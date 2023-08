Reklama

Urząd miasta stołecznego informuje, że w związku z obchodami Święta Wojska Polskiego mogą wystąpić spore utrudnienia dla kierowców. Wiele ulic zostanie wyłączonych z ruchu, będzie też obowiązywać na nich zakaz zatrzymywania. Z ograniczeniami będą musieli się liczyć także piesi i rowerzyści. Warto zwracać uwagę na tablice informacyjne. Na wybranych odcinkach ruchem kierować będą też policjanci lub inne służby państwowe. Oto szczegóły.

Defilada w Warszawie – te ulice będą zamknięte

Reklama

Od poniedziałku 14 sierpnia od godziny 20:00 do wtorku 15 sierpnia do 18:00 całkowicie zamknięte dla ruchu będą ulice:

Wisłostrada (obie jezdnie ulic Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska i Solec) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela; połączenia z Wisłostradą nie będą miały: Trasa AK i most Grota-Roweckiego, aleja „Solidarności” i most Śląsko-Dąbrowski, most Poniatowskiego, a z ulicy Czerniakowskiej będzie można pojechać tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most Łazienkowski);

jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa na odcinku od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina;

Gwiaździsta od ulicy Podleśnej do Wisłostrady;

Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady (z ulicy Gwiaździstej będzie można pojechać tylko w kierunku placu Wilsona);

Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela);

Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (zakaz zatrzymywania się);

Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się);

Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się);

Wodna i Steinkellera,

Grodzka i Nowy Zjazd od alei „Solidarności” do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod mostem pomiędzy ulicami Grodzką i Nowy Zjazd),

Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się);

Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się);

Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz zatrzymywania się);

Dobra od ulicy Karowej do Lipowej (zakaz zatrzymywania się);

Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej (zakaz zatrzymywania się);

Wybrzeże Kościuszkowskie i Jaracza pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Dobrą (zakaz zatrzymywania się);

Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej (zakaz zatrzymywania się);

Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego (zakaz zatrzymywania się);

Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady,

Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

Łazienkowska,

Rozbrat, Myśliwiecka i Szwoleżerów od Górnośląskiej do Wisłostrady (możliwy będzie jedynie dojazd do posesji),

29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.

Mostowa i Boleść od ulicy Freta do Wisłostrady oraz ulica Bugaj (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela).

Objazdy będą prowadzone ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Na lewym brzegu Wisły kierowcy jadący od strony Łomianek będą kierowani do ulicy Marymonckiej. Dalej mogą pojechać ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

Uwaga! W trakcie defilady całkowicie zamknięte dla samochodów będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Nie da się przejechać również mostem Świętokrzyskim.

Defilada na Wisłostradzie – piesi i rowerzyści z ograniczeniami

Podczas uroczystości zostaną zamknięte ścieżki rowerowe wzdłuż Wisłostrady od ulicy Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Przejechać rowerem przez Wisłostradę nie będzie można też na wysokości ulic Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej.

Od godziny 8:00 do 15:00 we wtorek 15 sierpnia piesi i rowerzyści nie będą mogli korzystać z dolnego poziomu mostu Gdańskiego. Od 13:00 do 16:00 zamknięty dla nich będzie także most Śląsko-Dąbrowski. Dodatkowo od 12:30 do momentu oddania salutu armatniego będzie obowiązywać zakaz przejścia bulwarami nad Wisłą na wysokości Starówki.

Defilada w Warszawie – inne uroczystości

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego kierowcy muszą ponadto liczyć się z utrudnieniami w ruchu w kilku innych miejscach stolicy. O godziny 10:00 odbędzie się msza w katedrze polowej Wojska Polskiego przy placu Krasińskich, a o 12:00 uroczysta zmiana warty honorowej przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Reklama

W godzinach 9:00-10:00 utrudnienia w ruchu związane z biegiem „Piątka z Żołnierzem” wokół PGE Narodowego, będą występowały na ulicach Sokolej i zjeździe z alei Poniatowskiego na Wybrzeże Szczecińskie.

Z kolei od 10:00 do 13:00 zaplanowane jest zgromadzenie pod katedrą praską przy ul. Floriańskiej 3, a następnie przemarsz uczestników ulicami: Floriańską, Jagiellońską, przez plac Hallera, Dąbrowszczaków, Inżynierską, Stalową i Szwedzką przed budynek przy ulicy Szwedzkiej 2.

Defilada w Warszawie – zmiany w komunikacji miejskiej

Urząd miasta informuje, że w godzinach 10:00-14:00 w trakcie uroczystości na placu Piłsudskiego trasami objazdowymi pojadą autobusy linii: 100, 111, 116, 180, 503, 128, 175, 178, 518, 222.

Od godziny 20.00 w poniedziałek 14 sierpnia do 18:00 kolejnego dnia objazdami będą kursowały linie: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 517, N16, N33, N83.

Swoje trasy zmienią także podczas zamknięcia mostów Gdańskiego i Śląsko-Dąbrowskiego, we wtorek 15 sierpnia w godzinach 14:00-15:00 linie autobusowe: 100, 160, 190, 409 i 500, a jeśli zamknięty zostanie ruch na mostach (taką decyzję mogą podjąć odpowiednie służby), to tramwaje linii: 1, 4, 6, 20, 23, 26, 28, 73, 78, 79, T będą kursowały w pętlach po obu stronach Wisły.