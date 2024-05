Oto wielka akcja policji. Dotyczy każdego kierowcy

Ponad 19 tys. wypadków z winy kierowców, w tym przeszło 14 tys. zdarzeń mają na sumieniu prowadzący samochody osobowe. W wypadkach tych zginęło 1620 osób, a 22,3 tys. zostało rannych – alarmuje policja w raporcie za 2023 rok i wspólnie z operatorem komunikatora Yanosik rusza z wielką akcją "Zwolnij – niebezpieczny punkt". Działania potrwają do 2 czerwca 2024 roku. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

– Głównymi przyczynami wypadków, spowodowanych przez kierujących, jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Jednak, to zdarzenia związane z przekraczaniem dozwolonych limitów prędkości generują największą liczbę ofiar – zginęło w nich niemal 41 proc. wszystkich ofiar w 2023 r., a w wypadkach związanych z nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu ten odsetek wyniósł 13,7 proc. – powiedział dziennik.pl nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Szacuje się, że uderzenie w ciało człowieka przez samochód osobowy, który jedzie z prędkością 45 km/h jest dla niego tak samo groźne, jak upadek z trzeciego piętra, który doprowadzi do złamania kości, uszkodzenia wewnętrznych narządów, rozbicia czaszki i ograniczenia szans na przeżycie do minimalnych. Z kolei, uderzenie przez auto, które jedzie z prędkością powyżej 50 km/h, zmniejsza szanse na przeżycie ofiary praktycznie do zera.

535 najgorszych dróg, skrzyżowań i przejść dla pieszych

– Biuro Ruchu Drogowego KGP dokonało analizy wypadków drogowych na przestrzeni lat 2021-2023. Eksperci wytypowali aż 535 pięciokilometrowych odcinków dróg oraz konkretnych punktów, w tym skrzyżowań i przejść dla pieszych, w których doszło do 3 i więcej wypadków drogowych. Na bazie tych danych poprzez aplikację Yanosik, kierujący będą ostrzegani o zbliżaniu się do niebezpiecznego odcinka na drodze, komunikatem głosowym i tekstowym – wyjaśnił Opas.

2500 zł i 15 punktów karnych. Wielka akcja policji dotyczy każdego kierowcy

Policjant z KGP zapowiedział jednocześnie, że kierowcy powinni w tych miejscach spodziewać się kontroli. Drogówka użyje laserowych mierników, dronów oraz nieoznakowanych radiowozów z wideorejetratorami. Kary mogą okazać się bolesne - nowy taryfikator za przekroczenie prędkości przewiduje mandat do 2500 zł i 15 punktów karnych (5000 zł w recydywie).

Do tego zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko spotkania z policją, a tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2024 roku?

Jakie obowiązują mandaty w przypadku przekroczenia prędkości? Oto stawki z taryfikatora w 2024 roku, w tym liczone podwójnie w ramach recydywy drogowej:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł

przekroczenie prędkości o 11-15 km/h – mandat 100 zł

przekroczenie prędkości o 16-20 km/h – mandat 200 zł

przekroczenie prędkości o 21-25 km/h – mandat 300 zł

przekroczenie prędkości o 26-30 km/h – mandat 400 zł

przekroczenie prędkości o 31-40 km/h – mandat 800 zł (recydywa - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o 41-50 km/h – mandat 1000 zł (2000 zł);

przekroczenie prędkości o 51-60 km/h – mandat 1500 zł (3000 zł);

przekroczenie prędkości o 61-70 km/h – mandat 2000 zł (4000 zł);

przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł (5000 zł).

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2024 roku? Nie będzie łaski

Błyskawiczna utrata prawa jazdy i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych. W 2024 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – 15 punktów karnych.

Gdzie uważać? Oto lista miejscowości i numery najgorszych dróg