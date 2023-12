Nowa Skoda Superb kombi już dostępna w Polsce

Nowa Skoda Superb kombi to nie tylko najważniejsza premiera czeskiej marki w 2023 roku. Spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych debiutów rynku motoryzacyjnego ostatnich lat. Dlaczego?

Czesi jadą pod prąd. Kiedy inni producenci kasują z oferty samochody klasy średniej, Skoda doskonali swój największy model w kierunku premium i rozwija silniki spalinowe. Polska - po Niemcach i Czechach jest trzecim krajem pod względem zbytu – w 2022 r. sprzedało się u nas 5,6 tys. nowych Superbów, czyli 10 proc. rocznej produkcji. Połączenie funkcjonalności z dopracowaną techniką sprawiło, że topowa Skoda bywała najchętniej wybierana w segmencie. Ostatnio była chętniej wybierana niż Fabia. Teraz pora na zmianę warty! Znamy już ceny oraz wyposażenie rodzinnego modelu czeskiej marki. Ale po kolei…

Skoda Superb kombi w nowym stylu Modern Solid

Nowa Skoda Superb kombi na żywo wygląda dostojnie. Majestatyczne proporcje i drapieżna prezencja to mocne strony tego auta. Z ostrzej pochyloną przednią szybą, lusterkami z dolnym mocowaniem na poszyciu drzwi oraz opływową linią dachu stała się bardziej aerodynamiczna – ma o 15 proc. mniejszy współczynnik oporu powietrza (spadł do 0,25). Superb wykorzystuje elementy nowego języka stylistycznego Modern Solid. Teraz design obejmuje m.in. przeprojektowany ośmiokątny grill i ozdobną listwę przedniego zderzaka w kolorze ciemnego chromu. Na świat patrzy przez ostro zarysowane reflektory, które przewidziano w dwóch wersjach.

Nowy Superb kombi wita animacją - reflektory Matrix LED świecą o 40 proc. lepiej

Najbardziej zaawansowana odmiana to matrycowe reflektory LED Matrix drugiej generacji. Nowe lampy świecą o 40 proc. lepiej niż w poprzedniku i zawierają dwa umieszczone obok siebie moduły BiLED, jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych, ze statycznym, przypominającym kryształ światłem doświetlającym zakręty. Dwa moduły BiLED to łącznie 36 indywidualnych segmentów matrycy. Każdy segment może być sterowany oddzielnie, aby nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych. Cienki pasek LED w kształcie litery L służy jako światła do jazdy dziennej, postojowe i kierunkowskaz. Tyle lampy witają animacją świetlną. Do tego są dynamiczne kierunkowskazy z podświetlanymi kryształowymi elementami.

Nowa Skoda Superb kombi zaskoczy wnętrzem

Skoda radyklanie przeprojektowała kabinę i wykończyła ją materiałami wysokiej jakości. Różnica jest kolosalna. Widać większą dbałość o detale. Wsiadasz i czujesz się dobrze przyjęty. Właściwie wszystko jest ładne dla oka, intuicyjne w obsłudze i – tam gdzie trzeba – miłe w dotyku. Tam gdzie konkurencja skąpi, Czesi stosują lepsze tworzywa.

Fotele Ergo są podgrzewane i wentylowane – wyposażone w pamięć ustawień foteli, w tym funkcję Smart Comfort Entry oraz funkcję masażu z dziesięcioma pneumatycznie sterowanymi poduszkami powietrznymi. Deskę rozdzielczą i panele drzwi zdobią przyjemne w dotyku dekoracyjne wykończenia uzupełnione listwami w przyciemnionym chromie i nastrojowym oświetleniem.

Wrażenie ekskluzywności potęguje 10-calowy wirtualny kokpit zamiast zegarów, do tego pierwszy raz przewidziano wyświetlacz head-up na szybie. Ekran systemu informacyjno-rozrywkowego o przekątnej 13 cali jest największym, jaki kiedykolwiek pojawił się w tym modelu – pozwala sterować nawigacją, muzyką i klimatyzacją. Przy czym Skoda w erze wszechobecnych ekranów jedzie pod prąd i nie rezygnuje z przycisków. Idzie nawet dalej, bo nadaje im nowe znaczenie. Oto absolutną nowinką jest możliwość ustawienia najczęściej używanych funkcji za pomocą klawiszy szybkiego dostępu Skoda Smart Dials. Jak to działa?

Obrotowe przyciski Skoda Smart Dials z wyświetlaczami 32 mm

Pod ekranem stacji multimedialnej są teraz trzy pokrętła z 32-milimetrowymi cyfrowymi wyświetlaczami. To właśnie te obrotowe przyciski dają szybki dostęp do wielu funkcji. Dwa zewnętrzne sterują temperaturą, ogrzewaniem i wentylacją foteli. Środkowa gałka obsługuje maksymalnie cztery różne funkcjonalności, w tym: głośność audio, prędkość i kierunek nawiewu, klimatyzację, tryby jazdy oraz wielkość mapy nawigacji. Cztery dodatkowe klawisze między pokrętłami to bezpośredni dostęp do wentylacji przedniej szyby, ogrzewania tylnej szyby, recyrkulacji powietrza i trybu automatycznej klimatyzacji.

Nowa Skoda Superb kombi jest jeszcze większa. Z tyłu przestrzeni jak w kinie (WIDEO)

Skoda Superb kombi stała się urosła o 4 cm i ma 4,9 m długości. Rozstaw osi nie uległ zmianie (2841 mm), ale w nowym nadwoziu sprytnie wygospodarowano dodatkowe miejsce. Na powiększeniu gabarytów zyskali pasażerowie – z przodu przybyło 11 mm luzu, a pasażerowie tylnej części – mają 8 mm więcej przestrzeni nad głową.

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca – nawet osoba o wzroście ok. 190 cm będzie mogła siedzieć swobodnie i nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Nowa Skoda Superb kombi to rekordowa pojemność bagażnika

Bagażnik nowej Skody Superb kombi pomieści znacznie więcej niż w schodzącej wersji. Pojemność wzrosła o 30 litrów do 690 l, a po złożeniu tylnych siedzeń rośnie do imponujących 1920 litrów. Nowinką jest elektrycznie sterowana roleta pełniąca funkcję pokrywy bagażnika - po otwarciu klapy chroni wnętrze przed przeciągami. Pomysłowości Skody dopełniają solidne haki na siatki oraz cztery zaczepy mocujące. Znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic większego w tej klasie – Superb kombi jest bezkonkurencyjny.

Nowa Skoda Superb kombi i liftback vs stary Superb - porównaj wymiary (TABELA)

Wymiary Skoda Superb liftback/limuzyna Skoda Superb kombi Długość [mm] 4912 (+43) 4902 (+40) Szerokość [mm] 1849 (-15) 1849 (–15) Wysokość [mm] 1481 (+12) 1482 (+5) Rozstaw osi [mm] 2841 2841 Przestrzeń nad głową w obszarze przednich foteli [mm] 1049 (+11) 1049 (+7) Przestrzeń nad głową w obszarze tylnych foteli [mm] 986 (+6) 1008 (+8) Pojemność bagażnika [litry] 645 (+20) 690 (+30)/1920

Nowa Skoda Superb z silnikiem benzynowym czy diesel 2.0 TDI?

Skoda w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 roku wprowadzi 6 nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z konstrukcji spalinowych. Wręcz przeciwnie – rozwija silniki Diesla i jednostki benzynowe TSI. Jednocześnie inżynierowie zastosowali szereg rozwiązań, które mają zapewnić niższe zużycie paliwa – lista obejmuje m.in. nowy, wydajniejszy układ chłodzenia z dodatkowymi uszczelnieniami, które obniżają opór aerodynamiczny, a także żaluzje sterujące dopływem powietrza do silnika.

Na początek nowa Skoda Superb z silnikiem 1.5 TSI jako miękka hybryda

W Polsce na początek będzie dostępny podstawowy silnik 1.5 TSI/150 KM z technologią miękkiej hybrydy oraz bazowy silnik Diesla 2.0 TDI/150 KM. Oba współpracują z dwusprzęgłową skrzynią automatyczną DSG. Możliwości i osiągi?

Silnik 1.5 TSI pierwszy raz dostał technologię miękkiej hybrydy, w której wykorzystano 48-woltowy rozrusznik z napędem pasowym i 48-woltowy akumulator litowo-jonowy. Konstrukcja należy do najnowszej generacji jednostek EA 211 evo2. Pracuje w oszczędnym cyklu Millera (opóźnione zamknięcie zaworów ssących) i jest wyposażona w turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny. Dodatkowo przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT+) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy.

Silnik 1.5 TSI/150 KM - jakie zużycie paliwa?

Nowa Skoda Superb kombi z silnikiem 1.5 TSI/150 KM (250 Nm) ma od zera do 100 km/h przyspieszać w 9,3 s. Producent obiecuje zużycie benzyny na poziomie 5,5-5,9 l na setkę. Przy takim spalaniu 66 litrowy zbiornik paliwa powinien wystarczyć na ok. 1200 km zasięgu. Prędkość maksymalna – 222 km/h.

Nowa Skoda Superb kombi i silnik Diesla 2.0 TDI/150 KM - przeszło 1300 km zasięgu

Silnik Diesla 2.0 TDI o mocy 150 KM (360 Nm) powinien sprawić, że nowa Skoda Superb kombi sprosta dalekim rodzinnym czy służbowym podróżom. Szczególnie, że przy zużyciu paliwa na poziomie 5,0-5,5 l/100 km oleju napędowego w 66-litrowym zbiorniku powinno wystarczyć nawet na przeszło 1300 km zasięgu. Samochód powinien przyspieszyć od zera do setki w 9,9 s. Prędkość maksymalna – 222 km/h.

Później dołączy większy silnik benzynowy 2.0 TSI (204 KM i 265 KM) oraz diesel 2.0 TDI 193 KM. Najmocniejsze warianty są standardowo łączone z napędem 4x4.

Nowa Skoda Superb kombi jako hybryda plug-in z dużym zasięgiem

Hybryda plug-in także każe na siebie czekać, a przewidziano ją wyłącznie dla odmiany kombi. Możliwości? Silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i jednostka elektryczna tworzą system o mocy 204 KM. Napęd na przód przenosi 6-biegowa skrzynia DSG. W trybie EV pojemny akumulator 25,7 kWh zapewnia ponad 100 km zasięgu (w poprzedniku montowano baterię o połowę mniejszą 12,7 kWh, stąd zasięg był odpowiednio mniejszy).

Dodatkowo instalacja pokładowa obsługuje ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW (wcześniej 3,6 kWh). Akumulator można uzupełnić jeszcze szybciej na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW - naładowanie akumulatora od 10 proc. do 80 proc. zajmuje wówczas 25 minut. Energia jest odzyskiwana również podczas hamowania. System multimedialny ułatwi wyszukiwanie stacji ładowania, a w przyszłości będzie również obsługiwał funkcję Plug & Charge.

Nowa Skoda Superb tylko ze skrzynią automatyczną DSG. Jakie silniki?

Silnik Skrzynia biegów Maks. moc wyjściowa kW KM Benzyna 1.5 TSI (mHEV) 7-biegowa DSG 110 150 2.0 TSI 7-biegowa DSG 150 204 2.0 TSI 7-biegowa DSG 4×4 195 265 Diesel 2.0 TDI 7-biegowa DSG 110 150 2.0 TDI 7-biegowa DSG 4×4 142 193 Hybryda typu plug-in Wyłącznie jako kombi 1.5 TSI iV 6-biegowa DSG 150 204

Skoda Superb i nowe zawieszenie DCC Plus

Superb kombi może zostać wyposażony w nowy systemem DCC Plus. Wykorzystuje on dwa niezależnie sterowane zawory do oddzielenia etapów odbicia i kompresji zawieszenia, umożliwiając tym samym szybsze i skuteczniejsze tłumienie (wcześniej obie funkcje były kontrolowane przez jeden zawór). Zdaniem inżynierów przy odpowiednim ustawieniu DCC Plus nadwozie największej Skody pozostaje bardziej stabilne oraz mniej podatne na wibracje i ruchy pionowe, zwłaszcza podczas jazdy po złej nawierzchni, kostce brukowej czy pokrywach studzienek.

Nowy Superb zaskakuje, parasol i skrobaczka to jeszcze nic…

Drobne rozwiązania, które polepszają funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody – z każdym modelem debiutują nowe gadżety i zawsze dają użytkownikowi frajdę z odkrywania ich oraz testowania przydatności. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc w życiu codziennym, to nowy Superb wywraca stolik i daje aż 28 funkcji spod hasła "Simply Clever". Wśród nowinek jest m.in. czyścik do wyświetlacza dotykowego. Dalej mamy środkowy podłokietnik tylnych siedzeń ze zintegrowanym uchwytem na tablet. Z tyłu każdego przedniego siedzenia pojawiła się podwójna kieszeń na dokumenty, czasopisma czy smartfon. Nowością jest zintegrowany lejek w pokrywie zbiornika spryskiwacza przedniej szyby. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od zwykłego parasola w pierwszym Superbie z 2001 roku…

Ile kosztuje nowa Skoda Superb kombi - jaka cena i wyposażenie Polsce?

Nowa Skoda Superb kombi z silnikiem 1.5 TSI/150 KM w wersji Selection kosztuje od 175 850 zł. Diesel 2.0 TDI startuje z ceną od 192 900 zł.

Taki samochód w standardowym wyposażeniu oferuje m.in. tapicerkę Design Selection Loft, trzystrefową klimatyzację Climatronic, czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu, kamerę cofania, elektrycznie sterowane i podgrzewane fotele, 17-calowe alufelgi, system multimedialny z 10-calowym wyświetlaczem. Do tego asystent pasa ruchu Lane Assist, rozpoznawanie znaków drogowych, tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia i przednie szyby boczne dźwiękochłonne, przygotowanie pod hak holowniczy, bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika, bezkluczykowy system obsługi samochodu Kessy Full, reflektory Full LED i Auto Light Assist.

Ile kosztuje Skoda Superb kombi Laurin & Klement?

Skoda Superb kombi Laurin & Klement z benzynowym 1.5 to wydatek od 205 850 zł. 150-konny 2.0 TDI ubrany w ekskluzywne ciuchy L&K kosztuje od 222 900 zł.

Ekskluzywny Superb kombi Laurin & Klement jest bogatszy o takie elementy jak m.in.: tapicerka Design Selection L&K Suite Black lub Suite Cognac, ramka grilla w wykończeniu Unique Dark Chrome, 18-calowe alufelgi, reflektory TOP LED z Matrix Beam i tylne światła TOP LED z dynamicznymi kierunkowskazami, w pełni elektryczne fotele przednie z funkcją masażu, progresywny układ kierowniczy, system multimedialny z 13-calowym ekranem i nawigacją, tempomat adaptacyjny, podgrzewana przednia szyba oraz podgrzewana kierownica oraz system nagłośnienia Canton.

Drogo? Biorąc pod uwagę bardziej zaawansowaną technikę i lepszy standard ceny są rozsądnie skalkulowane. Poza tym Skoda nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Później dołączą tańsze wersje wyposażeniowe. Nowy Superb liftback zadebiutuje na rynku wiosną 2024 roku.

Nowa Skoda Superb kombi 2024 - ceny i wersje wyposażenia