Ceny paliw na stacjach. Ile kosztuje benzyna 95 i LPG od 17 czerwca 2004?

Ceny benzyny 95, diesla i LPG po tygodniach sprzyjania kierowcom wkrótce rozczarują. Jakie stawki powitają kierowców na stacjach paliw od 17 czerwca 2024 roku? Odpowiedzi niesie najświeższy raport z rynku.

– Wzrost cen surowca na giełdach naftowych i osłabienie złotówki w relacji do amerykańskiego dolara już niedługo mogą zatrzymać przecenę na stacjach paliw w Polsce – zapowiadają analitycy e-petrol.pl. Oto szczegóły kosztów tankowania…

Gaz LPG rozbił bank. Taniej kosztował w 2021 roku

Na razie powody do zadowolenia mają kierowcy tankujący gaz LPG. To paliwo na stacjach tanieje systematycznie od końca lutego tego roku. Do tej pory jego cena spadła już o 9 proc. i wynosi aktualnie 2,69 zł/l. Mniej za tankowanie autogazu ostatni raz płaciliśmy w sierpniu 2021 roku.

Benzyna 95 potaniała ostatnio najbardziej, bo o 6 groszy. Jej średnia cena spadła do poziomu 6,43 zł/l. Diesel to 4 grosze obniżki do 6,45 zł/l. Oba rodzaje paliw dzieli już tylko 2 grosze różnicy. Zakup gazu LPG, który potaniał o 3 grosze, to wydatek rzędu 2,69 zł/l.

Ceny paliw wyhamują. Tyle zapłacisz za benzynę 95 od 17 czerwca

Benzyna 95 od 17 czerwca 2024 roku powinna kosztować między 6,35-6,47 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla będą tankować olej napędowy za 6,39-6,51 zł/l. Gaz LPG to ceny w przedziale 2,65-2,72 zł/l.

Paliwo Cena od 17 czerwca 2024 roku Benzyna 95 6,35-6,47 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,39-6,51 zł/l Gaz LPG 2,65-2,72 zł/l

Zwrot akcji na rynku paliw

Także analitycy BM Reflex zauważają, że odwrócenie kierunku zmian cen paliw na rynku hurtowym wpłynie wkrótce na wyhamowanie obniżek cen na stacjach. O ile w mijającym tygodniu ceny w detalu spadały, to podwyżki odnotowane w hurcie w ostatnich dniach nie pozwolą na ich kontynuowanie.

– Prognoza zmian cen paliw w hurcie na kolejny tydzień nie jest korzystana. Osłabienie złotego i wzrost cen na rynku ARA dają przestrzeń do dalszych podwyżek cen w hurcie w nowym tygodniu – zapowiadają eksperci.

Benzyna 95 kosztuje 6,45 zł/l (-5 gr/l). Szlachetniejsza benzyna 98 to wydatek na poziomie 7,19 zł/l (-5 gr/l). Za litr oleju napędowego trzeba zapłacić 6,46 zł/l (-4 gr/l). Gaz LPG to stawka 2,70 zł/l (-2 gr/l).

Podwyżki cen paliw na stacjach od 17 czerwca

– Mało prawdopodobne, aby aktualny poziom cen był możliwy do utrzymania w dłuższym okresie. Niestety już w przyszłym tygodniu spodziewamy się kilkugroszowych podwyżek cen przynajmniej na części stacji o reakcji na podwyżki hurtowych cen paliw – oceniają analitycy.

W porównaniu do cen sprzed roku więcej płacimy za benzynę 98 i olej napędowy odpowiednio o 10 i 21 groszy na litrze. Tańsze niż przed rokiem są benzyna 95 i gaz LPG – odpowiednio o 4 i 20 groszy na litrze.