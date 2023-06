Reklama

Toyota Land Cruiser to najdłużej produkowany model japońskiej marki. Legenda tego auta zaczęła się 70 lat temu. W 1951 roku powstała Toyota BJ – oparta na prostym podwoziu lekkiej ciężarówki typu SB i z benzynowym silnikiem o pojemności 3386 cm3. Miała niezwykłe jak na tamte czasy właściwości terenowe, co udowodniła podczas testu na Fuji. Dwa samochody podjechały do szóstej stacji kolejki na świętej górze Japończyków.

Takiego wyczynu nie dokonał wcześniej żaden pojazd. Obserwatorzy, głównie przedstawiciele policji i służb państwowych, byli pod wrażeniem, co poskutkowało zamówieniami. Land Cruiser początkowo był dostępny tylko w Japonii. Jego eksport rozpoczął się od serii 20, wprowadzonej na rynek w listopadzie 1955 roku, cztery lata po premierze pierwszej generacji. Na samym początku eksportowano mniej niż 100 sztuk rocznie. W 1965 roku, 10 lat po rozpoczęciu sprzedaży poza granicami Japonii, ta liczba wzrosła do 10 tys. aut rocznie.

Toyota Land Cruiser w Polsce od ręki. To dobra inwestycja?

Land Cruiser dziś jest sprzedawany w około 170 krajach i regionach, a jego roczna globalna sprzedaż sięga 400 tys. samochodów. Jednocześnie jest przedstawicielem wymierającego gatunku – samochodów z napędem 4x4, reduktorem i ramową konstrukcją. Zakup takiego auta po kilku latach może okazać się dobrą inwestycją – szczególnie w dobie wszechobecnej elektryfikacji wszystkiego co jeździ. W Polsce Toyota ma jeszcze ostatnie sztuki Land Cruisera obecnej generacji i kusi dostępnością niemal od ręki. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota Land Cruiser tylko z silnikiem Diesla. Jakie spalanie i osiągi?

Toyota Land Cruiser skrywa pod maską turbodoładowany silnik DieslaD-4D o pojemności 2,8 l i mocy 204 KM oraz maksymalnym momencie obrotowym 500 Nm. Jednostka współpracuje z automatyczną skrzynią biegów o 6 przełożeniach. Terenówka przyspiesza to na od 0 do 100 km/h w 9,9 s. Średnie zużycie paliwa to ok. 9,9 l/100 km. Jednak ważniejsze są zdolności w terenie.

Toyota Land Cruiser i dzielność w terenie

Na bezdrożach Land Cruiserowi pary nie brakuje. Minimalny prześwit podwozia wynosi 215 mm. Reduktor, stały napęd 4x4 i blokady dwóch dyferencjałów pozwalają sprawnie jeździć po błocie, piachu i skałach. Co więcej, nawet mniej doświadczeni kierowcy dzięki licznym elektronicznym asystentom mogą poczuć się bezpieczniej w trudnych sytuacjach off-roadowych - kąt natarcia 31 stopni, kąt zejścia 25 stopni i kąt rampowy wynoszący 22 stopnie gwarantują, że auto swobodnie poradzi sobie w terenie. Z kolei aktywne stabilizatory (i opcjonalne pneumatyczne zawieszenie) zapewniają wysoki komfort jazdy na szosie.

Oczywiście, jeśli ktoś sobie życzy, to specjaliści mogą zmienić jego Toyotę w bestię zdolną sobie poradzić z najcięższymi wyprawami. I nie chodzi tylko o dołożenie wyciągarki z zestawem zbloczy do samodzielnego wydobywania się z trudnego terenu…

Toyota Land Cruiser i cena w Polsce. Dwie wersje do wyboru, kto pierwszy ten lepszy

Toyota Land Cruiser obecnie jest dostępna w dwóch wersjach wyposażeniowych. Poziom Prestige obejmuje m.in. przednie i tylne czujniki parkowania, podgrzewaną kierownicą, podświetlany stopień boczny ułatwiający wsiadanie, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, opuszczające się podczas cofania lusterka zewnętrzne czy inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu. Taki samochód kosztuje od 299 tys. zł.

Land Cruiser Invincible to znacznie lepszy standard i cena od 329 tys. zł. Lista wyposażania zawiera system 4 kamer monitorujących obraz wokół pojazdu w 6 różnych perspektywach (Multi-Terrain Monitor), skórzaną tapicerkę z perforacją (skóra naturalna i syntetyczna), wentylowane fotele przednie, podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie, system Premium Audio JBL z 14 głośnikami, nawigację satelitarną Toyota Touch 2 with GO w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map, system zmiennej charakterystyki napędu w zależności od terenu (Multi-Terrain Select).