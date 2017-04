Praktyczna Akademia Forda to seria warsztatów organizowanych w FordStorach czyli flagowych salonach tej marki samochodowej. Każda tura ma składać się z trzech 45-minutowych lekcji.

W pierwszej części teoretycznej Adam Czerniak i Olaf Osica - eksperci Polityki Insight - zaprezentują metody przewidywania (foresight). Ich prezentacja podpowie m.in. jak analizować rynkowe trendy, na które informacje zwracać uwagę przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Określą też kiedy trzeba obawiać się polityków, a kiedy nie mają oni wpływu na prowadzone przedsiębiorstwo. Odsłonią tajniki wykorzystywania dostępnej wiedzy, tak by bez ryzyka na jej podstawie zbudować prognozy niezbędne do podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Druga część warsztatów zostanie poświęcona praktycznemu wykorzystaniu wcześniej zdobytej teorii. Panel analityczny również przygotowany i prowadzony przez wspomniany duet upłynie na ćwiczeniach - tworzeniu scenariuszy wydarzeń, identyfikacji najważniejszych graczy na rynku, określaniu ryzyka i niepewności. Uczestnicy szkolenia nauczą się wyszukiwać i korzystać z narzędzi pozwalających maksymalizować zyski w niepewnych czasach.

Ford liczy, że wszystkie zdobyte informacje teoretyczne i praktyczne mogą wpłynąć na rozwój firm uczestników akademii.

Trzeci panel poświęcony flocie poprowadzi Tomasz Rudyk ze Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. W tej najbardziej motoryzacyjnej części nieodzowne okażą się informacje zdobyte podczas dwóch wcześniejszych warsztatów. Ekspert SKFS przekaże mnóstwo praktycznych wskazówek dotyczących efektywnego i ekonomicznego zarządzania parkiem aut w firmie. Opowie jak ważne jest zarządzanie ryzykiem finansowym oraz podsunie pomysły na jego minimalizowanie. Na przykładach określi, które produkty finansowe pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze.

Uczestnicy Praktycznej Akademii poznają też wachlarz narzędzi finansowych, które oferuje Ford.

- Małe działalności nie dysponują dużym kapitałem i to dla takich firm stworzyliśmy kilka produktów finansowych, które mają na celu obniżenie kosztu użytkowania samochodu. Z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw użytkujących floty do 50 aut optymalną ofertą jest błyskawicznie zdobywający popularność Ford Leasing Opcje. Jest to leasing operacyjny do wartości rezydualnej samochodu pozwalający na użytkowanie auta na zasadzie miesięcznego abonamentu - wyjaśnia Wojciech Biela, Dyrektor Działu Sprzedaży Flotowej Ford Polska.

Wybierając Ford Leasing Opcje podczas trwania umowy przedsiębiorca w stosunkowo niskich miesięcznych ratach (nawet o 60 proc. mniejszych w porównaniu do klasycznego leasingu) spłaca jedynie utratę wartości pojazdu, a nie całą jego cenę. Ma również zapewniony serwis. Pod koniec okresu umowy (trwającej od 2 do 4 lat) decyduje, czy woli spłacić jednorazowo pozostałą wartość samochodu i go kupić, czy zwrócić auto do dilera i zmienić je na nowy model, którego używa przez kilka następnych lat. Może też przedłużyć umowę, jeśli zechce samochód zatrzymać we flocie na kolejne 2-3 lata.

Poza tym przedsiębiorcy mogą decydować się też na tradycyjne rozwiązania takie jak zakup ze środków własnych, wynajem długoterminowy inaczej mówiąc full service leasing oraz leasing operacyjny.

Testy modeli Vignale i Ford Performance

Program Praktycznej Akademii Forda jako ukoronowanie warsztatów merytorycznych z ekspertami przewiduje testy samochodów. Każdy uczestnik będzie mógł poznać walory aut marki Ford, a w szczególności wszystkie modele ekskluzywnej linii Vignale (mondeo, s-max, kuga i edge) oraz samochody Ford Performance - mustang, focus RS oraz ST-Line.

Gdzie i kiedy?

Ford zaprasza na cykl warsztatów, który odbędzie się w siedmiu lokalizacjach na terenie całego kraju. Rejestracja na wybrany termin jest możliwa do 8 dni przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. Poniżej daty oraz miejsca spotkań:

• 20 kwietnia w Warszawie, salon Bemo Motors

• 9 maja w Krakowie, salon PGD Partner

• 10 maja w Chorzowie, salon Auto Boss

• 11 maja w Opolu, salon Chwaliński

• 12 maja we Wrocławiu, salon Germaz

• 17 maja w Łodzi, salon Auto Brzezińska

• 18 maja w Gdyni, salon Euro-Car

