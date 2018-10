Skoda Vision RS to największa gwiazdą czeskiej marki w czasie salonu samochodowego w Paryżu. Nowy model zapowiada przyszłość widzianą oczami stylistów, bo właśnie tak niebawem mają prezentować się samochody tego producenta. Pojawiają się nawet głosy, że to już przesądzone i dynamiczne linie oraz proporcje wykorzysta następca obecnego modelu Rapid. A ten według niektórych zmieni też nazwę na Felicia lub Favorit i będzie rywalizować w klasie Volkswagena Golfa, czyli aut kompaktowych…

Skoda Vision RS mierzy 4356 mm długości, 1810 mm szerokości oraz tylko 1431 mm wysokości, a rozstaw osi to 2650 mm. To oznacza, że nowe auto jest ciut krótsze od aktualnego modelu Rapid, ale oferuje rozstaw osi porównywalny z Octavią / Skoda / MartinSznapka

Mocna hybryda. Lepsza niż silnik Diesla?

Jak będzie? Zobaczymy. Pewne jest, że Skoda w nową stylistykę ubrała wydajny zespół napędowy. Prototypowy model Vision RS jest hybrydą typu plug-in, czyli ładowaną z gniazdka.

Napęd łączy w sobie turbobenzynowy silnik 1.5 TSI/150 KM oraz jednostkę elektryczną o mocy 75 kW (102 KM). W efekcie kierowca dostaje do dyspozycji moc systemową na poziomie 180 kW (245 KM). Auto do setki powinno przyspieszać w 7,1 sekundy.

Skoda Vision RS / Skoda

A to lepiej niż w przypadku usportowionej Octavii RS ze 184-konnym silnikiem Diesla, której sprint do setki zajmuje 7,9 sekundy. Topowa Octavia RS 245 z turbobenzynowcem o mocy 245 KM rozpędza się do 100 km/h w 6,6 s.

Nowy hatchback Skody powstanie na platformie MQB A0, którą obecnie wykorzystuje Volkswagen T-Roc. A Czesi zastosowali ją już w prototypowym modelu Vision X – hybrydowy SUV debiutował wiosną w Genewie / Skoda / MartinSznapka

Jeszcze większe wrażenie robi elastyczność hybrydowej Skody – zryw z 80 km/h do 120 km/h trwa ledwie 8,9 sekundy. To zasługa silnika na prąd i jego wysokiego momentu obrotowego dostępnego właściwie od ręki.

Bateria litowo-jonowa o mocy 13 kWh potrzebuje 2,5 godziny do pełnego naładowania. Poza prądem z gniazdka energia do akumulatorów może trafiać z układu rekuperacji (odzysk z hamowania).

Wydłużona deska rozdzielcza nawiązuje do konturów osłony chłodnicy. Na kokpicie króluje okazały ekran dotykowy systemu Infotaintment. W kabinie Vision RS znajdziemy też ręcznie wyrabiane i szlifowane specjalną metodą kryształy Lasvit / Skoda

Pierwsza hybryda Skody. Kiedy na drodze?

W myśl strategii Skoda do 2025 roku poza samochodami w pełni elektrycznymi, oferować będzie także modele hybrydowe typu plug-in (ładowane z gniazdka). Czesi liczą, że wówczas co czwarty ich pojazd zostanie wyposażony w jeden z tych właśnie typów napędu. Elektryfikacja rozpocznie się w 2019 r. od wprowadzenia Skody Superb z napędem hybrydowym typu plug-in - nie jest wykluczone, że będzie to rozwiązanie zastosowane jako pokaz możliwości w modelu Vision RS. Wkrótce po niej, w 2020 roku przedstawiony zostanie pierwszy model marki napędzany w pełni elektrycznie.

Szkło kryształowe, włókno węglowe i nawiązania do sportów motorowych – na takie atrakcje można liczyć zaglądając do kabiny Vision RS / Skoda / MartinSznapka

Kryształowa i... wegańska

Ciekawostką jest też innowacyjny lakier Xirallic, który imituje blask kryształu. Sprawia on, że błyszczące białe wykończenie uzupełnia delikatna niebieska poświata. W lakierze użyto składników organicznych, które odbijają ciepło, zmniejszając jednocześnie temperaturę we wnętrzu nowej Skody.

Ten model zdradza, jak prezentować będzie się kolejna generacja aut rodziny RS / Suzuki

Jak zapewniają twórcy nowa Skoda Vision RS szanuje środowisko naturalne. Przykłady? Zastosowana w górnych częściach siedzeń tkanina węglowa w całości wykonana jest z przetwarzanego poliestru. Pozostałą przestrzeń foteli obito ekologiczną Alcantarą. Do stworzenia mat podłogowych użyto Pińatex, czyli tkaninę wykonaną z włókien liści ananasa.

Kierowcę i pasażerów obejmują głębokie fotele kubełkowe / Skoda

Skoda Vision RS / Newspress

Skoda Vision RS / Skoda / SKODA Auto

Skoda Vision RS / Newspress

Skoda Vision RS / Newspress

Skoda Vision RS / Skoda / SKODA Auto