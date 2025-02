Kia wprowadza dwa nowe samochody osobowe i auto dostawcze

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,3 mln samochodów rocznie. W tym 1,6 mln mają stanowić auta elektryczne. By dopiąć swego koncern w ciągu najbliższych trzech lat poszerzy ofertę przynajmniej do 15 modeli EV o zupełnie nowej stylistyce. Rewolucja właśnie nabiera kształtów...

Koreański producent przygotował do debiutu aż trzy nowe modele. Pierwszy ma dać cenowy odpór chińskiej ekspansji w Europie. Większy zaskoczy stylistyką. Trzecim autem azjatycka marka wraca do gry w segmencie samochodów użytkowych. Oto szczegóły...

Tak wygląda nowa Kia EV4. To sedan o długości ponad 4,7 m

Nowa Kia EV4 to renesans nadwozia sedan w wykonaniu projektantów koreańskiej marki. Czterodrzwiowa limuzyna wyostrzona spoilerem dachowym imponuje rozmachem sylwetki osadzonej na ogromnych kołach i wita się animacją diodowego oświetlenia. Wiadomo, że głównym rywalem nowego elektryka będzie Tesla model 3. Takie pozycjonowanie daje wyobrażenie o długości, a ta powinna wynieść przynajmniej 4,7 m lub więcej.

Wnętrze EV4 otula kierowcę

Wnętrze EV4 zorientowano na kierowcę. Człowiek za sterem otoczony ciepłą poświatą LED ma poczuć się komfortowo. Skórzanej tapicerki nie dostaniesz tu za żadne pieniądze. Zamiast tego jest bawełna pochodzącą w 100 proc. z recyklingu i barwiona wyciągiem z korzeni marzanny oraz łupin orzecha włoskiego. Stąd powstała niemal nieskończona gama barw o przeróżnych odcieniach. Ręcznie tkane paski tkaniny pokrywają schowek i deskę rozdzielczą – to dla efektu 3D. Włókna konopi wzbogacają kolorystykę kabiny.

Mocy nie zabraknie, Kia EV4 w trzech wersjach napędowych

Kia EV4 wykorzystuje platformę e-GMP – to niezwykle elastyczna architektura, dlatego korzysta z niej EV9, EV6 i EV3. Z zapowiedzi ogłoszonych przy okazji premiery prototypu wiadomo, że można liczyć na trzy warianty koreańskiego sedana: standard, long-range oraz long-range 4x4. Do tego EV4 będzie produkowana na tej samej taśmie co EV3. Stąd można założyć, że bazowy model dostanie akumulator 58 kWh i silnik elektryczny o mocy ponad 200 KM zamontowany przy przednich kołach.

Długodystansowa Kia EV4 to bateria 81 kWh w duecie z tym samym silnikiem. EV4 z napędem 4x4 może również oznaczać baterię 81 kWh i dodatkowy silnik przy tylnych kołach. Bardziej opływowa sylwetka sedana powinna przełożyć się na jeszcze większy zasięg niż w przypadku EV3…

Kiedy Kia EV4 na rynku?

Nowa Kia EV4 na rynku zadebiutuje w drugiej połowie 2025 roku. Bliżej premiery Koreańczycy ujawnią kolejne szczegóły.

Nowa Kia EV2 to tani SUV. Dwa silniki do wyboru

Z kolei nowa Kia EV2 z 3,8-metrowym nadwoziem będzie najmniejszym i najtańszym modelem koreańskiego producenta w świecie samochodów elektrycznych. Płaski przód przecięty pionowymi światłami w technice LED stylistycznie nawiązuje do EV3.

Technicznym krewniakiem EV2 jest Hyundai Inster. Teraz wystarczy połączyć kropki i można spodziewać się dwóch wariantów układu napędowego. Podstawowa Kia z akumulatorem 42 kWh dostanie silnik elektryczny o mocy 97 KM (147 Nm). Stąd można liczyć na ponad 320 km zasięgu i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 11,7 s. Niska masa na poziomie 1300 kg przełoży się na oszczędne energii na poziomie od 14 do 15 kWh/100 km.

Mocniejszy wersja Long-Range to silnik 115 KM (147 Nm) i większy akumulator o pojemności 49 kWh. Taka konfiguracja pozwoli przyspieszyć do setki w ok. 10 s. Jedno ładowanie powinno zapewnić nawet 355 km zasięgu przy zużyciu prądu na poziomie ok. 15 kWh/100 km.

Oba warianty są przygotowane do ładowania prądem DC. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. na ładowarce o mocy 50 kW potrwa 58 minut. Podpięcie pod 120 kW skraca ładowanie do 30 minut. Samochód może też pełnić rolę mobilnego banku energii, który dysponuje dwukierunkowym gniazdem ładowania. Dzięki funkcji V2L (Vehicle-to-Load; 110 V/220 V) samochód zasili nie tylko laptopa, ale również turystyczną lodówkę, czajnik czy ekspres do kawy.

Ile kosztuje nowa Kia EV2?

Za ile? Hyundai Inster w Polsce startuje z poziomu 103 900 zł.Kia EV2 powinna kosztować poniżej tej stawki. W efekcie po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do ok. 60 000 zł.

Nowa Kia PV5 jest pierwsza z nowej rodziny samochodów PBV

Kia wraca również do gry w segmencie aut użytkowych i wprowadzi na europejski rynek aż pięć nowych modeli zbudowanych na platformie PBV (od Platform Beyond Vehicle). Lista premier obejmuje m.in. auta miejskie serii PV1, kompaktowe (PV3 i PV5) oraz duże vany jak model PV7.

Najpierw pojawi się Kia PV5, czyli auto o wymiarach delikatnie większych od 4,7-metrowego Volkswagena ID. Buzz. W wersji osobowej PV5 pomieści nawet 6 ludzi na osobnych fotelach – taki rodzinny model może również pełnić funkcję taksówki czy salonki używanej w hotelach do przewozu gości. Tylną część przewidziano także w wersji 4-osobowej ze stolikiem między obrotowymi siedzeniami.

Wśród różnych wersji PV5 Kia zaoferuje vana z wysokim dachem i podwozie z kabiną przygotowane do konwersji np. na samochód chłodnię czy mobilny warsztat. W przyszłości Koreańczycy planują także wprowadzenie autonomicznego modelu Robotaxi, opracowanego we współpracy z firmą Motional (spółką joint venture HMG i Aptiv).

Nowa Kia PV5 zajedzie daleko jak SUV Kia EV3. Do tego szybkie ładowanie

Można spodziewać się dwóch wielkości baterii. W wersji Standard akumulator o pojemności 58,3 kWh zapewni zasięg na poziomie 430 km, a maksymalna moc ładowania wynosi 100 kW. Odmiana Long Range to już zestaw, który zmagazynuje 81,4 kWh energii elektrycznej, co przekłada się na rekordowe 600 km zasięgu.

Nowa Kia PV5 będzie najtańsza w Polsce. Jaka gwarancja?

Kia na potrzeby nowych samochodów PBV buduje w Hwaseong w Korei fabrykę EVO. Produkcja ruszy jeszcze w 2025 roku, a rocznie taśmy ma opuszczać 150 000 szt. W Polsce nowa Kia PV5 zadebiutuje także w tym roku i będzie objęta 7-letnią gwarancją (lub do 150 000 km). Producent już dziś zapowiada najniższą cenę na rynku w tej klasie aut.