Nowy Volkswagen będzie hitem. To przebojowy powrót do przeszłości

Volkswagen ID.3 Neo - premiera

Niemcy poczuli na karku oddech konkurencji - również tej z dalekiego wschodu. Odpowiedzią na widmo ciężkich czasów ma być zupełnie nowa gama elektryków. Na rynek wjadą niebawem m.in. ID.Polo, ID.Cross, a teraz poznaliśmy ID.3 Neo. Samochód jeszcze ze "starym" nazewnictwem (Volkswagen pokaże za parę lat nowego ID.Golfa), ale już z pokaźną garścią nowych technologii na pokładzie.

Zmiany widać jednak jeszcze nim zasiądziemy w środku. Nowy kompaktowy Volkswagen zyskał przeprojektowany przód, nowe kolory, nowe felgi i odświeżony tył. Wymiary pozostały niemal niezmienione - długość to 4287 mm, szerokość wynosi 1809 mm, a wysokość - 1554 mm.

Bagażnik mieści od 385 do 1267 litrów, a oparcia drugiego rzędu siedzeń można złożyć na płasko. Rozstaw osi 2764 mm gwarantuje przestrzeń rodem niemalże z Passata - a mówimy przecież o samochodzie o długości Golfa.

W kabinie niespodzianek nie ma końca. Mocno przeprojektowany kokpit oznacza m.in. powrót do klasycznych, fizycznych przycisków. Te na kierownicy zostały opracowane zupełnie od nowa - mają przyjemny, krótki skok. Nie jest to "kliknięcie" znane z Audi czy Porsche, ale obsługuje się je niemal tak samo przyjemnie. Guziki są obecne również na desce rozdzielczej - służą m.in. do obsługi klimatyzacji. Małe pokrętło do ustawiania głośności powędrowało na tunel środkowy. Do dyspozycji kierowcy nadal są dwa ekrany - ten za kierownicą zdecydowanie urósł i w końcu potrafi wyświetlać zestaw wskaźników z prawdziwego zdarzenia. Mały ekranik okazał się ślepą uliczką - nowe modele ID zyskają większy wyświetlacz - taki jak na zdjęciu poniżej.

Na środku deski rozdzielczej znalazł się większy, dotykowy ekran, który wyświetla interfejs nowego systemu multimedialnego. To ważna zmiana - oprogramowanie rozprawia się z grzechami poprzednich iteracji, oferuje znacznie lepsze, szybsze działanie. Smaczkiem, który w dobie chińskiego natarcia ma podkreślać bogate dziedzictwo jest tryb retro. Cyfrowe zegary przybierają wygląd tych z Golfa 1. generacji, a ekran główny infotainmentu zyskuje nowe-stare oblicze. Na żywo cieszy bardziej niż powinno!

Na koniec trzeba pochwalić producenta za dobór materiałów. Z plastików poprzednika nie zostało niemal nic - na próżno szukać tu błyszczącego piano black, tworzywa nie trzeszczą, a miękkie wstawki poprawiają subiektywne wrażenia o 100%. Na to warto było czekać - podobnie jak na osobne przyciski do obsługi tylnych szyb. Rozwiązanie, mówiąc delikatnie "krytykowane" przez kierowców, wreszcie odeszło do lamusa.

Volkswagen ID.3 Neo - silniki, zasięg, bateria

Pod podwoziem również zmiany na lepsze. Volkswagen proponuje m.in. nowy silnik elektryczny - jednostka APP350 ma 350 Nm, ma mniejszy apetyt na energię w stosunku do poprzednika, a lepsze baterie również pracują na większy zasięg. W zależności od wariantu, ID.3 Neo na jednym ładowaniu przejedzie od 417 do 630 km.

W ofercie dostępne będą trzy wersje pojemności baterii - od 50, przez 58 do 79 kWh. Bazowy wariant może ładować się z maksymalną mocą 105 kW. Topowa odmiana przyjmuje z kolei 183 kW - jak na 400-woltową architekturę i segment, w którym gra ID.3 Neo - to bardzo dobry wynik. Moc silnika wynosi 170, 190 lub 231 KM, a napęd trafia na tylne koła. Otwarta pozostaje kwestia odmiany GTI - może ona dołączyć do gamy w późniejszym czasie.

Volkswagen ID.3 Neo - wyposażenie i cena

Volkswagen ID.3 Neo od poprzednika różni się też wyposażeniem. Odświeżono m.in. gamę i zakres działania cyfrowych asystentów - w standardzie dostępne są m.in. Lane Assist, Front Assist czy asystent hamowania przy skręcie. Wśród nowych funkcji pojawiły Connected Travel Assist oraz tryb jazdy wykorzystujący jeden pedał, który ułatwia poruszanie się w mieście. Na pokładzie może znaleźć się m.in. wyświetlacz head-up z funkcją rozszerzonej rzeczywistości, przeszklony dach panoramiczny (nadal z tradycyjną roletą) czy zestaw kamer 360° Area View. Fotele mogą mieć funkcję masażu i pamięć ustawień, a podróż umili nagłośnienie Harman Kardon.

Przedsprzedaż ruszy jeszcze w kwietniu. Ile będzie kosztował nowy ID.3 Neo? Cenniki będą opublikowane wkrótce. Na ten moment nie można jeszcze zamawiać samochodu - dostępne są tylko egzemplarze ID.3 z dealerskich placów. Najtańszy dostępny od ręki ID.3 sprzed modernizacji oferowany jest dziś za ok. 144 000 zł.

