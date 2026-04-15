Remontowy armagedon na S8. Od dziś kierowcy utkną w gigantycznych korkach

Tomasz Sewastianowicz
wczoraj, 20:13
Trasa S8 w Warszawie
W nocy ze środy na czwartek rozpocznie się remont nawierzchni kolejnego fragmentu S8 w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marki/PAP
To nie są dobre wiadomości dla kierowców podróżujących przez stolicę. W nocy z 15 na 16 kwietnia (środa/czwartek) rusza jeden z najbardziej uciążliwych remontów tego roku. Prace na trasie S8 między węzłami Powązkowska a Marki wpłyną na ruch w całej centralnej Polsce.

Remontowy armagedon na S8. Dlaczego będzie aż tak źle?

Choć GDDKiA zaplanowała prace głównie na godziny nocne (20:00-5:00), skala przedsięwzięcia i znaczenie tej drogi sprawiają, że utrudnienia odczujemy wszyscy. Warszawski odcinek S8 to "wąskie gardło" polskiego systemu dróg – w ciągu doby przejeżdża tędy nawet 185 tysięcy pojazdów, w tym 9-14 tys. ciężarówek.

Co czeka kierowców na S8 od dzisiejszej nocy?

  • Nagłe zwężenia: Drogowcy będą zajmować połowę szerokości jezdni na odcinkach o długości do 1 km.
  • Drastyczne limity: Na remontowanych fragmentach prędkość zostanie ograniczona do 60 km/h.

Remont rozpocznie się na odcinku pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marki i będzie prowadzony na połowie szerokości jezdni. Na początek drogowcy zamkną lewą część ciągu głównego w kierunku Białegostoku. Po dotarciu do węzła Marki prace przeniosą się na lewą część jezdni w przeciwnym kierunku.

Po dotarciu do węzła Łabiszyńska drogowcy wrócą na kierunek Białystok i zajmą prawą część jezdni. Prace prowadzone będą na odcinkach o długości od 600 do 1000 m. Najpierw będzie frezowana stara nawierzchnia, a następnie ułożona nowa i wykonane oznakowanie poziome.

Zmiany, które zostaną na stałe

Remont S8 to nie tylko wymiana asfaltu. To operacja, która docelowo ma udrożnić trasę, ale zanim to nastąpi, kierowcy muszą przejść przez komunikacyjny paraliż. Plan zakłada:

  • likwidację pasa awaryjnego na węźle Powązkowska (kier. Białystok) na dł. ok. 400 m;
  • likwidację pasa awaryjnego na jezdni głównej S8 pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Gwiaździstą (jezdnia w stronę Białegostoku na dł. 700m, jezdnia w kierunku Poznania ok. 900 m);
  • na węźle Modlińska, na jezdni zbiorczo rozprowadzającej (kier. Poznań) wprowadzenie dwóch pasów ruchu na wprost oraz wprowadzenie zawężenia z dwóch do jednego pasa ruchu na łącznicy z Białołęki kierujące ruch pojazdów na most Grota Roweckiego.

Harmonogram prac na S8. Kwiecień-październik 2026

  • Kwiecień-czerwiec: Intensywna wymiana nawierzchni (największe utrudnienia nocne).
  • Lipiec-październik: Nowa organizacjia ruchu, malowanie oznakowania i prace wykończeniowe.

Rada dla podróżujących: Jeśli planujesz przejazd tranzytowy trasą S8 między 20:00 a 6:00 rano, rozważ objazd przez południową obwodnicę Warszawy (S2) lub przygotuj się na dodatkowe kilkadziesiąt minut w zatorze.

Ponad 11 lat w użytkowaniu

Droga ekspresowa S8 pomiędzy węzłami Powązkowska i Marki była rozbudowywana w dwóch etapach. Odcinek w. Modlińska - w. Marki – został oddany do ruch w 2012 r., natomiast pomiędzy węzłami Powązkowska i Modlińska w 2015 r.

