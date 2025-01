Renault Megane E-Tech electric do floty InPostu

145 sztuk Renault Megane E-Tech electric w wersji evolution 130 KM comfort range oraz 5 w odmianie techno 220 KM comfort range - to najnowsze samochody, które francuski koncern dostarczy firmie InPost. To największy kontrakt flotowy na dostawę elektrycznych Megane w Polsce. Czego mogą spodziewać się ich użytkownicy?

Renault Megane E-Tech zbudowano na zupełnie nowej platformie CMF-EV, zaprojektowanej wspólnie w ramach aliansu Renault-Nissan-Mitsubishi. W ofercie występuje jeden wariant nadwozia oraz jeden napęd. W porównaniu do wcześniejszego Megane jest krótsze (4200 mm vs 4359 mm) i węższe (1768 mm vs 1814 mm), ale wyższe (1505 mm vs 1447 mm) z większym rozstawem osi (2685 mm vs 2765 mm). Bagażnik zapewnia od 440 do 1332 litrów pojemności.

Reklama

Renault Megane E-Tech, wymiary, pojemność bagażnika, przyspieszenie i zasięg

Reklama

Pracownicy InPostu dostaną do jazdy Megane E-Tech EV60, czyli z największym akumulatorem o pojemności 60 kWh. W wersji z silnikiem o mocy 220 KM (300 Nm trafi na przednie koła) auto przyspiesza do setki w 7,4 s, a jego prędkość maksymalną ograniczono do 160 km/h. Rozkład masy pomiędzy osiami ma proporcje 53 proc. (przód) do 47 proc. (tył), tym samym Megane E-Tech blisko do samochodów sportowych. W takiej konfiguracji Renault obiecuje 450 km zasięgu na jednym ładowaniu.

Renault Megane E-Tech ceny i wyposażenie

Renault Megane E-Tech electric w wersji evolution z silnikiem 130 KM kosztuje od 174 900 zł. Samochód jest wyposażony m.in. w 7 poduszek powietrznych, zespół zegarów i wskaźników z 12,3-calowycm kolorowym wyświetlaczem, felgi aluminiowe 18 cali oston grafitowe, kamerę cofania, automatyczną klimatyzację i światła full LED.

Renault Megane E-Tech w bogatszej odmianie techno to silnik o mocy 220 KM i cena na poziomie 192 900 zł. Auto zapewnia m.in. system multi-sense (3. generacji) z funkcją living lights, stację multimedialną openR link z 12-calowym wyświetlaczem oraz nawigacją i usługami Google, system audio Arkamys Auditorium z 6 głośnikami, 20-calowe felgi aluminiowe soren i kierunkowskazy sekwencyjne.