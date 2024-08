Odcinkowy pomiar prędkości zaskoczy w nowych miejscach. Gdzie uważać? LISTA lokalizacji

Odcinkowy pomiar prędkości powiększy się o 43 nowe lokalizacje. Główny Inspektorat Transportu Drogowego na nowe kamery oraz ich instalację przy drogach wyda ok. 70 mln zł (dokładnie 69 918 699 zł; środki z KPO), co średnio daje 1,6 mln zł na każdy nowy OPP. Gdzie staną te urządzenia?

Miejsca montażu wskazali eksperci Instytutu Transportu Samochodowego (lokalizacje zebrano w poniższej tabeli). Nowy odcinkowy pomiar prędkości pojawi się w każdym województwie. Z 43 lokalizacji 26 przewidziano przy dziewięciu drogach ekspresowych, a 17 przy pięciu autostradach.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na 5 autostradach i 9 drogach ekspresowych. GITD wyda 70 mln zł

Zagęszczenie na poszczególnych trasach również robi wrażenie. Najwięcej nowych lokalizacji przewidziano na autostradzie A4 (8 OPP), autostradzie A1 (5 OPP) i drodze ekspresowej S7 (8 OPP).

Autostrada A4 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w pięciu województwach. Odpowiednio są to:

Dolnośląskie (węzeł Kąty Wrocławskie - węzeł Wrocław Południe oraz węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa),

Małopolskim (węzeł Kurdwanów - węzeł Wielicka, węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik i węzeł Brzesko - węzeł Tarnów Mościce),

Opolskie (węzeł Opole Zachód - MOP Prószków),

Podkarpackie (węzeł Rzeszów Wschód - węzeł Rzeszów Zachód),

Śląskie (węzeł Mikołowska - węzeł Murckowska).

Obecnie najbardziej zapracowany odcinkowy pomiar prędkości działa właśnie na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Od początku 2024 roku ujawnił 63 769 wykroczeń. Czyli na dobę łapał ponad 250 kierowców. Dla porównania drugi pod względem skuteczności OPP zamontowany na S7 (obwodnica Białobrzegów) przyłapał "tylko" 12 297 kierowców, czyli ponad pięć razy mniej.

Osiem odcinkowych pomiarów prędkości przy autostradzie A4. Autostrada A1 - o trzy mniej

Autostrada A1 trafi pod nadzór pięciu systemów OPP w dwóch województwach. Spis obejmuje odpowiednio:

Łódzkie (węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk oraz węzeł Kutno – węzeł Piątek),

Śląskie (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód).

Droga ekspresowa S7 i osiem nowych systemów odcinkowego pomiaru prędkości

Droga ekspresowa S7 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w czterech województwach. Odpowiednio są to:

Pomorskie (węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek - węzeł Nowy Dwór Gdański),

Warmińsko-mazurskie (Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe),

Mazowieckie (węzeł Tarczyn Południe – węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów),

Świętokrzyskie (S7 Kajetanów - węzeł Kielce Północ).

Nowy odcinkowy pomiar prędkości. W którym województwie najwięcej lokalizacji?

Najwięcej OPP przewidziano w woj. mazowieckim. Spis obejmuje aż osiem odcinkowych pomiarów prędkości. Nowe lokalizacje to:

autostrada A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów);

droga ekspresowa S2 (węzeł Konotopa – węzeł Opacz);

droga ekspresowa S7 to odcinkowy pomiar prędkości w dwóch nowych lokalizacjach (węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów);

droga ekspresowa S8 to odcinkowy pomiar prędkości w trzech nowych miejscach (węzeł Zielonka – węzeł Wołomin/Nowy Janków, Nadarzyn, węzeł Opacz – węzeł Puchały);

droga ekspresowa S17 (Garwolin Zachód – Garwolin Południe).

Cztery nowe OPP pojawią się w woj. pomorskim. Odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S7 dopilnuje kierowców w dwóch lokalizacjach: węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek – węzeł Nowy Dwór Gdański. Dwa kolejne to droga ekspresowa S6 (węzeł Gdańsk Owczarnia – węzeł Gdańsk Lotnisko oraz w. Karczemki – Gdańsk ul. Jabłoniowa).

Zachodniopomorskie także przywita kierowców czterema nowymi zestawami żółtych kamer. Odcinkowy pomiar prędkości "dostanie": autostrada A6 (węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica), droga ekspresowa S3 w dwóch lokalizacjach (Goleniów Północ – Pucie oraz Parłówko – Brzozowo), droga ekspresowa S6 to OPP w Kołobrzegu.

Warmińsko-mazurskie to również aż cztery nowe lokalizacje OPP. Droga ekspresowa S7 w tym województwie będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w trzech miejscach: Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ – węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki – węzeł Nidzica Południe. Ekspresówka S51 to OPP między węzeł Olsztyn Południe a Stawigudą.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w woj. śląskim będzie kontrolować kierowców na autostradach. Autostrada A1 to aż trzy nowe lokalizacje (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód). Z kolei autostrada A4 to nowy OPP od węzeł Mikołowska do węzeł Murckowska. Odcinkowy pomiar prędkości w pozostałych województwach opisuje tabela (niżej).

Odcinkowy pomiar prędkości w 43 miejscach. Mandaty polecą jak konfetti. Oto lista nowych lokalizacji

Odcinkowy pomiar prędkości dziś działa w 49 lokalizacjach. Żółte kamery od początku 2024 roku złapały już ponad 190 tys. kierowców. Z kolei 442 fotoradary zarejestrowały przeszło 460 tys. wykroczeń. Oznacza to, że oba typy urządzeń stosowanych przez CANARD złapały niemal 650 tys. sprawców. Przyjmując, że średnia kwota mandatu wynosi 350 zł (wykroczenia w przedziale 21-30 km/h – mandat od 300 do 400 zł), to wszystkie wezwania wysłane do kierowców opiewają na łączną kwotę 227,5 mln zł. Dużo? Niebawem będzie jeszcze więcej. Wystarczy spojrzeć na poniższą listę lokalizacji…

Lokalizacja nr Województwo Miejscowość początku OPP Miejscowość końca OPP Droga 1 Dolnośląskie węzeł Kąty Wrocławskie węzeł Wrocław Południe A4 2 Dolnośląskie węzeł Wrocław Północ węzeł Wrocław Stadion A8e 3 Dolnośląskie węzeł Krzyżowa węzeł Krzywa A4 4 Kujawsko-pomorskie węzeł Pruszcz węzeł Trzeciewiec S5 5 Lubelskie węzeł Kurów Zachód węzeł Nałęczów S17 6 Lubelskie Lublin Węglin Lublin Sławinek S19 7 Lubuskie węzeł Zielona Góra Północ węzeł Zielona Góra Południe S3 8 Lubuskie Gorzów Zachód Gorzów Południe S3 9 Łódzkie węzeł Piotrków Trybunalski Południe węzeł Kamieńsk A1 10 łódzkie węzeł Kutno węzeł Piątek A1 11 Małopolskie węzeł Kurdwanów węzeł Wielicka A4 12 Małopolskie węzeł Tarnów Centrum MOP Jawornik A4 13 Małopolskie węzeł Brzesko węzeł Tarnów Mościce A4 14 Mazowieckie węzeł Mińsk Mazowiecki węzeł Janów A2 15 Mazowieckie węzeł Konotopa węzeł Opacz S2 16 Mazowieckie węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska S7 17 Mazowieckie Garwolin Zachód Garwolin Południe S17 18 Mazowieckie węzeł Radom Północ węzeł Wolanów S7 19 Mazowieckie węzeł Zielonka węzeł Wołomin (Nowy Janków) S8 20 Mazowieckie Nadarzyn Nadarzyn S8 21 Mazowieckie węzeł Opacz węzeł Puchały S8 22 Opolskie węzeł Opole Zachód MOP Prószków A4 23 Podkarpackie węzeł Rzeszów Wschód węzeł Rzeszów Zachód A4 24 Podlaskie Kołaki węzeł Mężenin S8 25 Pomorskie węzeł Gdynia Chwarzno w. Gdynia Wielki Kack S7 26 Pomorskie węzeł Gdańsk Owczarnia węzeł Gdańsk Lotnisko S6 27 Pomorskie w. Karczemki Gdańsk ul. Jabłoniowa S6 28 Pomorskie Węzeł Dworek węzeł Nowy Dwór Gdański S7 29 Śląskie węzeł Mikołowska węzeł Murckowska A4 30 Śląskie węzeł Częstochowa Południe węzeł Woźniki A1 31 Śląskie wysokość miejscowości Brodowe węzeł Mykanów A1 32 Śląskie węzeł Zabrze Północ węzeł Zabrze Zachód A1 33 Świętokrzyskie Kajetanów węzeł Kielce Północ S7 34 Warmińsko-mazurskie Rychnowo Olsztynek S7 35 Warmińsko-mazurskie węzeł Pasłęk Północ węzeł Marzewo S7 36 Warmińsko-mazurskie węzeł Rączki węzeł Nidzica Południe S7 37 Warmińsko-mazurskie węzeł Olsztyn Południe Stawiguda S51 38 Wielkopolskie węzeł Koło węzeł Dąbie A2 39 Wielkopolskie węzeł Poznań Zachód węzeł Stęszew S5 40 Zachodniopomorskie węzeł Dąbie węzeł Rzęśnica A6 41 Zachodniopomorskie Goleniów Północ Pucie S3 42 Zachodniopomorskie Parłówko Brzozowo S3 43 Zachodniopomorskie Kołobrzeg Kołobrzeg S6

