe felgi aluminiowe,

Asystent jazdy po autostradzie rozbudowany o funkcję automatycznej zmiany pasa ruchu , unikania kolizji przy niskich prędkościach w przypadku zajechania drogi oraz unikania kolizji z samochodem jadącym sąsiednim pasem niebezpiecznie zbliżającym się do naszego samochodu,

, unikania kolizji przy niskich prędkościach w przypadku zajechania drogi oraz unikania kolizji z samochodem jadącym sąsiednim pasem niebezpiecznie zbliżającym się do naszego samochodu, System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji,

Światła mijania i drogowe LED z 12 diodami LED oraz z dynamicznym powitaniem,

Tylne światła w pełni LED z dodatkowymi poziomymi paskami LED i dynamicznym powitaniem,

Kolorowy wyświetlacz Head-up Display o przekątnej 12,3 cala wyświetlający na przedniej szybie w bezpośrednim polu widzenia kierowcy parametry jazdy, ostrzeżenia systemów bezpieczeństwa, informacje z systemów multimedialnych oraz nawigacji,

Przesuwany w zakresie 12 cm panel podłokietnika kierowcy mogący pełnić funkcję stolika podczas postoju,

Funkcja automatycznego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika Smart Tailgate.

Ile kosztuje Kia EV3 GT-Line z akumulatorem 81,4 kWh?

Kia EV3 GT-Line jest dostępna wyłącznie z największym akumulatorem 81,4 kWh. Taki samochód kosztuje od 222 400 zł. Na liście wyposażenia znajduje się: