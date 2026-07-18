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Jesteś mistrzem jazdy po rondach? Sprawdź się, wynik 7/10 to ekspert

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:02
Policja kontroluje samochody ciężarowe
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź swoją wiedzę o przepisach, zanim zrobi to policja/Policja
To quiz dla dobrych kierowców. Jeśli zdobędziesz 7 na 10 punktów, możesz spać spokojnie – należysz do elity. Ale uważaj, pytanie o rondo czy pierwszeństwo pieszego może przekreślić szanse na tytuł eksperta. Dasz radę?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: samochódkierowcaprawoquiz
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