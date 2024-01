Paliwo E10 to nie wszystko. Będzie nowa benzyna E85

Paliwo E10 to nowa benzyna 95-oktanowa z zawartością do 10 proc. biokomponentów, która na polskich stacjach zastąpiła znaną od lat benzynę E5 (do 5 proc. biododatków). Biokomponentem stosowanym w nowym paliwie jest alkohol, a ściślej bioetanol pozyskiwany np. z roślin (zboża czy ziemniaki). Ministerstwo rolnictwa szacuje, że zwiększony popyt na ten dodatek do E10 wygeneruje wzrost zapotrzebowania na zboża, głównie kukurydzę, o przynajmniej 500 tys. ton.

Jeśli chodzi o silniki, to większość samochodów jest dostosowana do korzystania z E10. Jednak zdaniem ekspertów paliwa E10 nie powinno się stosować w autach z silnikami gaźnikowymi. Etanol może przyspieszać korozję układu wtryskowego czy niszczenie elementów gumowych (uszczelek, przewodów, złączek). Wyższa zawartość etanolu to również większa zdolność absorbcji wody. Nowa benzyna może zaszkodzić także pierwszym silnikom z bezpośrednim wtryskiem, chodzi m.in. o samochody Grupy Volkswagen (silniki FSI), Mitsubishi GDI i bliźniacze Volvo, Mercedesy (CGI z lat 2002-2005).

Nowe paliwo E85 w Polsce, to benzyna z 85 proc. udziałem etanolu

Teraz zanosi się na kolejną paliwową nowość dla kierowców. Benzyna E85 i jej wprowadzenie na rynek było tematem spotkania przedstawicieli ministerstwa rolnictwa z naukowcami z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Efekty?

– Pod względem produkcji paliw do silników spalinowych możemy być Brazylią w Europie – powiedział Bogusław Wijatyk, dyrektor generalny w resorcie rolnictwa. – To będzie paliwo składające się w ponad 85 proc. z etanolu i zawierać będzie jedynie dodatki smarujące – wyjaśnił.

Nowa benzyna E85 - kiedy na stacjach paliw? Polska Brazylią Europy

Kiedy benzyna E85 miałaby trafić do sprzedaży? Uczestnicy spotkania stwierdzili, że docelowo nowe paliwo z produktów rolnych na stacjach mogłoby się znaleźć już w ciągu kilkunastu miesięcy.

W Brazylii paliwo E85 powstaje z etanolu pochodzenia roślinnego, głównie z trzciny cukrowej. Polskie rafinerie do produkcji ekobenzyny wykorzystają zapewne biokomponent pozyskany m.in. z buraków cukrowych czy zbóż.

Czy nowe paliwo E85 jest bezpieczne dla silników? Tak, ale wybranych

Zdaniem naukowców nowe paliwo E85 jest bezpieczne dla silników. Dodatkowo auta wykorzystujące taką benzynę mają być bardziej przyjazne dla środowiska, niż pojazdy elektryczne czy napędzane paliwem wodorowym.

Patrząc jednak chłodnym okiem, można spodziewać się podobnego scenariusza jak przy paliwie E10 - nie każda jednostka "pogodzi się" z nową zawartością etanolu. W przeszłości samochody z napędem na bioetanol w Polsce oferowały takie marki jak m.in.: Ford (z technologią FlexiFuel), Volvo (Flexifuel) czy Saab (Biopower).

Nowa benzyna E85 będzie "zdecydowanie tańsza"

Ministerstwo wśród zalet wylicza także opłacalność produkcji paliwa wykorzystującego surowce rolnicze. – To paliwo będzie zdecydowanie tańsze od obecnie stosowanego – zapowiedział resort.