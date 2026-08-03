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W tym tygodniu wielka akcja policji. Posypią się prawa jazdy

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
57 minut temu
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Policja kontroluje kierowców
Policja przez cały tydzień nie przewiduje taryfy ulgowej. Za przekroczenie prędkości grozi nawet utrata prawa jazdy i wysoki mandat/dziennik.pl
Dziś, w poniedziałek 3 sierpnia, rusza szeroko zakrojona akcja policji, w którą zaangażowane są nie tylko polskie służby. Kulminację działań i maraton kontroli nasza drogówka zapowiada na piątek 7 sierpnia. Taryfy ulgowej nie będzie – dla wielu sypną się nie tylko wysokie mandaty, ale i 3-miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów.

Kierowcy pod lupą policji. Rusza wielka akcja "Prędkość"

Policja już od samego świtu rusza z akcją "Prędkość". Działania mają charakter międzynarodowy, a za ich koordynację odpowiada Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego ROADPOL. Mobilizacja funkcjonariuszy drogówki potrwa od poniedziałku 3 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia.

W Polsce maraton kontroli zaplanowano na piątek 7 sierpnia – usłyszałem w Komendzie Głównej Policji. Kierowcy mogą być pewni, że na drogi wyjadą nieoznakowane radiowozy grup SPEED oraz oznakowane patrole wyposażone w mierniki laserowe z wizualizacją obrazu. Dla wielu zmotoryzowanych może to oznaczać poważne kłopoty – szczególnie że nowe przepisy zbierają wyjątkowo obfite żniwo.

Nowe przepisy zbierają żniwo. Ponad 50 km/h również poza miastem

Przypomnijmy: 3 marca wszedł w życie nowy powód do zatrzymania prawa jazdy "na miejscu". Jeśli kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym – na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – traci dokument na 3 miesiące (dokładnie tak samo, jak w terenie zabudowanym). Oprócz pożegnania się z blankietem grozi za to mandat w wysokości co najmniej 1500 zł oraz 13 punktów karnych.

Krótko mówiąc: zniknął dawny "wentyl bezpieczeństwa". Przejechanie za znak D-43 (koniec obszaru zabudowanego) przestało chronić przed utratą prawa jazdy. Efekty nowych sankcji dają do myślenia.

Z najnowszych danych KGP wynika, że od początku marca za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych prawo jazdy straciło już ponad 4,2 tys. osób. Prosta matematyka wskazuje, że jeśli tempo kontroli i zachowanie kierowców nie ulegną zmianie, do końca roku liczba ta wzrośnie do około 10,4 tys.

28 700 kierowców straci prawo jazdy. Matematyka nie wybacza

Z kolei za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym policjanci zatrzymali do tej pory ponad 10,5 tys. praw jazdy. Oznacza to, że każdego dnia dokument traci średnio ponad 50 kierowców, a do końca roku statystyka ta powiększy się o kolejne 18,3 tys. zatrzymań.

Gdy połączymy obie te statystyki, bilans przyprawia o dreszcze: w 2026 roku prawo jazdy za zbyt szybką jazdę może stracić łącznie ponad 28 700 osób. Dla porównania – w całym pierwszym półroczu 2025 roku dokument na 3 miesiące za ciężką nogę w terenie zabudowanym straciło ponad 12,2 tys. zmotoryzowanych.

Eksperci ostrzegają: Aż 8 na 10 kierowców w strefie ryzyka

Eksperci ostrzegają, że zaostrzone zasady mogą uderzyć w ogromną większość polskich zmotoryzowanych.

– Wyniki badań europejskiego projektu Baseline, przeprowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego, pokazują, że aż 79 proc. polskich kierowców przekracza limity dozwolonych prędkości poza obszarem zabudowanym – powiedziała dziennik.pl Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Nadmierna prędkość od lat pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. W zeszłym roku policjanci ujawnili ponad 2,5 mln przypadków przekroczenia prędkości, co stanowi wzrost o prawie 4 proc. rok do roku.

Kurs w WORD już nie uratuje prawka. Koniec z kasowaniem punktów

Kierowcy z ciężką nogą powinni także pamiętać, że od 3 czerwca obowiązują zaostrzone zasady redukcji punktów karnych na kursach w WORD. Obecnie obowiązuje nowy katalog wykroczeń, za które punkty nie mogą być już kasowane podczas dodatkowych szkoleń. Z listy awaryjnego czyszczenia konta definitywnie wypadły niemal wszystkie wykroczenia przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu (pieszym i rowerzystom) oraz przekroczenia prędkości o więcej niż 30 km/h.

Oznacza to, że jeśli podczas nowej akcji policji kierowca wpadnie na zbyt szybkiej jeździe, nie będzie mógł już "odkupić" punktów na wykładach. Zostaną na jego koncie przez 2 lata od daty opłacenia mandatu

Ograniczenia prędkości w Polsce. Łatwo o kosztowny błąd

Obowiązujące limity określa art. 20 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t wyglądają one następująco:

  • Obszar zabudowany – 50 km/h
  • Strefa zamieszkania – 20 km/h
  • Poza obszarem zabudowanym (droga jednojezdniowa) – 90 km/h
  • Poza obszarem zabudowanym (droga dwujezdniowa) – 100 km/h
  • Droga ekspresowa jednojezdniowa – 100 km/h
  • Droga ekspresowa dwujezdniowa – 120 km/h
  • Autostrada – 140 km/h

Taryfikator mandatów. Ile kosztuje pośpiech w 2026 roku?

Konsekwencje finansowe za zbyt szybką jazdę są wyjątkowo dotkliwe. Przekroczenie limitu o ponad 10 km/h wiąże się już z nieuchronnym mandatem. Warto też pamiętać o zasadzie recydywy – jeśli kierowca popełni to samo wykroczenie w ciągu 2 lat od poprzedniego, stawka mandatu od przekroczenia o 31 km/h wzwyż rośnie dwukrotnie:

Przekroczenie prędkości

Mandat

Punkty karne

do 10 km/h

50 zł

1 pkt

11–15 km/h

100 zł

2 pkt

16–20 km/h

200 zł

3 pkt

21–25 km/h

300 zł

5 pkt

26–30 km/h

400 zł

7 pkt

31–40 km/h

800 zł / 1600 zł (recydywa)

9 pkt

41–50 km/h

1000 zł / 2000 zł

11 pkt

51–60 km/h

1500 zł / 3000 zł

13 pkt

61–70 km/h

2000 zł / 4000 zł

14 pkt

ponad 70 km/h

2500 zł / 5000 zł

15 pkt

Policja
Policja kontroluje kierowcę
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Źródło dziennik.pl
Tematy: samochódkierowcamandatpolicja
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Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

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