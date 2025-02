Fotoradar na Al. Jerozolimskich zniszczony. Policja szuka sprawcy

Zniszczono fotoradar na Al. Jerozolimskich 239 w Warszawie. To urządzenie uruchomione 14 listopada 2024 do końca stycznia 2025 ujawniło ponad 12 500 naruszeń dozwolonej prędkości 50 km/h. Można powiedzieć, że kierowcy mieli przynajmniej 12,5 tys. powodów do działania...

– Fotoradar nie był monitorowany. Urządzenie znajdowało się na wysokości 2,5 metra. Czynności w sprawie uszkodzenia urządzenia prowadzi policja – powiedział dziennik.pl Wojciech Król z GITD. – Ze wstępnych oględzin wynika, że uszkodzeniu uległa obudowa urządzenia. Trwa szacowanie kosztów naprawy urządzenia w porozumieniu z ubezpieczycielem. Termin ponownego uruchomienia urządzenia nie jest jeszcze znany – wyjaśnił.

12 500 mandatów. Kierowcy: Nie każdy bohater nosi pelerynę

Wśród kierowców wybuchała fala radości. – Nie każdy bohater nosi pelerynę. Tutaj duże brawa dla niego. To była bezczelna maszynka do zarabiania. Tam był całkiem niepotrzebny – czytamy pod zdjęciem zniszczonego fotoradaru.

– Wielkie brawa. Dopóki nie są ścigani ludzie powodujący korki, ściganie tych przekraczających jest nie fair. Nie wspominając o mylnym wspieraniu bezpieczeństwa, realnie mylonym ze wspieraniem dziury budżetowej – napisał inny komentujący.

Fotoradar na Al. Jerozolimskich rekordzistą. Zamontują 70 takich kamer

Po zniszczeniu fotoradaru na Al. Jerozolimskich w Polsce działają dwa takie urządzenia. Jednak niebawem fotoradary TraffiStar SR390 zostaną zastosowane na masową skalę. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zastosuje aż 70 takich przyrządów do rozbudowy sieci CANARD.

TraffiStar SR390 zamontowany stacjonarnie potrafi śledzić prędkość pojazdów na czterech pasach ruchu. Dzięki systemowi ANPR odczytuje tablice rejestracyjne. Przy czym producent deklaruje minimum 98-procentową czytelność twarzy kierowcy oraz tablic rejestracyjnych - w nocy i za dnia.

Ten fotoradar śledzi kierowców na czterech pasach jednocześnie

Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy. Nowe fotoradary mają też możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości dla każdego pasa ruchu.

Lekka konstrukcja – jeden taki fotoradar waży tylko 7,5 kg – sprawia, że do montażu nie potrzeba specjalnych, ciężkich konstrukcji, żółtych słupów do ochronnej zabudowy czy bramownic. Wystarczy dostępna infrastruktura, czyli np. wysięgniki sygnalizacji świetlnej zawieszone nad jezdnią lub niepozorny szary słup (jak w przypadku montażu na Al. Jerozolimskich). Takie ułatwienia przekładają się na szybkość instalacji i usprawniają późniejsze serwisowanie.

Nowe fotoradary zlewają się z otoczeniem i wyglądają zupełnie inaczej

Jednak to co jest zaletą w oczach GITD, okazało się przyczyną kłopotów 12 500 kierowców na Al. Jerozolimskich. Czarna przednia część nowego fotoradaru w połączeniu z niewielkimi gabarytami i montaż tego urządzenia na szarym słupie sprawiają, że TraffiStar SR390 wtapiał się w otoczenie i nie był tak dobrze widoczny z daleka jak dotychczas stosowane kilkumetrowe żółte "totemy". Nowe fotoradary łatwo przeoczyć i to mimo znaku D-51 informującego o kontroli prędkości.

Zdjęcie i kara nie tylko za przekroczenie prędkości. Co potrafią nowe fotoradary?

Fotoradar TraffiStar SR390 w wersji mobilnej może także zastąpić tradycyjne wideorejestratory z nieoznakowanych radiowozów. Nie wymaga ingerencji w układy samochodu i co ciekawsze nie wymaga zrównania prędkości ze sprawcą szaleńczej jazdy (jak ma to miejsce w przypadku policyjnego pomiaru). Poza tym może pracować na statywie rozstawionym przy drodze.

Wśród funkcjonalności jest też rejestrowanie przypadków przejazdu na czerwonym świetle z równoczesnym wykonywaniem pomiarów prędkości. W tej konfiguracji urządzenie działa z wykorzystaniem wideodetekcji, a więc bez konieczności montowania pętli indukcyjnych w jezdni.

Poza pomiarem prędkości i wyłapywaniem przejazdu na czerwonym świetle fotoradary TraffiStar SR390 mogą odblokować inne możliwości. Lista obejmuje:

pomiar prędkość pojazdów na czterech pasach jednocześnie;

minimum 98-procentowa czytelność twarzy kierowcy na zdjęciu;

automatyczne odczytywanie tablic rejestracyjnych i identyfikację rodzaj pojazdu;

może być stosowany jak fotoradar mobilny w nieoznakowanym radiowozie;

monitoring przejść dla pieszych, w tym kontrolę czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym;

nadzór skrzyżowań i rejestracja kierowców łamiących zakazy zawracania czy skrętu;

monitoring skrzyżowań z zieloną strzałką i wyłapywanie kierowców, którzy nie zatrzymują się przed skrętem.

70 nowych fotoradarów w Polsce. Oto lista

Wreszcie najważniejsze. Gdzie Główny Inspektorat Transportu Drogowego zamierza ustawić 70 najnowszych fotoradarów TraffiStar SR390? Odpowiedź niesie najnowsza lista lokalizacji. Najwięcej nowych urządzeń stacjonarnych pojawi się w województwie wielkopolskim (11), dolnośląskim (10), mazowieckim (8) i warmińsko-mazurskim (7). Oto spis miejsc z podziałem na województwa:

Dolnośląskie:

Gać, DK 94

Gniewomirowice DK 94

Krępice DK 94

Łagów DK 30

Mazurowice DK 94

Mirosławice DK 35

Strzelce DK 35

Świdnica DK 35

Wojcieszyce DK 3

Zgorzelec DK 30

Kujawsko-pomorskie:

Czarnowo DK 80

Mokre DK 55

Tywola DK 15

Lubelskie:

Annopol DK 74

Liśnik Duży DK 74

Lubuskie:

Bolemin DK 22

Nowogród Bobrzański DK 27

Słubice DK 31

Łódzkie:

Strzelce DK 60

Żurawieniec DK 60

Małopolskie:

Bilsko DK 75

Głogoczów DK 7

Ładna DK 94

Olkusz DK 94

Mazowieckie:

Błonie DK 92

Goślice DK 60

Grabina DK 60

Mościbrody DK 63/61

Rębowo DK 50

Sierpc DK 10

Słupno DK 62

Zegrze DK 61

Opolskie:

Grobniki DK 38

Sieroniowice DK 88

między Rudnikami a Jaworznem DK 42

Małujowice DK39

Podkarpackie:

Cmolas DK 9

Głogów Małopolski DK 9a

Potok DK 28

Woliczka DK 94

Podlaskie:

Drohiczyn DK 62

Pomorskie:

Chrząstowo DK 22

Jaromierz, DK 22

Węgorzynko DK 21

Zajączkowo Tczewskie DK 91

Śląskie:

Racibórz DK 45

Tarnowskie Góry DK 11

Świętokrzyskie:

Osiek, DK 79

Sandomierz DK 77/79

Warmińsko-mazurskie:

Bartoszyce DK 51

Dobre Miast, DK 51

Iław, DK 16

Minty DK 57

Narty DK 58

Szczytno DK 57

Szczytno DK 53

Wielkopolskie:

Budzyń DK 11

Chodzież DK 11

Cytrynowo DK 15

Czekuszewo DK 92

Golina DK 15

Kochłowy DK 11

Krotoszyn DK 15

Kuklinów DK 36

Paprotnia DK 92

Rumianek DK 92

Skulsk DK 25

Zachodniopomorskie: