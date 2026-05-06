Dziennik Gazeta Prawana logo

Oto nowe rodzinne Mitsubishi. Oszczędna "benzyna" i duży bagażnik. Cena?

Maciej Lubczyński
Maciej Lubczyński
dzisiaj, 15:46
Ten tekst przeczytasz w 8 minut
Mitsubishi Grandis
Mitsubishi Grandis/dziennik.pl
Mitsubishi Grandis powraca. Dawny przebój klasy MPV zyskał nowe oblicze i stał się crossoverem. Nowy model japońskiej marki bazuje na sprawdzonych, europejskich rozwiązaniach. Jaki silnik pracuje pod maską i ile kosztuje Grandis?

Mitsubishi Grandis - test

Japończycy wyciągnęli z szuflady mocno zakurzoną nazwę. Grandis produkowany od 2003 do 2011 był 4,7-metrowym minivanem z prawdziwego zdarzenia. Przepastne wnętrze mieściło 7 osób, a kształt nadwozia podyktowany był niemal wyłącznie praktycznością. Współczesny Grandis to zupełnie inna historia. Bagażnik nadal jest spory, ale 4,4 m długości oznacza przestrzeń tylko dla piątki. Mitsubishi chwali się też hybrydą i nowoczesnymi technologiami na pokładzie. Wszystkie znamy już z innego, obecnego na rynku od paru lat modelu.

Pod japońskim logo kryje się Renault Symbioz, poddany liftingowi stylistycznemu. Zmiany objęły niemal wyłącznie design, opracowany w europejskim studiu marki. Efekt? Samochód może i nie jest rewolucyjny, ale nadal trafia w potrzeby rodzinnych użytkowników. Grandis garściami czerpie z zalet Renault i dodaje do nich "wisienkę na torcie". Jak sprawdza się taka receptura? Sprawdziliśmy model z miękką hybrydą.

Mitsubishi Grandis - wymiary

Grandis ma 4410 mm długości i 1580 mm wysokości, a jego szerokość to raczej skromne 1797 mm. Wizualnie wyróżnia się przede wszystkim przodem w stylu Dynamic Shield oraz tyłem określanym jako Sculptural Hexagon – w praktyce oznacza to przeprojektowany grill, inne lampy i własną paletę lakierów oraz felg.

mitsubishi-grandis-39136659.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI

W kabinie zmiany są jeszcze bardziej oszczędne - każdy, kto siedział w nowych Renault, odnajdzie się tu od razu i choć nie ma mowy o japońskim charakterze, trudno uznać to za wadę. Materiały są solidne, ergonomia sensowna, a system multimedialny działa sprawnie. Centralny ekran ma 10,4 cala i obsługuje usługi Google – w tym Mapy, Asystenta i dostęp do sklepu Google Play. Cyfrowe zegary? Standardowo 7 cali, opcjonalnie 10 cali z możliwością wyświetlania nawigacji. Na pokładzie nie zabrakło też systemów wsparcia kierowcy – od MI-PILOT wspomagającego jazdę w trasie, po systemy monitorujące otoczenie auta przy manewrach. Ciekawostką jest kamera wewnętrzna, która rozpoznaje kierowcę i automatycznie ładuje jego ustawienia – od pozycji fotela po konfigurację klimatyzacji.

mitsubishi-grandis-39136611.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI

Mitsubishi Grandis - nadal rodzinny?

Choć o przestrzeni rodem z (formalnego) poprzednika nie ma mowy, Grandis nadal celuje w użytkowników rodzinnych. W praktyce jest to nieco wydłużony ASX - kluczowa jest przesuwana tylna kanapa (zakres 160 mm), która pozwala zdecydować, czy ważniejszy jest bagażnik, czy komfort pasażerów. Przy maksymalnym przesunięciu do przodu przestrzeń ładunkowa rośnie do naprawdę solidnych 624 litrów, a po złożeniu siedzeń do 1681 litrów.

W testowanym aucie znalazła się też elektrycznie otwierana klapa bagażnika, opcjonalny szklany dach z regulowaną przezroczystością i przydatne mocowanie isofix na przednim siedzeniu pasażera. Jest więc nadal rodzinnie - na tyle, na ile pozwalają kompaktowe wymiary zewnętrzne.

mitsubishi-grandis-39136628.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI

Mitsubishi Grandis - ile pali silnik MHEV?

Japończycy nie wprowadzili zmian w jednostkach napędowych. Grandis dostępny jest z oszczędną hybrydą, ale bazowy silnik 1.3 turbo z układem miękkiej hybrydy to testowana przez nas i zaskakująco sensowna opcja. Auto jest wystarczająco dynamiczne również w trasie, a spalanie w cyklu mieszanym bez problemu schodzi do poziomu około 6 l/100 km. Układ MHEV delikatnie wspiera silnik spalinowy i poprawia płynność jazdy. W mieście trzeba liczyć się ze zużyciem paliwa między 7 a 8 l/100 km.

Skrzynia biegów w testowanym aucie to automatyczna dwusprzęgłówka - pracuje rewelacyjnie. Z samochodem obcuje się jak z kilkuletnim modelem - i jest to komplement. Przewidywalna, harmonijna praca zespołu napędowego, setka w 9,4 s, cicha praca i przyjemne brzmienie - całość nie pozostawia wiele do życzenia.

mitsubishi-grandis-39136658.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI

Ile kosztuje Mitsubishi Grandis? Cena w dół

Nie da się ukryć, że Mitsubishi Grandis to praktycznie kopia francuskiego modelu - Japończycy nie pozostawiają jednak walki o klienta przypadkowi czy sentymentom. Mitsubishi Grandis potaniało i choć nie kosztuje wiele mniej od Renault, proponuje nieco inną gamę wersji wyposażenia i dodatkową  korzyść w cenie.

Najtańszy samochód w wersji Invite + Cold to wydatek 118 500 zł. W cenie - nieco lepsza gwarancja niż w Renault. Na program 8-letniej ochrony Mitsubishi składają się 5-letnia gwarancja podstawowa z limitem 100 000 km oraz dodatkowe, warunkowe 3 lata ochrony (łącznie 8 lat z limitem 160 000 km).

W ofercie są też wersje Intense i Instyle, wyceniane na minimum 125 500 zł i 149 500 zł, przy czym Instyle występuje tylko z automatyczną skrzynią biegów. Mitsubishi pozwala łączyć też bazowe wyposażenie ze 140-konnym silnikiem MHEV, ale nie oferuje podstawowych, tańszych wariantów z LPG, tak jak robi to Renault. Wybór jest więc kwestią potrzeb i gustu.

mitsubishi-grandis-39136612.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI
mitsubishi-grandis-39136645.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI
mitsubishi-grandis-39136677.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI
mitsubishi-grandis-39136625.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI
mitsubishi-grandis-39136610.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI
mitsubishi-grandis-39136627.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI
mitsubishi-grandis-39136660.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI
mitsubishi-grandis-39136655.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI
mitsubishi-grandis-39136622.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI
mitsubishi-grandis-39136658.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI
mitsubishi-grandis-39136626.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI
mitsubishi-grandis-39136629.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI
mitsubishi-grandis-39136650.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI
mitsubishi-grandis-39136647.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI
mitsubishi-grandis-39136680.jpg
Mitsubishi Grandis/MACIEJ LUBCZYNSKI
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: silnikcenamitsubishi
Powiązane
Nowy Volkswagen ID. Polo
Nowy Volkswagen Polo ceną rozjechał konkurencję. Ma 211 KM i bagażnik większy niż Golf
Porsche 911 GTS
To najlepsza wersja kultowego Porsche? Tak wygląda 911 za milion złotych
Lexus NX 450h+
To najczęściej kupowany SUV Lexusa. Spala 5,7 l/100 km, a 309 KM robi robotę
Maciej Lubczyński
Maciej Lubczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOto nowe rodzinne Mitsubishi. Oszczędna "benzyna" i duży bagażnik. Cena? »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski przepowiada wojnę. Podaje konkretne lata
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści mnóstwo kwiatów i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Nowa Skoda Fabia 130 Sport wnętrze kierownica zegary
Oto nowa Skoda za 73 150 zł. Jest oszczędna i wygodna
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
pisemny egzamin z matematyki, matura
Matury z matematyki unieważnione. Wiceszefowa MEN o konsekwencjach
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj