Jesteś mistrzem jazdy po rondach? Sprawdź się, wynik 7/10 to ekspert
dzisiaj, 06:02
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź swoją wiedzę o przepisach, zanim zrobi to policja/Policja
To quiz dla dobrych kierowców. Jeśli zdobędziesz 7 na 10 punktów, możesz spać spokojnie – należysz do elity. Ale uważaj, pytanie o rondo czy pierwszeństwo pieszego może przekreślić szanse na tytuł eksperta. Dasz radę?
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Źródło dziennik.pl
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