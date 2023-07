To przepisy, znaki i sytuacje drogowe, z którymi jako kierowca masz do czynienia co chwilę. Gdybyś ich nie znał, to dawno straciłbyś prawo jazdy. A jadąc rowerem lub hulajnogą dostał słony mandat. Czy rzeczywiście zagadnienia są bajecznie proste i zawsze wiesz, kto ma pierwszeństwo, gdzie można parkować, jakie obowiązuje ograniczenie prędkości lub kiedy wyprzedzanie jest dozwolone? Rozwiąż quiz!

0/15 Jazda na światłach przez całą dobę obowiązuje w Polsce: Od 1 października do końca lutego Przez cały rok bez względu na warunki pogodowe Tylko jeśli występują opady i podczas jazdy w tunelu 0/15 W obszarze zabudowanym dozwolona prędkość to: 50 km/h, chyba że znaki wskazują inaczej 50 km/h od godziny 6:00 do 23:00 i 60 km/h od godz. 23:00 do 6:00 50 km/h bez względu porę dnia i stan jezdni 0/15 Jazda na suwak, czyli wpuszczanie przed siebie pojazdów, których pas ruchu się kończy jest: Obowiązkowa w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na wszystkich pasach jezdni Obowiązkowa tylko w terenie zabudowanym Obowiązkowa bez względu na prędkość pojazdów 0/15 Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje: Zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące Upomnieniem i adnotacją w bazie CEPiK Zatrzymaniem prawa jazdy i zarekwirowaniem samochodu na 3 miesiące 0/15 Pisanie SMS-ów z telefonu komórkowego trzymanego w ręku podczas jazdy jest: dozwolone zakazane, przepisy zabraniają trzymania telefonu bądź słuchawki w ręku telefon w czasie prowadzenia auta musi być wyłączony 0/15 Wyświetlane jednocześnie światło czerwone i pomarańczowe oznacza, że: można jechać należy przygotować się do jazdy i ruszyć po włączeniu zielonego światła należy hamować 0/15 Po minięciu tego znaku możesz wyprzedzić motocyklistę lub rowerzystę? Nie, zakaz wyprzedzania dotyczy wszystkich pojazdów; inaczej 15 punktów karnych i mandat 1000 zł (2 tys. zł w recydywie) Tak, jeśli pozwalają na to warunki drogowe Zakaz wyprzedzania obowiązuje tylko w parzyste dni i do najbliższego skrzyżowania 0/15 Jadąc rowerem mogę korzystać z telefonu? Tak, zakaz dotyczy tylko kierowców samochodów Nie, inaczej dostanę mandat 500 zł Tak, ale wyłącznie podczas jazdy drogą dla rowerów 0/15 Widząc ten znak i skręcając w lewo z drogi podporządkowanej musisz: Ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z prawej strony Ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z lewej i prawej strony Przepuścić nadjeżdżających z lewej strony 0/15 Jaka jest maksymalna dozwolona prędkość samochodu osobowego na autostradzie? 130 km/h 140 km/h 120 km/h 0/15 Gdzie powinien poruszać się kierujący hulajnogą elektryczną w sytuacji kiedy nie ma ani ścieżki rowerowej, ani odpowiedniej jezdni? Po drodze dla hulajnóg Po chodniku ustępując pierwszeństwa pieszym i z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych Po chodniku, ale prowadząc hulajnogę obok siebie 0/15 Kierowcy tworząc korytarz życia ułatwiający przejazd karetce, policji czy straży pożarnej na zakorkowanej autostradzie lub drodze ekspresowej z dwoma pasami mają obowiązek: Włączyć światła awaryjne i zawrócić do najbliższego zjazdu Kierowcy poruszający się lewym pasem powinni zjechać na lewo, a jadący pozostałymi pasami – na prawo Zjechać na prawe pobocze, zostawić wolną jezdnię i nie wysiadać z samochodu 0/15 Dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na drodze ekspresowej dwujezdniowej to: 110 km/h 120 km/h 130 km/h 0/15 Mandat do 5 tys. zł i 8 punktów karnych to kara za złamanie zakazu określonego tym znakiem. Kierowcę w tej sytuacji obowiązuje: Zakaz zatrzymywania się na dłużej niż 1 minutę Zakaz wjazdu Zakaz postoju 0/15 Taki znak przed wąskim wjazdem na most, do garażu czy przejazdem pod wiaduktem oznacza, że: Masz pierwszeństwo przed kierowcą zbliżającym się przeciwnego kierunku Pierwszeństwo mają kierowcy nadjeżdżający z przeciwka, musisz czekać aż przejadą W tej sytuacji dłuższy samochód ma pierwszeństwo Twój wynik