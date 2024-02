Zwycięzca nie zaskakuje, ale wyniki uzyskane przez Dębicę i Vredesteina – owszem

W teście opon letnich przeprowadzonym przez ADAC tym razem aż 15 z 16 badanych modeli uzyskało ocenę dobrą lub zadowalającą. Najlepsze noty otrzymały modele Continentala, Michelina oraz Kumho. To po stronie plusów. Jeśli chodzi o minusy, to zaskakująco słabo poradził sobie Vredestein, ale w tym wypadku kiepski wynik to głównie pokłosie niskiej prognozowanej trwałości – zaledwie 27 tys. km, podczas gdy zwycięzca tej kategorii (Kumho) zbliżył się do 70 tys. km (!). Opony testowano w rozmiarze 215/55 R17 (indeks W), a to parametry często stosowane m.in. w małych SUV-ach/crossoverach i w samochodach kompaktowych.

Pierwsze miejsce zdobył debiutujący w testach ADAC Continental PremiumContact 7, z kolei Michelin Primacy 4+ (drugie miejsce) imponuje zarówno pod względem bezpieczeństwa jazdy, jak i we względnie nowej kategorii "środowisko". Co więcej, ADAC przyznał Michelinowi (jako jedynemu modelowi), tytuł "opony przyjaznej środowisku", choć w tej kategorii dobrze wypadł też i Goodyear. Natomiast opona od Kumho (trzecie miejsce) charakteryzuje się dobrymi właściwościami jezdnymi i stosunkowo przystępną ceną, ale – podobnie jak w przypadku Continentala – zabrakło nieco lepszego wyniku w kategorii środowisko. Dla przypomnienia: na ocenę końcową (im niższa, tym lepsza; jak w niemieckiej szkole) w 70 proc. składa się wynik w kategorii bezpieczeństwa i własności jezdnych, a w 30 proc. – wpływ na środowisko.

Dębica Presto UHP 2 - bardzo dobry wynik

Na uwagę na pewno zasługuje też wynik Dębicy– model Presto UHP 2 otarł się o podium, ale ostatecznie opona polskiej marki skończyła test na czwartej lokacie. Nie ma jednak się co krzywić, to świetny wynik. W przypadku Dębicy przydałby się lepszy rezultat na mokrej nawierzchni, w przeciwnym razie zapewne udałoby się wyprzedzić Kumho.

Jeśli zaś chodzi o prognozowany przebieg, to aż cztery modele (tabela niżej) przekroczyły barierę 60 tys. km, a Kumho zbliżyło się niemal do 70 tys. km. Wtopę zaliczył natomiast Vredestein, który nie był w stanie osiągnąć nawet 40 proc. prognozowanego przebiegu zwycięzcy tej kategorii. I to z tego względu, mimo solidnych wyników w pozostałych konkurencjach, Vredestein ląduje ostatecznie na samym końcu stawki, niemniej ta opona może być dobrą opcją dla kierowców, którzy nie pokonują rocznie dużych przebiegów.

Pełne zestawienie wyników testu opon letnich ADAC 2024

Test pokazuje, że dobra opona wcale nie musi być droga – patrz np. Kumho i Dębica. Wyniki testu podsumowujemy w tabelach poniżej i przypominamy, że – tak jak w niemieckiej szkole – ocena im niższa, tym lepsza. Natomiast podsumowanie prognozowanych przebiegów rozumie się już raczej samo przez się. Uwaga: dane testowe dotyczą opon z takim samym indeksem i nośnością, natomiast przybliżona cena w zł odnosi się też do zbliżonych modeli (różnice podano w tabeli).

marka/model przybliżona cena (szt.) ocena końcowa bezpieczeństwo jazdy wpływ na środowisko Continental PremiumContact 7 ok. 650 zł (XL) 2,0 (polecana) 1,7 2,6 Michelin Primacy 4+ ok. 660 zł 2,1 (polecana) 2,2 1,7 Kumho Ecsta HS52 ok. 420 zł (XL) 2,3 (polecana) 2,1 2,8 Dębica Presto UHP 2 ok. 450 zł (XL) 2,6 2,6 2,6 Dunlop Sport Maxx RT2 ok. 605 zł (XL) 2,6 2,6 2,6 Bridgestone Turanza 6 ok. 620 zł (XL) 2,6 2,8 2,2 Fulda SportControl 2 ok. 480 zł (Y; XL) 2,6 2,6 2,7 Hankook Ventus Prime4 ok. 490 zł 2,7 2,9 2,1 Goodyear EfficientGrip Performance 2 ok. 660 zł 2,7 3,2 1,6

marka/model przybliżona cena (szt.) ocena końcowa bezpieczeństwo jazdy wpływ na środowisko Falken Ziex ZE 310 EcoRun ok. 445 zł (XL) 2,8 2,7 3,0 Nexen N´Fera Primus ok. 410 zł 3,0 3,1 2,7 Goodride Solmax 1 ok. 250 zł 3,0 3,0 3,1 Sailun Atrezzo ZSR2 ok. 435 zł (XL) 3,0 3,1 2,9 Semperit Speed-Life 3 ok. 535 zł 3,1 3,5 2,0 Linglong Sport Master ok. 330 zł 3,3 3,5 2,9 Vredestein Ultrac ok. 520 zł 3,8 2,3 3,8

Prognozowana trwałość: test opon letnich ADAC 2024