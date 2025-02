70 nowych fotoradarów ustawią przy drogach krajowych

Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie zdejmuje nogi z gazu przy rozbudowie sieci CANARD. Projekt wchodzi właśnie w nowy etap. GITD podpisał umowę z firmą Lifor na dostawę i montaż 70 nowych fotoradarów TraffiStar SR390. Takich kamer w Polsce nie stosowano jeszcze na masową skalę. Całość będzie kosztować 16 789 500 zł.

– To urządzenia, które dają gwarancję ciągłości wykonywania pomiarów prędkości oraz wysoką jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń, popełnionych przez kierujących pojazdami – powiedział dziennik.pl Wojciech Król z GITD. – Urządzenia mogą nieprzerwanie pracować w trudnych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Automatycznie rozpoznają rodzaj pojazdu i odczytują jego tablice rejestracyjne – wyjaśnił.

Nowy fotoradar śledzi samochody na 4 pasach jednocześnie. 98 procent skuteczności

Fotoradar TraffiStar SR390 przypomina budkę dla ptaków - to dzieło inżynierów niemieckiej firmy Jenoptik. CANARD do niedawna użytkowało dwa takie urządzenia. Jedno pracuje w Bytomiu przy ul. Warszawskiej. Drugi sprzęt zainstalowany na Al. Jerozolimskich 239 w Warszawie został zniszczony, ale od listopada zdążył ujawnić ponad 12 500 przekroczeń dozwolonej prędkości 50 km/h.

Nowy fotoradar zamontowany stacjonarnie potrafi śledzić prędkość pojazdów na 4 pasach ruchu. Dzięki systemowi ANPR odczytuje tablice rejestracyjne. Przy czym producent deklaruje minimum 98-procentową czytelność twarzy kierowcy oraz tablic rejestracyjnych - w nocy i za dnia. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy. Nowe fotoradary mają też możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości dla każdego pasa ruchu.

Nowe fotoradary wyglądają zupełnie inaczej

Lekka konstrukcja – jeden taki fotoradar waży tylko 7,5 kg – sprawia, że do montażu nie potrzeba specjalnych, ciężkich konstrukcji, żółtych słupów do ochronnej zabudowy czy bramownic. Wystarczy dostępna infrastruktura, czyli np. wysięgniki sygnalizacji świetlnej zawieszone nad jezdnią lub niepozorny szary słup (jak w przypadku montażu na Al. Jerozolimskich). Takie ułatwienia przekładają się na szybkość instalacji i usprawniają późniejsze serwisowanie.

Jednak to co jest zaletą w oczach GITD, może przyczynić się do kłopotów kierowców – czego byliśmy świadkami na Al. Jerozolimskich. Czarna przednia część nowego fotoradaru w połączeniu z niewielkimi gabarytami i montaż tego urządzenia na szarym słupie sprawiają, że TraffiStar SR390 wtapia się w otoczenie i nie jest tak dobrze widoczny z daleka jak dotychczas stosowane kilkumetrowe żółte "totemy". Nowe fotoradary łatwo przeoczyć i to mimo znaku D-51 informującego o kontroli prędkości.

Będzie mandat nie tylko za prędkość

Fotoradar TraffiStar SR390 w wersji mobilnej może także zastąpić tradycyjne wideorejestratory z nieoznakowanych radiowozów. Nie wymaga ingerencji w układy samochodu i co ciekawsze nie wymaga zrównania prędkości ze sprawcą szaleńczej jazdy (jak ma to miejsce w przypadku policyjnego pomiaru). Poza tym może pracować na statywie rozstawionym przy drodze.

Wśród funkcjonalności jest też rejestrowanie przypadków przejazdu na czerwonym świetle z równoczesnym wykonywaniem pomiarów prędkości. W tej konfiguracji urządzenie działa z wykorzystaniem wideodetekcji, a więc bez konieczności montowania pętli indukcyjnych w jezdni.

Na 200 kierowców 1 przekracza prędkość

Analizy rejestrowanych naruszeń pokazują, że średnio, na 200 przejeżdżających obok fotoradaru pojazdów, jeden kierujący przekracza dozwolony limit prędkości. Lokalizacje, w których staną nowe fotoradary, GITD wytypowała wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz policją.

– Pod uwagę wzięto przede wszystkim liczbę i rodzaj zdarzeń drogowych oraz liczbę ofiar z podziałem na zabitych i rannych, ale i również obecność obiektów, takich jak przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe czy miejsca użyteczności publicznej, generujące większy ruch. Montaż kolejnych fotoradarów uspokoi ruch, zmieni zachowania kierujących pojazdami, którzy nie stosują się do ograniczenia prędkości, a w konsekwencji doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – ocenia Król z GITD.

70 nowych fotoradarów - lista miejsc na drogach krajowych

Najwięcej nowych fotoradarów pojawi się w województwie wielkopolskim (11), dolnośląskim (10), mazowieckim (8) i warmińsko-mazurskim (7). Oto spis miejsc: