Kia zamiast Honkera w polskiej armii, Koreańczycy prężą muskuły w Kielcach

Kia projektowaniem, rozwojem i produkcją pojazdów wojskowych na potrzeby koreańskiej armii zajmuje się od 1973 roku. Pełni funkcję narodowej firmy przemysłu obronnego. Jej najróżniejszego typu samochody przystosowane do wymagań żołnierzy są także wykorzystywane przez siły zbrojne przynajmniej 20 krajów świata. Do tej listy niedawno dołączyła Polska…

Kia za pośrednictwem Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) dostarczy polskiej armii 400 sztuk lekkich pojazdów rozpoznawczych z napędem 4x4 dla pododdziałów rozpoznania w wojskach pancerno-zmechanizowanych. Kia Light Tactical Vehicle, czyli KLTV mają zastąpić Honkery. Wartość kontraktu to ok. 1,2 mld zł. PGZ na mocy umowy z azjatyckim koncernem najpierw za pośrednictwem swojej śląskiej spółki Rosomak zajmie się dostosowaniem tych aut do potrzeb polskiego wojska. Samochody "po polonizacji" mają trafić do żołnierzy w latach 2024-2030. Następna faza to już produkcja.

Kia ATV dla wojska 5-metrową gwiazdą w Kielcach. Co to za pojazd?

Nic więc dziwnego, że podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Koreańczycy mają imponujące stoisko, a jego największą gwiazdą jest modułowy pojazd terenowy ATV (All-Terrain Vehicle). Cóż to za wóz?

Nowa Kia ATV wykorzystuje podwozie SUV-a Mohave. Stylistycznie można doszukać się podobieństw do amerykańskiego Hummera. Samochód ma ponad 5 m długości, 1,9 m szerokości i tyle samo wysokości. Prawie 2,9 m rozstawu osi przełożyło się na pojemne wnętrze. ATV bez uzbrojenia waży 2500 kg (dmc 3250 kg).

Wojskowa Kia zwrotna niemal jak Sportage

Możliwości w terenie? Prześwit 220 mm. Wojskowa Kia pokonuje przeszkody o nachyleniu podłużnym 60 proc. Kąt natarcia, to maksymalny kąt przedniej części samochodu zanim nadwozie zahaczy o grunt - w przypadku ATV wynosi 30 stopni. Kąt zejścia, czyli maksymalny kąt podjazdu tyłem z powierzchni poziomej bez dotknięcia podłoża, dla tego auta wynosi 25 stopni. Promień skrętu wynosi 6,5 m, czyli ciut więcej niż kompaktowa Kia Sportage.

Elektryczna Kia ATV zaskoczy wroga. Prąd produkuje z wodoru

Wreszcie napęd. Kia ATV wykorzystuje ogniwa paliwowe do przetwarzania wodoru w energię elektryczną. To oznacza, że samochód w ciszy może prowadzić zwiad, czy zaskoczyć wroga. Zbiornik mieści 6,3 kg wodoru. Silnik elektryczny produkuje ponad 122 KM mocy i 200 Nm momentu obrotowego. Firma utrzymuje, że nowy pojazd ATV będzie wykorzystywany nie tylko do celów wojskowych, ale również w wielu innych dziedzinach, m.in. jako samochód dostawczy, a nawet rekreacyjny.

Kia pracuje nad jazdą autonomiczną na polu walki

Koreańczycy pracują także nad zastosowaniem jazdy autonomicznej. Ta technologia miałaby zapewnić większe bezpieczeństwo zaopatrzenia umożliwiając m.in. bezzałogowe dostawy sprzętu czy uzbrojenia podczas działań operacyjnych na wrogim terenie.