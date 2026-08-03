Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 sierpnia benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie

Sprawdziłem nowe cenniki na stacjach. Benzyna 95 najdroższa od czterech lat

Cena benzyny 95 wystrzeliła w kierunku 8 zł za litr, a diesel rozpędza się do przebicia granicy 9 zł – tak wygląda rynkowa rzeczywistość, której nie znajdziecie w prognozach analityków. Stawki na dystrybutorach przebiły już najwyższe poziomy z 2022 roku.

Żeby zobaczyć skalę podwyżek, wystarczy porównać aktualne ceny z notowanymi przed rokiem, kiedy w połowie wakacji benzyna 95 kosztowała 5,85 zł/l, a za diesla płaciliśmy 6,04 zł/l. Co to oznacza w praktyce? Sprawdziłem o poranku, jak stacje paliw dyktują nowe warunki.

Benzyna 95 i diesel drożeją bez limitów. Oto ile naprawdę płacimy na stacjach Orlen, MOL, Circle K, BP i Shell

Moje zdjęcia pylonów największych sieci potwierdzają, że MOL, Shell i Circle K wyciskają kierowców jak cytryny. Orlen, BP i Amic także odleciały z cenami benzyny 95 oraz diesla. Oto jak wyglądają aktualne koszty tankowania na poszczególnych stacjach:

Benzyna 95: Kosztuje już 7,79 zł/l – najwyższej ceny żąda dzisiaj węgierski MOL. Także Circle K z ceną 7,77 zł/l jest o włos od przebicia granicy 8 zł. Shell próbuje dorównać w tym wyścigu i uraczył kierowców stawką 7,74 zł/l. Orlen i BP jednogłośnie ustaliły poziom 7,69 zł/l. Taniej można zatankować na stacjach Amic i Moya – ceny zatrzymały się odpowiednio na 7,56 zł/l i 7,57 zł/l. Sytuacja na rynku hurtowym docisnęła nawet stacje przy marketach: Carrefour sprzedaje najpopularniejsze paliwo po 7,29 zł/l , a Auchan po weekendzie podniósł cenę z 7,09 zł/l do 7,39 zł/l (podwyżka aż o 30 groszy).

– najwyższej ceny żąda dzisiaj węgierski MOL. Także Circle K z ceną jest o włos od przebicia granicy 8 zł. Shell próbuje dorównać w tym wyścigu i uraczył kierowców stawką 7,74 zł/l. Orlen i BP jednogłośnie ustaliły poziom 7,69 zł/l. Taniej można zatankować na stacjach Amic i Moya – ceny zatrzymały się odpowiednio na 7,56 zł/l i 7,57 zł/l. Sytuacja na rynku hurtowym docisnęła nawet stacje przy marketach: Carrefour sprzedaje najpopularniejsze paliwo po , a Auchan po weekendzie podniósł cenę z 7,09 zł/l do 7,39 zł/l (podwyżka aż o 30 groszy). Diesel (ON): W przypadku oleju napędowego powoli pojawia się pytanie, kiedy ceny przebiją poziom 9 zł. Najdroższy diesel widziałem dzisiaj na stacji MOL – za 8,44 zł/l . Shell sprzedaje dziś ON za 8,19 zł/l. Nieznacznie taniej można zatankować na Circle K – 8,17 zł/l. Orlen, BP i Amic umówiły się na cenę 8,14 zł/l. Sieć Moya ustaliła stawkę na poziomie 8,12 zł/l. Na stacji Auchan diesel zdrożał z 7,88 zł/l do 8,09 zł/l, a Carrefour podniósł cenę z 7,89 zł/l do 7,99 zł/l.

W przypadku oleju napędowego powoli pojawia się pytanie, kiedy ceny przebiją poziom 9 zł. widziałem dzisiaj na stacji MOL – . Shell sprzedaje dziś ON za 8,19 zł/l. Nieznacznie taniej można zatankować na Circle K – 8,17 zł/l. Orlen, BP i Amic umówiły się na cenę 8,14 zł/l. Sieć Moya ustaliła stawkę na poziomie 8,12 zł/l. Na stacji Auchan diesel zdrożał z 7,88 zł/l do 8,09 zł/l, a Carrefour podniósł cenę z 7,89 zł/l do 7,99 zł/l. LPG: Za autogaz zapłacimy obecnie od 3,19 zł/l (najniższa stawka, którą zastałem na stacjach Amic i Carrefour) do 3,29 zł/l (MOL).

Za autogaz zapłacimy obecnie (najniższa stawka, którą zastałem na stacjach Amic i Carrefour) (MOL). Rekordzista najdroższego paliwa: Shell "zawstydził" wszystkich – litr benzyny V-Power Racing kosztuje na tej stacji aż 9,22 zł/l, a diesel V-Power to już 8,84 zł/l. BP za benzynę 98 Ultimate żąda 8,49 zł/l. Z kolei Circle K diesla miles plus sprzedaje po 8,57 zł/l.

Ceny na stacji paliw Circle K / Tomasz Sewastianowicz

Ceny na stacji paliw MOL / Tomasz Sewastianowicz

Kierowcy wykorzystują lukę na BP. Paliwo premium w cenie zwykłego

Podczas mojego porannego objazdu zauważyłem atrakcyjną dla kierowców anomalię, znaną jeszcze z czasów tarczy CPN. Na stacjach sieci BP zwykły diesel oraz uszlachetniona odmiana ON Ultimate kosztują dzisiaj dokładnie tyle samo – po 8,14 zł/l.

W tak dynamicznej i niekorzystnej sytuacji rynkowej taka okazja może potrwać zaledwie kilka godzin. Warto wykorzystać ten moment na zalanie paliwa premium bez żadnej dopłaty.

Na stacji BP zwykły diesel oraz uszlachetniona odmiana ON Ultimate kosztują tyle samo – po 8,14 zł/l / Tomasz Sewastianowicz

Benzyna 95 po 8 zł za litr? Życie już wyprzedziło tabelki analityków

Rafał Zywert z biura Reflex w swojej najnowszej prognozie na najbliższy tydzień zauważa, że olej napędowy jest najdroższy od końca marca, czyli okresu sprzed wprowadzenia pakietu CPN "Ceny Paliw Niżej".

– Średnia krajowa cena benzyny 95 ustanowiła nowy tegoroczny rekord na poziomie 7,51 zł/l. Benzyna 95 jest najdroższa od czerwca 2022 roku, kiedy padł historyczny rekord na poziomie 7,97 zł/l – wskazał analityk.

A co naprawdę dzieje się na stacjach? Zestawienie oficjalnych prognoz ze stawkami, które przed chwilą zastałem przy tankowaniu, czarno na białym pokazuje skalę zaskoczenia:

Paliwo Prognoza e-petrol.pl (po poniedziałku) Nowa prognoza biura Reflex Realne ceny na stacjach (stan z poranka) Benzyna 95 7,34 – 7,48 zł/l 7,55 zł/l (wzrost o 4 gr) 7,29 – 7,79 zł/l (najtaniej: Carrefour, najdrożej: MOL) Olej napędowy (ON) 8,09 – 8,27 zł/l 8,19 zł/l (wzrost o 16 gr) 7,99 – 8,44 zł/l (najtaniej: Carrefour, najdrożej: MOL) Autogaz (LPG) 3,01 – 3,10 zł/l 3,11 zł/l (bez zmian) 3,19 – 3,29 zł/l (najtaniej: Carrefour, najdrożej: MOL)

Ceny na stacji paliw Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Złe wieści dla kierowców. Nawet gaz LPG przyspieszy na początku sierpnia

Mój poranny objazd dowodzi jednego: najnowsze prognozy analityków już straciły ważność – rzeczywistość jest zdecydowanie szybsza od raportów. MOL, Circle K i BP prowadzą w tym cenowym wyścigu – benzyna 95 (z cenami sięgającymi 7,79 zł/l) z dużym zapasem przebiła już maksymalny pułap szacowany przez biuro Reflex (7,55 zł/l) oraz e-petrol.pl (7,48 zł/l).

Zawirowania dotkną również kierowców aut z instalacją LPG. Choć prognozy przewidują stabilizację sytuacji i średnie ceny autogazu w okolicach 3,01–3,10 zł/l, rzeczywiste stawki na stacjach (choćby na stacjach MOL) to już 3,29 zł/l. Jedynie Carrefour ze stawką 3,19 zł/l próbuje jeszcze zachować zdrowy rozsądek. Zdaniem analityków e-petrol.pl kierunek zmian na rynku hurtowym tego paliwa wskazuje na to, że spadkowa tendencja może się odwrócić już na początku sierpnia.

Dlaczego płacimy jak za 140 dolarów? Noblista wskazuje ukrytego winowajcę

Dlaczego ceny na stacjach rosną szybciej niż notowania samego surowca na giełdach? Laureat Nagrody Nobla prof. Paul Krugman zwraca uwagę, że chociaż ropa Brent kosztuje ok. 98 dolarów za baryłkę, to dla końcowego użytkownika realny koszt paliwa odpowiada stawce aż 140 dolarów.

Wszystko przez brak mocy przerobowych w rafineriach na świecie – to efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie, blokady kluczowych szlaków morskich oraz skutecznego niszczenia infrastruktury energetycznej Rosji przez Ukrainę. W rezultacie marża rafineryjna poszybowała z 25 do aż 65 dolarów na baryłce, co radykalnie podnosi koszt wyprodukowania każdego litra gotowej benzyny czy diesla, zanim ten w ogóle trafi do cysterny.

Ceny na stacji paliw Shell / Tomasz Sewastianowicz

Kiedy powróci pakiet CPN? Premier Tusk odkrył karty, będzie górny limit cen paliw

Jeszcze niedawno premier Donald Tusk studził nastroje kierowców. Jednak rzeczywistość na stacjach okazuje się silniejsza. Szef rządu zapowiedział wprowadzenie osłonowego pakietu CPN z górnym limitem cen paliw na koniec wakacji – czyli w okresie intensywnych powrotów z urlopów.

– Przynajmniej na ten czas, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli na koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw. Przygotowujemy się do tego, ale to wszystko kosztuje pieniądze – wskazał premier.

Regulowane stawki mają obowiązywać przynajmniej przez dwa ostatnie tygodnie sierpnia, jeśli niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie wywoła kolejny skok notowań surowca. Równolegle wiceminister energii Konrad Wojnarowski potwierdził, że resort pracuje nad możliwym, czasowym obniżeniem podatku VAT na paliwa.

Nowa tarcza ma zostać sfinansowana z kieszeni koncernów paliwowych, a nie bezpośrednio z budżetu państwa, który na poprzednią edycję wydał 4,7 mld zł. Tusk wykluczył przy tym pomysł obniżania marż wyłącznie Orlenowi. Jego zdaniem uderzyłoby to w polską spółkę i sfinansowało przewagę zagranicznych sieci, takich jak koncerny arabskie czy węgierski MOL.

Ceny na stacji paliw Moya / Tomasz Sewastianowicz

Ceny na stacji paliw Auchan / Tomasz Sewastianowicz

Ceny na stacji paliw Carrefour / Tomasz Sewastianowicz