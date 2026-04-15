Remontowy armagedon na S8. Od dziś kierowcy utkną w gigantycznych korkach

Remontowy armagedon na S8. Dlaczego będzie aż tak źle?

Choć GDDKiA zaplanowała prace głównie na godziny nocne (20:00-5:00), skala przedsięwzięcia i znaczenie tej drogi sprawiają, że utrudnienia odczujemy wszyscy. Warszawski odcinek S8 to "wąskie gardło" polskiego systemu dróg – w ciągu doby przejeżdża tędy nawet 185 tysięcy pojazdów, w tym 9-14 tys. ciężarówek.

Co czeka kierowców na S8 od dzisiejszej nocy?

Nagłe zwężenia : Drogowcy będą zajmować połowę szerokości jezdni na odcinkach o długości do 1 km.

: Drogowcy będą zajmować połowę szerokości jezdni na odcinkach o długości do 1 km. Drastyczne limity: Na remontowanych fragmentach prędkość zostanie ograniczona do 60 km/h.

Remont rozpocznie się na odcinku pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marki i będzie prowadzony na połowie szerokości jezdni. Na początek drogowcy zamkną lewą część ciągu głównego w kierunku Białegostoku. Po dotarciu do węzła Marki prace przeniosą się na lewą część jezdni w przeciwnym kierunku.

Po dotarciu do węzła Łabiszyńska drogowcy wrócą na kierunek Białystok i zajmą prawą część jezdni. Prace prowadzone będą na odcinkach o długości od 600 do 1000 m. Najpierw będzie frezowana stara nawierzchnia, a następnie ułożona nowa i wykonane oznakowanie poziome.

Zmiany, które zostaną na stałe

Remont S8 to nie tylko wymiana asfaltu. To operacja, która docelowo ma udrożnić trasę, ale zanim to nastąpi, kierowcy muszą przejść przez komunikacyjny paraliż. Plan zakłada:

likwidację pasa awaryjnego na węźle Powązkowska (kier. Białystok) na dł. ok. 400 m;

(kier. Białystok) na dł. ok. 400 m; likwidację pasa awaryjneg o na jezdni głównej S8 pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Gwiaździstą (jezdnia w stronę Białegostoku na dł. 700m, jezdnia w kierunku Poznania ok. 900 m);

o na jezdni głównej S8 pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Gwiaździstą (jezdnia w stronę Białegostoku na dł. 700m, jezdnia w kierunku Poznania ok. 900 m); na węźle Modlińska, na jezdni zbiorczo rozprowadzającej (kier. Poznań) wprowadzenie dwóch pasów ruchu na wprost oraz wprowadzenie zawężenia z dwóch do jednego pasa ruchu na łącznicy z Białołęki kierujące ruch pojazdów na most Grota Roweckiego.

Harmonogram prac na S8. Kwiecień-październik 2026

Kwiecień-czerwiec: Intensywna wymiana nawierzchni (największe utrudnienia nocne).

Intensywna wymiana nawierzchni (największe utrudnienia nocne). Lipiec-październik: Nowa organizacjia ruchu, malowanie oznakowania i prace wykończeniowe.

Rada dla podróżujących: Jeśli planujesz przejazd tranzytowy trasą S8 między 20:00 a 6:00 rano, rozważ objazd przez południową obwodnicę Warszawy (S2) lub przygotuj się na dodatkowe kilkadziesiąt minut w zatorze.

Ponad 11 lat w użytkowaniu

Droga ekspresowa S8 pomiędzy węzłami Powązkowska i Marki była rozbudowywana w dwóch etapach. Odcinek w. Modlińska - w. Marki – został oddany do ruch w 2012 r., natomiast pomiędzy węzłami Powązkowska i Modlińska w 2015 r.