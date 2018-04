Volkswagen Golf to ulubiony samochód Niemców. Każdego miesiąca w urzędach za zachodnią granicą Polski rejestruje się ok. 20 tys. egzemplarzy tego modelu. Także nad Wisłą niemiecka marka nie ma co narzekać. W ciągu pierwszego kwartału tego roku zarejestrowano prawie 14 tys. sztuk nowych VW. I podobnie jak w Niemczech bestsellerem firmy jest Golf (4088 sztuk). Kompakt z Wolfsburga zajmuje 5. miejsce na liście najczęściej rejestrowanych nowych samochodów w Polsce po trzech miesiącach 2018 roku. Ludzie z Volkswagena są jednak świadomi, że dobra passa nie trwa wiecznie, dlatego szykują nową generację golfa - już ósmą.

Volkswagen Golf VII / dziennik.pl

A prace nowym modelem wyglądają na bardzo zaawansowane. Producent odsłonił właśnie pierwsze szczegóły dotyczące rodzaju napędu i okazuje się, że w Golfie VIII inżynierowie stawiają na elektryfikację układów ze zwykłymi silnikami spalinowymi. Krótko mówiąc zastosują technologię mild hybrid - wspomaganie silnikiem elektrycznym.

– Nowa i przystępna cenowo "łagodna" hybryda z instalacją o napięciu 48V toruje drogę nowej technologii do klasy aut produkowanych na masową skalę – twierdzi Frank Welsch, odpowiedzialny w zarządzie marki Volkswagen za rozwój techniczny.

Na potrzeby Golfa VIII Volkswagen połączył silnik spalinowy z tzw. 48-woltowym rozrusznikiem, napędzanym paskiem i z akumulatorem 48V (rozwiązanie znane z droższych modeli Audi). W ocenie ludzi z Wolfsburga to połączenie jest pierwszym krokiem do świata hybryd Volkswagena.

48-woltowa hybryda umożliwi "żeglowanie" przy całkowicie wyłączonym silniku spalinowym, a to z kolei powinno zaoszczędzić do 0,3 litra paliwa na 100 km. Nie oznacza to, że auto będzie zawalidrogą – funkcja elektrycznego zwiększania mocy (boost) ma podbić dynamikę podczas ruszania z miejsca.

Volkswagen z napędem mild hybrid i instalacją 48V. W przypadku, gdy moc silnika elektrycznego jest znacząco niższa od mocy silnika spalinowego i pełni on wyłącznie rolę wspomagającą, nie umożliwiając jazdy z napędem wyłącznie elektrycznym, używa się określenia mild hybrid / Volkswagen

Tak działa technologia 48V

W ocenie niemieckich inżynierów technologia 48V otwiera nowy rozdział w historii konstruowania silników, ponieważ pozwala na niedrogą elektryfikację układu napędowego. 48-woltowy układ elektryczny jest stosowany w samochodzie dodatkowo obok tradycyjnego układu 12V. Układ ten umożliwia zgromadzenie znacznie większej ilości energii, np. w wyniku rekuperacji podczas hamowania. Duże napięcie zapewnia między innymi napęd 48-woltowemu rozrusznikowi napędzanemu paskiem.

Volkswagen przedstawi portfolio modeli zelektryfikowanych, obejmujące samochody w pełni elektryczne, z silnikami hybrydowymi typu plug-in (ładowanie z gniazdka - rodzina GTE) oraz nowa seria mild hybrid (wspomaganie silnikiem elektrycznym).

Generator rozruchowy z jednej strony pełni rolę prądnicy i rozrusznika, z drugiej natomiast małego i lekkiego elektrycznego silnika, który dzięki funkcji "boost" błyskawicznie zwiększa moment obrotowy podczas rozruchu. Siła napędowa generatora jest przenoszona za pomocą paska.

Volkswagen Golf VII z silnikiem 1.5 TSI i funkcją odłączania 2 z 4 cylindrów / dziennik.pl

– Poza tym generator niemal niezauważalnie uruchamia silnik spalinowy, który podczas jazdy jest odłączany najczęściej jak to możliwe. Również 48-woltowy akumulator litowo-jonowy spełnia wiele funkcji. Jest zasilany energią m.in. poprzez rekuperację, czyli podczas hamowania pojazdu. Poprzez baterię niezbędne napięcie uzyskują generator rozruchowy oraz – za pośrednictwem tzw. przetwornicy prądu DC/DC – 12-woltowy układ elektryczny – tłumaczą spece z VW

– Stosowanie różnych rodzajów energii – prądu elektrycznego, benzyny, oleju napędowego i gazu ziemnego – oznacza nową epokę w Volkswagenie. Po raz pierwszy marka będzie w przyszłości oferować takie linie modelowe jak Golf równocześnie w wersjach z napędem konwencjonalnym oraz konwencjonalnym wspieranym przez napęd elektryczny, a także – w wypadku takich aut jak I.D. – z napędem wyłącznie elektrycznym – zapowiada Frank Welsch.

Jaki będzie volkswagen golf 8. generacji?

Wieść niesie, że stylistycznie będzie ewolucją wszystkich wcześniejszy wcieleń. Nie ma co się dziwić, bo Golf podoba się kierowcom taki, jaki jest. Delikatnie zmienią się proporcje. Nowy model zostanie obniżony i poszerzony w stosunku do obecnego. Dłuższy rozstaw osi zaowocuje bardziej przestronnym wnętrzem. A otwarcie drzwi ma rozpocząć festiwal elektronicznych nowości - przykładowo czujnik odcisku palca rozpozna kierowcę, a komputer ustawi jego ulubioną stację radiową, temperaturę klimatyzacji i inne preferencje…

Volkswagen Golf VII / dziennik.pl

Nowy hatchback zadebiutuje w 44. urodziny golfa

Nowy Volkswagen Golf będzie produkowany w największej fabryce samochodów w Europie, czyli w Wolfsburgu. Inwestycje w ósmą generację tego modelu pochłoną ok. 1,8 mld euro, a pierwsze auta zjadą z taśmy pod koniec czerwca 2019. Tego samego roku pojawi się pierwszy całkowicie elektryczny model I.D.

Dzięki temu na rynku może zrobić się ciekawie, bo Volkswagen zaoferuje kierowcom dwa kompakty, które mają zupełnie różne koncepcje techniczne i całkowicie inną stylistykę.