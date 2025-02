Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series już w Polsce

Polska jest dla Mercedesa jednym z najważniejszych rynków w Europie pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy rodziny Klasy S, terenowej Klasy G oraz dostaw hiperluksusowych modeli Mercedes-Maybach Klasy S. W zeszłym roku nad Wisłą zarejestrowano 4124 egz. tych aut wartych fortunę. To aż 16 proc. całej sprzedaży firmy. Zwłaszcza klasa S (włącznie z Maybachem) przypadła do gustu – sprzedało się 690 sztuk tej nawet 5,3-metrowej limuzyny. A teraz debiutuje nowy obiekt pożądania…

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series skradł show podczas premiery w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Na co mogą liczyć koneserzy luksusu? Inżynierowie w smukłym 4,7-metrowym dwubarwnym nadwoziu ustawionym na 21-calowych kołach z pięcioma otworami zmieścili wszystko najlepsze, co ma w tej chwili do zaoferowania niemiecki koncern.

Tak wygląda najdroższy model Mercedesa. Maska silnika kosztuje ponad 37 000 zł

Producent określa SL 680 Monogram Series mianem najbardziej sportowego modelu w historii marki Maybach. To samochód wyposażony po brzegi. Z krótkiej listy dodatków można zażyczyć sobie 21-calowe kute obręcze Maybach z drobnymi szprychami – za to Mercedes liczy sobie prawie 28,8 tys. zł. Nie można też obejść się bez wzoru Maybacha na masce silnika. Proces jego nanoszenia jest bardzo złożony i częściowo przeprowadzany ręcznie. Najpierw maska otrzymuje bazową warstwę lakieru, która zostaje ręcznie zeszlifowana. Następnie na panel nadrukowuje się wzór Maybacha. Później pokrywa zostaje pokryta bezbarwnym matowym lakierem, ponownie ręcznie zeszlifowana, a na koniec – wykończona kolejną warstwą bezbarwnego matowego lakieru. Przy takim nakładzie pracy nie dziwi więc cena na poziomie ponad 37,4 tys. zł.

We wnętrzu oszalejesz z komfortu

W kabinie każdy detal stanowi uzasadnienie wydanych pieniędzy. Biała skóra nappa jest wszędzie: na drzwiach, fotelach i konsoli środkowej. Chrom, włókno węglowe, przeszycia na kokpicie, wyposażenie – wszystko w obłędnej jakości i perfekcyjnym wykończeniu. Standardowy system Airscarf w zagłówkach przyjemnym szalem ciepłego powietrza otula szyję podczas jazdy z otwartym dachem.

SL 680 Monogram Series jest także lepiej wyciszony w porównaniu ze standardowym modelem SL – dodatkowe 15 kg materiałów wygłuszających wnętrze wydatnie podnosi komfort akustyczny. Materiałowy dach z logo Maybacha można otwierać lub zamykać w około 15 s, także podczas jazdy z prędkością do 60 km/h.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series - silnik to potężna moc, 0-100 km/h

Wreszcie napęd. Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series powstał na bazie 7. generacji Mercedesa-AMG SL. Zgodnie z odwieczną zasadą AMG, wszystkie silniki montowane są ręcznie w siedzibie firmy w Affalterbach i za każdy egzemplarz odpowiada jeden inżynier, którego podpis widnieje na pokrywie bloku.

SL 680 Monogram Series pod maską skrywa dzieło z Affalterbach – silnik 4.0 V8 biturbo o mocy 585 KM (800 Nm momentu obrotowego). Jednostka zapewnia przyspieszenie do setki w 4,1 s i prędkość maksymalną 260 km/h.

Napęd 4x4 i skrętna oś tylna

Napęd na 4 koła to inteligentny układ 4Matic+ ze zmiennym rozdziałem momentu pomiędzy osiami. Do tego jest aktywna tylna oś skrętna, która poprawia zwinność przy mniejszych prędkościach i trakcję oraz stabilność, gdy jedziemy powyżej 100 km/h. Dziewięciobiegowa skrzynia automatyczna 9G-TRONIC ma teraz mokre sprzęgło zamiast przekładni hydrokinetycznej (w poprzednim SL), co zmniejsza masę, zapewnia mniejszą bezwładność i optymalizuje czasy zmiany przełożeń.

Ile kosztuje Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series? Sprzedaje się w ciemno

Cena? Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series kosztuje od 1 285 000 zł – to najdroższy model niemieckiej marki. Nieoficjalnie wiadomo, że jeszcze przed premierą wpłynęło pięć zamówień na ten samochód. Łącznie w Polsce ma sprzedać się przynajmniej 25 sztuk.