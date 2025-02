Chery wjeżdża do Polski. Co to za marka?

To właśnie ten C-SUV ma być koniem pociągowym oferty marki Chery w Polsce. Chiński gigant już w zeszłym roku pojawił się w Polsce ze swoimi nowościami - Jaecoo i Omoda. Teraz, wjeżdża do salonów również ze swoją główną marką. Dla państwowego koncernu z Państwa Środka, ta marka jest trochę jak... Volkswagen dla Grupy Volkswagen. Choć to właśnie Polska jest pierwszym rynkiem Unii Europejskiej, na którym Chery będzie dostępne w oficjalnej dystrybucji, warto wiedzieć, że nie mamy wcale do czynienia z nowicjuszami.

Chery istnieje od 1997 roku. To pierwszy chiński producent samochodów osobowych, który zaczął je masowo eksportować, a do tej pory sprzedał na świecie już ponad 13 mln aut. O Chery zrobiło się głośno również w 2012 - to właśnie wtedy Chińczycy stali się współwłaścicielami Jaguara i Land Rovera. Auta z nowej linii modelowej (Tiggo) wyglądają znajomo? Nic dziwnego, są także dystrybuowane we Włoszech, sprzedawane przez włoską firmę o nazwie DR Automobiles. DR 6.0 - taką nazwę nosi auto, które do Polski zawita jako Tiggo 7. Nie obyło się jednak bez drobnych zmian. SUV oferowany przez Chery został nieco odświeżony, a do wnętrza zawitały nowe technologie.

– Polska będzie pierwszym krajem w regionie UE, w którym Grupa Chery wprowadzi na rynek swoje produkty pod marką Chery. Staramy się, aby sprzedaż rozpoczęła się w drugiej połowie 2025 roku – powiedział dziennik.pl Hong Binbao, menadżer marki Chery. – Oznacza to, że w przyszłym roku spółka Omoda Auto Poland rozpocznie również przygotowania do obsługi marek Omoda, Jaecoo i Chery. Podczas gdy Omoda & Jaecoo koncentrują się na autach stylowych, marka Chery zaspokoi potrzeby na rodzinne i przystępne cenowo samochody – wskazał.

Tak wygląda Chery Tiggo 7 - nowy tani SUV

4,5-metrowy C-SUV Chery Tiggo 7 to pierwszy z modeli, które będą oferowane przez chińskiego giganta na polskim rynku. Auto ma być koniem pociągowym sprzedaży, a w bazowej wersji jest napędzane turbodoładowanym silnikiem 1.6 T-GDI o mocy 147 KM. 290 Nm momentu obrotowego trafia na koła za pośrednictwem 7-stopniowego dwusprzęgłowego automatu. W gamie dostępne będą warianty FWD i AWD. To dobrze znany układ napędowy, znany już m.in. z Jaecoo 7 i Omody 5 - bliskich krewnych Tiggo 7. Samochód zdaniem producenta powinien średnio zużywać 7,0 l benzyny na 100 km (lub 7,8 l/100 km w wersji z napędem na obie osie). Bagażnik ma 500 litrów pojemności z możliwością powiększenia do ponad 1300 l po złożeniu oparć kanapy.

W gamie znajdzie się jednak również zelektryfikowany wariant. Chery Tiggo 7 dostępny będzie również jako ładowana z gniazdka hybryda plug-in. W skład układu wchodzi benzynowy silnik 1.5 T-GDI oraz jednostka elektryczna. Zasięg w trybie EV ma wynosić 75 km, a w trybie hybrydowym samochód ma przejechać ponad 1000 km. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h? W tym wariancie zajmuje 7,5 sekundy. Rywalami Tiggo 7 będą m.in. Kia Sportage, Hyundai Tucson czy Ford Kuga. Wersja hybrydowa pojawi się później - na początek, Tiggo 7 będzie dostępne wyłącznie w wariancie spalinowym.

Podobnie jak w Jaecoo i Omodzie, w Tiggo 7, kierowca będzie mógł wybierać spośród kilku trybów jazdy. O wrażenia zza kierownicy, a także komfort dla pasażerów, ma zadbać wielowahaczowe zawieszenie tylnej osi.

Chery Tiggo 7 - wyposażenie

W odświeżonym wnętrzu pojawił się nowy zestaw ekranów - cyfrowe zegary i wyświetlacz systemu multimedialnego, zgodnie z najnowszą modą, ukryto za jedną, delikatnie zakrzywioną taflą. Kierowców ucieszy również obecność kilku osobnych przycisków oraz fizycznych pokręteł, które ułatwią obsługę. Deska rozdzielcza ma być wykonana z miękkich materiałów.

Opcjonalne wyposażenie Chery Tiggo 7 w Polsce będzie obejmować m.in: podgrzewanie i wentylację fotela kierowcy oraz elektryczną regulację w 6 kierunkach, elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika, bezprzewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto, wyświetlacz head-up, nagłośnienie Sony z 8 głośnikami, głosowe sterowanie wybranymi funkcjami, a także panoramiczny dach o powierzchni 1,1 m2. W bazowej wersji, na liście udogodnień znajdą się m.in. system multimedialny z dotykowym ekranem, komplet systemów bezpieczeństwa, LED-owe reflektory, system bezkluczykowy oraz kamera cofania.

Chery Tiggo 7 - cena

Tiggo 7 to początek modelowej ofensywy chińskiego producenta. Oprócz C-SUV-a, do gamy zawitają mniejszy Tiggo 4, większy Tiggo 8, a także niemal 5-metrowy Tiggo 9. Później, oferta zostanie rozbudowana o sedany z linii modelowej Arizzo.

Cena Chery Tiggo 7 na start sprzedaży ma wynosić 27 000 euro, czyli równowartość 112 300 zł. Topowy wariant z napędem na obie osie i bogatszym wyposażeniem wyceniony zostanie w Polsce na 35 000 euro, co odpowiada około 145 600 zł. Dla porównania, Omoda 5 w wersji Comfort kosztuje 115 500 zł.

Przedstawiciele marki tłumaczą, że Omoda i Jaecoo są pozycjonowane jako bardziej lifestyle'owe marki. Chery ma być ofertą przede wszystkim dla rodzin - samochodem zaprojektowanym nieco bardziej zachowawczo i oferującym więcej rozwiązań praktycznych. O "familijnym" charakterze marki mają świadczyć również nadchodzące premiery, w tym Tiggo 8 i Tiggo 9, które będą dostępne w wariantach 7-osobowych. Start sprzedaży przewidziano na lipiec tego roku. Pierwsze auta powinny dojechać do salonów w wakacje.