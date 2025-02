Francuska marka Aixam rusza w Polsce ze sprzedażą samochodów

Aixam produkuje mikrosamochody od 1983 roku. Przez ostatnie cztery dekady auta stały się niesamowicie popularne w Europie. I nie chodzi tu wcale o ich poręczność czy inne zalety, ale o to, że w wielu krajach osoby w określonym wieku mogą nimi kierować bez prawa jazdy. Niektórzy ze względów bezpieczeństwa i komfortu wybierają taki samochodzik zamiast skutera.

Dziś Aixam jest symbolem tego segmentu w UE i właśnie rusza z oficjalną sprzedażą oraz serwisem w Polsce. Przedstawicielem oraz importerem została spółka AP Mobility.

Samochód już dla 14-latka i seniora. Jakie prawo jazdy?

Mikrosamochody to popularny środek komunikacji na zachodzie Europy, który zaczyna cieszyć się zainteresowaniem również nad Wisłą. Charakteryzują się kompaktowymi wymiarami i niskim zużyciem paliwa na poziomie 2,7 l/100 km. Żeby samodzielnie usiąść za kierownicą takiego 3-metrowego samochodu i wyjechać na drogę publiczną wystarczy mieć co najmniej 14 lat i prawo jazdy kategorii AM. Do uzyskania dokumentu należy zdać państwowy egzamin. Procedura ta nie obowiązuje kierowców posiadających kategorię B, która również uprawnia do jazdy mikrosamochodem Aixam. Na co mogą liczyć młodzi i starsi kierowcy?

Najtańszy samochód kosztuje od 58 600 zł i tak wygląda

Aixam e-Minauto to najtańszy samochód w ofercie – kosztuje od 58 600 zł. Auto skrywa elektryczny silnik o mocy 8 KM. Jedno ładowanie akumulatora zapewnia 75 km zasięgu. To wystarcza na co najmniej 2-3 dni jazdy po mieście (do szkoły, na zakupy czy trening). Ten sam silnik napędza e-Scouty Evo z gamy Mega, czyli mikrosamochód w stylu buggy z podwyższonym zawieszeniem i kolorowymi panelami (biały, niebieski, czerwony). Auto kosztuje od 67 300 zł.

Silnik spalinowy czy elektryczny? Mały diesel leszy niż EV?

Modele Aixam z silnikiem Diesla o mocy 8 KM i elektryczne e-Aixam to samochody dla poszukujących klasycznego nadwozia. Do wyboru są cztery warianty auta: city w wersji spalinowej za 71 900 i elektrycznej za 70 700 zł, coupe ze ściętym dachem (83 700 zł/84 600 zł) i przypominające małe SUV-y wersje crossline (79 600 zł) i crossover (86 200 zł/88 000 zł).

Ile kosztuje samochód Aixam dla 14 latka?

Wyposażenie obejmuje m.in. system ABS+EBS, klimatyzację, elektryczne szyby, tylne czujniki parkowania, kamerę cofania, światła do jazdy dziennej LED, system włączania się świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania. Każdy samochód ma europejską i polską homologację, komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji i jest objęty 2-letnią gwarancją. Można też skorzystać finansowania auta, a do końca lutego można liczyć komplet opon zimowych z felgami za 1 zł.