Jesteś dobrym kierowcą? Mało kto przejdzie 6. pytanie, 8/10 to mistrz

Tomasz Sewastianowicz 18 minut temu

Rozwiąż quiz i sprawdź znajomość przepisów, zanim zrobi to policja / Policja

Rutyna, dawno zdany egzamin i jazda "na pamięć" to pułapka, w którą wpada większość kierowców. Czy naprawdę znasz przepisy tak dobrze, jak myślisz? Ten szybki test obnaży każdy brak w wiedzy. Wynik 8/10 punktów oznacza, że znasz kodeks drogowy na wylot. Spróbuj sił, ale uważaj na 6. pytanie – to na nim wykłada się większość.

Przejdź do quizu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję