Jaki samochód ma premier Mateusz Morawiecki?

Reklama

Według oświadczeń majątkowych (nie tylko najnowszego, ale też pierwszego i w II roku obecnej kadencji), premier RP Mateusz Morawiecki nie posiada na własność żadnego samochodu. Możliwe, że za zaplecze motoryzacyjne w rodzinie premiera odpowiada jego małżonka. Sam

Prezes Rady Ministrów zdecydowanie lepiej czuje się w zarządzaniu nieruchomościami i papierami wartościowymi. W oświadczeniu znajdziemy nie tylko dwa domy, mieszkanie, działkę rolną i 50% segmentu, ale też obligacje na kwotę blisko 4,5 miliona złotych. Nic więc dziwnego, że na cztery kółka już po prostu brakło czasu. Przynajmniej od strony oficjalnej.

Reklama

Janusz Kowalski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pod naszą lupę trafił także Janusz Kowalski. Obecny Minister Rolnictwa prywatnie zasiada za kółkiem Hondy CR-V czwartej generacji z 2016 roku. Według ministra szacowana wartość samochodu wynosi obecnie około 70 tysięcy złotych.

Oznacza to, że (bazując na cenach z najsłynniejszych portali aukcyjnych) Honda ministra prawdopodobnie nie ma bogatego wyposażenia, a napędza ją najmniejszy i najsłabszy w gamie silnik 1.6 i-DTEC, czyli 120-konny diesel. W innym wypadku wartość auta przekroczyłaby (oczywiście rynkowo) 80-90 tysięcy złotych. Poza samochodem Janusz Kowalski może pochwalić się współdzielonym z małżonką domem i 350 akcjami spółki Orlen.

Krzysztof Bosak – kandydat na prezydenta RP w 2020 roku

Przejdźmy do znanego polityka Konfederacji. Krzysztof Bosak aktywnie uczestniczy w tegorocznej kampanii wyborczej. Startował także w 2020 roku w wyborach prezydenckich, gdzie w I turze otrzymał 6,78%, przekładające się na ponad 1,3 miliona głosów. Obecnie mogliśmy go zobaczyć na wielu wiecach wyborczych swojej partii i na debacie TVP. Na wydarzenia – według oświadczenia majątkowego – mógł dojechać współdzielonym z małżonką Volvo V60 z 2012 roku.

Poseł nie określił wartości pojazdu, ani żadnych innych szczegółów o swoim egzemplarzu. Bazując na danych ze strony sejmowej, samochód w rękach małżeństwa pojawił się na przełomie 2020 i 2021 roku. Wcześniej – na czas tej kadencji – Krzysztof Bosak nie miał żadnego auta. Poza samochodem, w oświadczeniu posła możemy znaleźć oszczędności wynoszące ponad 85 tysięcy złotych, półtora Euro oraz… 0,08774 Bitcoina, co daje obecnie około 10 tysięcy złotych w kryptowalutach.

Borys Budka — były przewodniczący klubu PO

Poseł na sejm Borys Budka prywatnie porusza się po drogach za kierownicą hybrydowej Toyoty C-HR z 2018 roku. Wartość auta wraz z ubezpieczeniem została wyliczona na niecałe 134 tysiące złotych.

Poseł Budka widocznie nie przykłada większej uwagi do samochodu, szczególnie w stosunku do nieruchomości. Wspólnie z małżonką jest właścicielem domu oraz dwóch mieszkań. Na swoim koncie zgromadził oszczędności o wysokości 150 tysięcy złotych. Borys Budka spłaca także kredyt hipoteczny.

Zbigniew Ziobro – prokurator generalny i Minister Sprawiedliwości

Obecny Minister Sprawiedliwości to zdecydowanie kontrowersyjna postać w świecie polskiej polityki. Nic więc dziwnego, że Zbigniew Ziobro zadeklarował brak prywatnego samochodu – prawdopodobnie większość czasu porusza się rządowymi limuzynami SOP, a bardziej od auta jest mu potrzebna (wpisana w tę samą rubrykę – mienia ruchomego powyżej 10 tysięcy złotych) broń wartą 20 000 zł. Oprócz tego Zbigniew Ziobro wpisał do oświadczenia ponad 600 złotych oszczędności, dom rodzinny wraz z domkiem letniskowym na działce, gospodarstwo rolne o powierzchni 73 arów. W rękach ministra znajdują się też akty notarialne dwóch działek leśno-rolnych (1,4 ha oraz 1,1 ha) o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych.

Czym jeździ Grzegorz Braun?

Ciekawym oświadczeniem majątkowym może pochwalić się Grzegorz Braun, prezes partii Konfederacja Korony Polskiej. Według dokumentu poseł nie posiada swojego samochodu, nie ma też na własność żadnej nieruchomości, a jego oszczędności to niewiele ponad 900 złotych i 27 dolarów amerykańskich. Jest na to pewne wytłumaczenie: mimo łącznego dochodu wynoszącego niecałe 75 tysięcy złotych oraz… książek, Grzegorz Braun zaznaczył, że był „systematycznie okradany” przez prezydium sejmowe.

Ciekawe jest natomiast potwierdzanie braku swojego samochodu na tle opisywanych przez PAP licznych naruszeń w przepisach ruchu drogowego w 2021 roku. Najwyraźniej poseł poruszał się pożyczonym pojazdem.

Prywatny samochód Donalda Tuska

Donald Tusk obecnie porusza się głównie samochodem otrzymanym z SOP. Prywatnie jeździł Lexusem RX 450h, jednak w tym aucie widziano go w 2021 roku, a na rok 2023 jeszcze nie ma żadnych sprawdzonych informacji.

Reklama

Warto zaznaczyć, że w tej kadencji Donald Tusk nie zasiadał w sejmie, więc nie znajdziemy jego oświadczenia majątkowego na stronie rządowej.

Jarosław Kaczyński nie ma samochodu i… prawa jazdy?

Nic dziwnego, że w oświadczeniu majątkowym prezesa PiS nie znajdziemy żadnej informacji odnośnie posiadania prywatnego samochodu. Jarosław Kaczyński go po prostu nie potrzebuje: według wielu doniesień medialnych (sięgających nawet 2010 roku — między innymi Onet, czy Wyborcza), prezes partii rządzącej nie posiada prawa jazdy, bo go po prostu nie potrzebuje. Polityk osobiście jednak nigdy nie potwierdził braku uprawnień do prowadzenia samochodów. Mimo wszystko Kaczyński porusza się wyłącznie limuzynami partyjnymi, czyli przykładowo Skodą Superb, jako pasażer tylnej kanapy.