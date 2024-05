Oto wielka akcja policji. Dotyczy każdego kierowcy

Ponad 19 tys. wypadków z winy kierowców, w tym przeszło 14 tys. zdarzeń mają na sumieniu prowadzący samochody osobowe. W wypadkach tych zginęło 1620 osób, a 22,3 tys. zostało rannych – alarmuje policja w raporcie za 2023 rok i wspólnie z operatorem komunikatora Yanosik rusza z wielką akcją "Zwolnij – niebezpieczny punkt". Działania potrwają do 2 czerwca 2024 roku. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

– Głównymi przyczynami wypadków, spowodowanych przez kierujących, jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Jednak, to zdarzenia związane z przekraczaniem dozwolonych limitów prędkości generują największą liczbę ofiar – zginęło w nich niemal 41 proc. wszystkich ofiar w 2023 r., a w wypadkach związanych z nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu ten odsetek wyniósł 13,7 proc. – powiedział dziennik.pl nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Reklama

Szacuje się, że uderzenie w ciało człowieka przez samochód osobowy, który jedzie z prędkością 45 km/h jest dla niego tak samo groźne, jak upadek z trzeciego piętra, który doprowadzi do złamania kości, uszkodzenia wewnętrznych narządów, rozbicia czaszki i ograniczenia szans na przeżycie do minimalnych. Z kolei, uderzenie przez auto, które jedzie z prędkością powyżej 50 km/h, zmniejsza szanse na przeżycie ofiary praktycznie do zera.

Reklama

535 najgorszych dróg, skrzyżowań i przejść dla pieszych

– Biuro Ruchu Drogowego KGP dokonało analizy wypadków drogowych na przestrzeni lat 2021-2023. Eksperci wytypowali aż 535 pięciokilometrowych odcinków dróg oraz konkretnych punktów, w tym skrzyżowań i przejść dla pieszych, w których doszło do 3 i więcej wypadków drogowych. Na bazie tych danych poprzez aplikację Yanosik, kierujący będą ostrzegani o zbliżaniu się do niebezpiecznego odcinka na drodze, komunikatem głosowym i tekstowym – wyjaśnił Opas.

Policjant z KGP zapowiedział jednocześnie, że kierowcy powinni w tych miejscach spodziewać się kontroli. Drogówka użyje laserowych mierników, dronów oraz nieoznakowanych radiowozów z wideorejetratorami. Kary mogą okazać się bolesne. Zwłaszcza, że najnowszy taryfikator przewiduje wysokie stawki mandatów i punktów karnych. Do tego zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko spotkania z policją, a tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Gdzie uważać? Oto lista miejscowości i numery najgorszych dróg

Niebezpieczne punkty i przejścia dla pieszych Szerokość geograficzna Długość geograficzna Miejscowość/numer drogi Województwo punkt 51.11151 17.06059 Wrocław dolnośląskie punkt 51.09446 16.98000 Wrocław dolnośląskie punkt 51.13936 17.08204 Wrocław dolnośląskie punkt 50.59940 16.80537 Ząbkowice Śl. dolnośląskie punkt 50.86010 16.32291 Świebodzice dolnośląskie punkt 52.72308 19.11101 K61 kujawsko-pomorskie punkt 53.02499 18.62678 Toruń kujawsko-pomorskie punkt 53.51835 19.09029 Łasin kujawsko-pomorskie punkt 50.70623 22.41156 Janów Lub. lubelskie punkt 51.22212 22.54322 W830 lubelskie punkt 51.41642 21.96929 Puławy lubelskie punkt 51.60863 22.07729 K48 lubelskie punkt 51.12838 23.47446 Chełm lubelskie punkt 50.71585 23.26990 Zamość lubelskie punkt 51.65490 15.14690 K27/K12 lubuskie punkt 52.22904 15.54701 W276 lubuskie punkt 51.93987 15.49241 Zielona Góra lubuskie punkt 52.44264 15.56764 W137 lubuskie punkt 52.43926 15.11783 Sulęcin lubuskie punkt 51.79976 19.75527 Brzeziny łódzkie punkt 51.40963 19.67675 Piotrków Tryb. łódzkie punkt 51.59519 18.73106 Sieradz łódzkie punkt 51.06202 19.44203 Radomsko łódzkie punkt 52.10157 19.93250 Łowicz łódzkie punkt 51.65908 19.32338 Pabianice łódzkie przejście dla pieszych 54,20481 16,19672 Szczecin łódzkie przejście dla pieszych 54,20556 16,18481 Szczecin łódzkie przejście dla pieszych 54,00394 15,99339 Szczecin łódzkie przejście dla pieszych 51,25167 22,56800 Lublin łódzkie przejście dla pieszych 51,22889 22,59783 Lublin łódzkie przejście dla pieszych 51,25667 22,59128 Lublin łódzkie przejście dla pieszych 51,22997 22,52667 Lublin łódzkie przejście dla pieszych 51,77944 19,45139 Łódź łódzkie przejście dla pieszych 51,25278 22,57561 Lublin łódzkie przejście dla pieszych 52,40292 16,91486 Poznań łódzkie przejście dla pieszych 52,05925 20,43436 Żyrardów łódzkie przejście dla pieszych 54,10250 22,93211 Suwałki łódzkie przejście dla pieszych 52,38989 16,89453 Poznań łódzkie przejście dla pieszych 52,53500 17,59861 Gniezno łódzkie przejście dla pieszych 51,31278 17,72611 Syców łódzkie przejście dla pieszych 50,08292 19,97103 Kraków łódzkie przejście dla pieszych 50,07867 19,92283 Kraków łódzkie przejście dla pieszych 50,04250 18,69897 Żory łódzkie przejście dla pieszych 51,75972 19,46278 Łódź łódzkie przejście dla pieszych 51,78694 19,44889 Łódź łódzkie przejście dla pieszych 52,96278 22,24397 Zambrów łódzkie przejście dla pieszych 50,86172 20,63981 Kielce łódzkie przejście dla pieszych 53,79006 20,49097 Olsztyn łódzkie przejście dla pieszych 53,76856 20,49781 Olsztyn łódzkie przejście dla pieszych 52,39689 16,94519 Poznań łódzkie przejście dla pieszych 52,40000 16,92678 Poznań łódzkie przejście dla pieszych 50,90153 15,73544 Jelenia Góra łódzkie przejście dla pieszych 50,90942 15,75067 Jelenia Góra łódzkie przejście dla pieszych 51,26872 15,57614 Bolesławiec łódzkie przejście dla pieszych 50,84508 16,48264 Świdnica łódzkie przejście dla pieszych 50,06889 19,90350 Kraków łódzkie przejście dla pieszych 50,25975 19,01417 Katowice łódzkie przejście dla pieszych 51,72861 19,46972 Łódź łódzkie przejście dla pieszych 51,75953 19,45837 Łódź łódzkie przejście dla pieszych 51,76167 19,48500 Łódź łódzkie przejście dla pieszych 54,40719 18,61539 Gdańsk łódzkie przejście dla pieszych 54,38211 18,59814 Gdańsk łódzkie przejście dla pieszych 54,40378 18,59208 Gdańsk łódzkie przejście dla pieszych 52,02331 23,12258 Biała Podlaska łódzkie przejście dla pieszych 51,92542 22,36447 Łuków łódzkie przejście dla pieszych 52,11836 21,24853 Otwock łódzkie przejście dla pieszych 49,55450 22,22556 Sanok łódzkie przejście dla pieszych 49,56606 22,19721 Sanok łódzkie przejście dla pieszych 53,81925 22,35039 Ełk łódzkie przejście dla pieszych 54,30536 22,30375 Gołdap łódzkie przejście dla pieszych 53,78536 20,48225 Olsztyn łódzkie przejście dla pieszych 53,77322 20,47625 Olsztyn łódzkie przejście dla pieszych 53,77019 20,46992 Olsztyn łódzkie przejście dla pieszych 52,16403 22,28783 Siedlce łódzkie przejście dla pieszych 51,64520 17,82044 Ostrów Wlkp. łódzkie przejście dla pieszych 51,38894 16,21089 Lubin łódzkie przejście dla pieszych 51,15806 15,01381 Zgorzelec łódzkie przejście dla pieszych 50,07556 20,01583 Kraków łódzkie przejście dla pieszych 50,00856 20,98683 Tarnów łódzkie przejście dla pieszych 51,76721 19,43884 Łódź łódzkie przejście dla pieszych 51,75917 19,45583 Łódź łódzkie przejście dla pieszych 51,73722 19,49444 Łódź łódzkie przejście dla pieszych 51,73056 19,47472 Łódź łódzkie punkt 49.86859 19.90871 K7 małopolskie punkt 49.47960 19.69381 Jabłonka małopolskie punkt 50.01399 19.99922 Kraków małopolskie punkt 50.08583 19.95423 Kraków małopolskie punkt 50.08751 19.89198 Kraków małopolskie punkt 49.62428 20.71913 Nowy Sącz małopolskie punkt 51.42766 21.15026 Radom mazowieckie punkt 52.53859 19.74302 K62 mazowieckie punkt 50.67383 17.91814 Opole opolskie punkt 50.48148 17.99161 Krapkowice opolskie punkt 50.57495 22.05821 Stalowa Wola podkarpackie punkt 50.56509 21.66313 W871 podkarpackie punkt 50.04528 21.98264 Rzeszów podkarpackie punkt 50.03749 22.03327 Rzeszów podkarpackie punkt 50.29186 21.43282 Mielec podkarpackie punkt 49.78620 22.76591 Przemyśl podkarpackie punkt 54.10749 22.93609 Suwałki podlaskie punkt 53.17324 22.06869 Łomża podlaskie punkt 53.13971 23.17147 Białystok podlaskie punkt 52.77119 23.18359 Bielsk Podlaski podlaskie punkt 54.38757 18.64945 Gdańsk pomorskie punkt 54.40094 18.57419 Gdańsk pomorskie punkt 54.34766 18.64522 Gdańsk pomorskie punkt 54.46039 17.03002 Słupsk pomorskie punkt 53.67316 17.36807 Człuchów/K25 pomorskie punkt 54.12616 17.37900 K20 pomorskie punkt 54.53271 17.75839 Lębork pomorskie punkt 54.12529 17.97801 Kościerzyna pomorskie punkt 54.57797 16.85470 Ustka pomorskie punkt 54.50955 18.53679 W468 pomorskie punkt 50.81746 19.11833 Częstochowa śląskie punkt 50.82252 19.08200 K43 śląskie punkt 50.29539 18.67351 Gliwice śląskie punkt 50.31728 19.21693 K94 śląskie punkt 50.21209 18.97344 K81 śląskie punkt 50.09280 18.20169 Racibórz śląskie punkt 49.82334 19.04491 Bielsko-Biała śląskie punkt 50.93695 21.38741 Ostrowiec Św. świętokrzyskie punkt 50.87164 20.64115 Kielce świętokrzyskie punkt 51.11514 20.85563 Skarżysko-Kamienna świętokrzyskie punkt 54.37961 19.81814 Braniewo warmińsko-mazurskie punkt 54.16619 19.40678 Elbląg warmińsko-mazurskie punkt 53.99803 19.68899 S7 warmińsko-mazurskie punkt 54.24892 20.80787 Bartoszyce warmińsko-mazurskie punkt 53.86270 20.95677 Biskupiec warmińsko-mazurskie punkt 53.15112 16.73795 Piła wielkopolskie punkt 52.41220 16.86956 Poznań wielkopolskie punkt 52.38020 16.94310 Poznań wielkopolskie punkt 52.40265 16.88906 Poznań wielkopolskie punkt 52.34718 16.76129 A2 wielkopolskie punkt 53.77917 15.24289 S6 zachodniopomorskie punkt 53.39162 14.71661 A6 zachodniopomorskie punkt 53.36251 14.75104 K10/S10 zachodniopomorskie punkt 53.14869 14.43512 K31 zachodniopomorskie punkt 53.42912 14.55734 Szczecin zachodniopomorskie punkt 53.25232 14.48819 Gryfino zachodniopomorskie

Jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2024 roku?

Jakie obowiązują mandaty w przypadku przekroczenia prędkości? Oto stawki z taryfikatora w 2024 roku, w tym liczone podwójnie w ramach recydywy drogowej:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł

przekroczenie prędkości o 11-15 km/h – mandat 100 zł

przekroczenie prędkości o 16-20 km/h – mandat 200 zł

przekroczenie prędkości o 21-25 km/h – mandat 300 zł

przekroczenie prędkości o 26-30 km/h – mandat 400 zł

przekroczenie prędkości o 31-40 km/h – mandat 800 zł (recydywa - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o 41-50 km/h – mandat 1000 zł (2000 zł);

przekroczenie prędkości o 51-60 km/h – mandat 1500 zł (3000 zł);

przekroczenie prędkości o 61-70 km/h – mandat 2000 zł (4000 zł);

przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł (5000 zł).

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2024 roku? Nie będzie łaski

Błyskawiczna utrata prawa jazdy i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych. W 2024 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi: