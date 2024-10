Koncern BYD rozkręca biznes w Polsce. Nowy SUV z hybrydą wjeżdża na rynek

BYD to prywatna chińska firma założona w 1995 r. w Shenzhen, w prowincji Guangdong. Nazwa jest skrótem od hasła "Build Your Dreams" czyli "Zbuduj Swoje Marzenia". Początkowo działała jako producent akumulatorów niklowo-kadmowych. Następnie zajęła się produkcją aut elektrycznych (BEV), elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych, autobusów oraz magazynów energii. W 2008 r. BYD jako pierwsza rozpoczęła sprzedaż hybryd plug-in (PHEV).

Dziś BYD ma na swoim koncie ponad 28 tys. patentów i jest jednym z największych producentów BEV i hybryd typu plug-in. Chiński koncern ostrzy sobie zęby na Teslę i samodzielnie produkuje kluczowe części do samochodów elektrycznych, jak baterie, silniki czy elektronika napędu. W ostatnich latach firma opracowała takie przełomowe rozwiązania, jak Blade Battery, e-Platform 3.0 i technologia Cell to Body. Gigant działa w ponad 70 krajach i przeszło 400 miastach. W Europie prowadzi biznes od 1998 roku. Na podbój Polski BYD ruszył wiosną, a teraz na rynek wjeżdża duży SUV z nowatorską hybrydą. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda BYD Seal U DM-i. Oto 4,8-metrowy SUV

BYD Seal U DM-i to duży samochód. Na rynku powalczy z takimi modelami jak m.in. Kia Sorento czy Hyundai SantaFe. Liczby najlepiej oddają rozmach sylwetki. Chiński SUV ma 4,78 m długości, niemal 1,9 m szerokości i 1,67 m wysokości.

Od progu wita jasne wnętrze z pikowanymi fotelami, które nie tylko wyglądają atrakcyjnie, ale również podtrzymują ciało na zakrętach. Kierowca ma do dyspozycji dwa ekrany – wyświetlacz wskaźników przed sobą i obrotowy 15,6-calowy "tablet" na środku kokpitu. Za obsługę najważniejszych funkcji odpowiadają także fizyczne przyciski.

W obu rzędach jest wyjątkowo przestronne. Rozstaw osi 2,8 m zaowocował wygodnym i porządnie spasowanym wnętrzem. Bagażnik o pojemności 425 l (1440 l po złożeniu kanapy) bardziej pasuje do aut kompaktowych, przy tak okazałym nadwoziu mógłby być większy.

BYD Seal U DM-i to hybryda z silnikiem benzynowym 1.5 Turbo

Pod maską chiński SUV skrywa tajną broń – technologię DM-i (Dual Mode). To patent BYD na 325-konną hybrydę plug-in, który obejmuje jeden (197 KM) lub dwa silniki elektryczne (4x4 przednie koła napędza silnik 204 KM, a tylne – 163 KM) i benzynową jednostkę 1.5 Turbo/130 KM. Spalinowa sekcja ma dwa zadania – zachowuje się jak generator (doładowuje dużą baterię 18,3 kWh w czasie jazdy), ale jest połączona z kołami i w razie potrzeby wspomaga silniki EV. Stąd ten model jest bardziej elektryczny niż spalinowy, co daje się odczuć szczególnie przy płynnej jeździe. Dzięki dobremu wygłuszeniu w kabinie jest cicho nawet przy prędkościach ekspresowych. Na koniec trasy testowej komputer pokładowy wyświetlił 6,2 l/100 km - rewelacja, jak na 2-tonowego SUV-a z napędem 4x4 i mocą 323 KM pod maską. To nawet mniej niż podaje producent.

Mocny SUV z zasięgiem ponad 1000 km

BYD Seal U DM-i od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,9 s. Kierowcom powinien też spodobać się zasięg. 60-litrowy zbiornik paliwa i prąd generowany przez silnik spalinowy mają sprawić, że Seal U DM-i na jednym tankowaniu przejedzie nawet 1000 km.

Hybrydowy BYD Seal U DM-i kosztuje od 169 900 zł. Jaka gwarancja?

Hybrydowy BYD Seal U DM-i w Polsce jest dostępny w przednionapędowej wersji Boost i Design z napędem 4x4. W bazowej wersji kosztuje od 169 900 zł. Odmiana Design (silnik 1.5 turbo) - to wydatek od 209 900 zł. To bardzo dobra oferta, bo podobnie wycenieni konkurenci mają tylko silnik spalinowy albo klasyczną hybrydę. Kierowców ma też kusić 6-letnia gwarancja do przebiegu 150 tys. km (akumulator jest objęty 8-letnią ochroną do 200 tys. km).